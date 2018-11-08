Водоросли и ягоды: Как Кейт Миддлтон удалось быстро похудеть после рождения третьего ребенка

СЕГОДНЯ 09:25 2018-11-08T09:38:26+03:00

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В апреле этого года супруга принца Уильяма стала мамой в третий раз: Кейт Миддлтон родила сына Луи. Уже через несколько месяцев она смогла вернуть по-девичьи стройную фигуру - герцогиня Кембриджская носит платья даже на размер меньше, чем до беременности. Как ей это удается? Британские СМИ выяснили, как 36-летняя мама сбрасывала вес.

Как рассказали источники из Кенсингтонского дворца английской Daily Mail, Кейт очень боялась, что после третьих за последние пять лет родов ей будет сложно вернуться в форму.

- Кейт прекрасно понимала, что уже не девочка, поэтому ограничениями в питании не обойтись. Ей пришлось приложить немало усилий, чтобы снова вернуть тонкую талию, - рассказал инсайдер.

По словам окружения, Кэтрин тренируется практически каждый день. Она не ходит в фитнес-зал, предпочитая делать зарядку дома. Герцогиня укрепляет мышцы живота, делая несложное упражнение: подъем ног, лежа на полу. Кроме того, супруга принца Уильяма прошла 12-недельный курс упражнений по системе MuTu, который помог ей укрепить тазовые мышцы. Кейт много плавает вместе с детьми – благо, на приватной территории Кенсингтонского дворца есть бассейн.

Кейт выглядит еще худее, чем до третьей беременности.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кэтрин уже много лет придерживается особого рациона, который помогает ей сохранять стройность. Диета сработала и на этот раз. Блюда для нее готовит дворцовый шеф-повар Кэролайн Робб, которая рассказала о секретах питания герцогини. Кейт Миддлтон ест все, что ей нравится, но при этом тщательно следит за своим весом. Каждое утро супруга наследника престола начинает со специального смузи, богатого витаминами и микроэлементами. В состав полезного коктейля входят измельченные в блендере овощи и зелень — шпинат, кориандр, цветная капуста и салат, а также сок голубики, который шеф-повар добавляет для вкуса. Главный ингредиент смузи - микроводоросль спирулина, которая содержит много полезных веществ. А вместо любимой британцами овсянки Кейт завтракает мюсли с ягодами.

За счёт лёгкого завтрака Кейт Миддлтон в остальное время может не заботиться о калориях и есть все, что хочется, в том числе и десерты. При этом супруга принца Уильяма старается не переедать и следит, чтобы ее порции были небольшими. Кэтрин любит салаты из зелёных овощей и фрукты. А вместо коровьего молока пьёт миндальное.

Напомним, у герцога и герцогини Кембриджских трое детей. Старший сын Джордж родился в июле 2013 года, средняя Шарлотта - в мае 2015 года. Новостью о том, что Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка, Кенсингтонский дворец поделился осенью прошлого года. 23 апреля на свет появился малыш Луи.