2018-11-08T10:56:50+03:00
Умные вещи

Samsung представил прототип устройства с гибким экраном

Продажи устройства, которое можно сложить пополам, начнутся уже в 2019 году
Григорий ПУШКАРЁВ
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Пока о дизайне модели известно малоПока о дизайне модели известно малоФото: REUTERS
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На конференции для разработчиков Developer Conference 2018 Samsung представил свой первый смартфон с гибким экраном. Компания назвала технологию гнущегося дисплея Infinity Flex, а само устройство больше похоже на планшет - диагональ экрана составляет 7,3 дюйма.

Пока о дизайне модели известно мало. Samsung продемонстрировал “замаскированное” устройство во время конференции, погасив свет в зале. “Здесь есть устройство, - заявил Джастин Денисон, старший вице-президент по маркетингу мобильных продуктов компании. “И это потрясающе”.

После этого Денисон показал устройство, которое раскладывалось в планшет и возвращалось в форм-факторе в виде моноблока. Кроме основного 7,3-дюймового планшетного дисплея, есть еще один экран, которым можно пользоваться после складывания дивайса пополам.

Компания назвала технологию гнущегося дисплея Infinity Flex Фото: REUTERS

Компания назвала технологию гнущегося дисплея Infinity FlexФото: REUTERS

О ключевых спецификациях также известно немного. Денисон подчеркнул, что в устройстве до трех приложений смогут работать одновременно, используя некую новую функцию под названием “мультиактивное окно”. По словам разработчика, Samsung сможет начать массовое производство дисплея Infinity Flex в течение нескольких месяцев. Точные даты анонса устройства не называются.

Samsung - не единственный производитель телефонов, работающий над созданием смартфона с гибким экраном. Согласно сообщениям, Huawei планирует выпускать такое устройство в следующем году, а LG работает над гибкими OLED-дисплеями и телевизорами, которые сворачиваются в трубочку.

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