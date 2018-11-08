Экспедиция медиков прошла через всю страну

СЕГОДНЯ 12:10 2018-11-08T12:36:55+03:00

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Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция» стартовала 12 июня на Камчатке. Мобильные пункты тестирования побывали в 120 городах 30 регионов. Их жители могли бесплатно и анонимно сдать кровь на проверку и получить консультацию. В течение акции свой ВИЧ-статус узнали больше 44 тысяч человек.

В завершение экспедиции состоялась передача флага Калининградской области организаторам акции.

Экспедицию организовали Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Горьковским автомобильным заводом. На торжественном закрытии в Калининграде помощник министра здравоохранения Ляля Габбасова подчеркнула безусловную значимость акции.

Мобильные пункты тестирования с июня по ноябрь побывали в 120 городах.

- Решение проблемы распространения ВИЧ-инфекции становится государственным обязательством во многих странах, в том числе и в России. ВИЧ-инфекция, пути передачи, его профилактика - это та информация, которой должен владеть каждый человек с точки зрения сбережения своего здоровья и здоровья близких. Это также важно с точки зрения отношения к людям, живущим с ВИЧ. ВИЧ - это инфекционное заболевание, которое не излечимо, но контролируемо. Именно поэтому необходимо ранее выявление ВИЧ-инфекции, необходимо своевременное обращение к медицинским работникам, назначение и прием лекарственной терапии, которая позволит жить достаточно долго и качественно. Именно донесение этой информации до людей является основной задачей акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция», которая проводится уже третий год подряд, - сообщила Ляля Габбасова.

Как отметили специалисты, чтобы остановить распространение ВИЧ, необходимо выявить максимальное количество носителей вируса, и не менее 90% людей, живущих с ним, охватить антиретровирусной терапией. Эти задачи вполне достижимы.

- Еще 15 лет назад около 20% ВИЧ-положительных женщин передавали вирус ребенку. Сегодня этот показатель менее 2%. И мы надеемся и дальше снизить его. Очень важно, чтобы люди знали о существовании ВИЧ-инфекции, чтобы они практиковали безопасное поведение. И очень важно, чтобы медицинская общественность не была в стороне от этой проблемы, -рассказала ведущий специалист Научно-практического центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции у беременных женщин и детей Минздрава России Лариса Афонина.

Во время торжественного закрытия состоялась торжественная передача флага Калининградской области организаторам акции. Это стало символом объединения и преемственности, выраженной в форме эстафеты. Все собранные флаги будут выставлены на форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа, который пройдет в Москве в ноябре 2018 года.

Всю накопленную за время экспедиции информацию и методические рекомендации можно увидеть на сайте о профилактике ВИЧ/СПИДа (O-SPIDE.RU).