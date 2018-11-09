Виардо страстно любила мужчин. Но Тургенев не был из их числа

СЕГОДНЯ 01:12 2018-11-08T21:51:29+03:00

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В канун юбилея на Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) пришел Игорь ВИРАБОВ, биограф Ивана Сергеевича Тургенева - книга о нем в следующем году выйдет в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей». Встретили его с распростертыми объятиями: он много лет проработал в «Комсомолке» в качестве редактора отдела культуры и заместителя главного редактора.

ОН ЛЮБИЛ НАРОД НЕ НА СЛОВАХ - ЭТО ПОДТВЕРДИЛИ БЫ МНОГИЕ КРЕСТЬЯНКИ…

- В школах о Тургеневе начинают рассказывать с того, какая у него была страшная мать: самодурша, крепостница. Цитируют писателя: «Матери я боялся, как огня…»

- То, что матушка Тургенева Варвара Петровна была извергом - это какой-то несчастный миф, укоренившийся у всех в сознании. В основном он был создан и поддерживался самим Иваном Сергеевичем. На деле она была не более злобной крепостницей, чем все окружающие ее крепостники… К счастью, сохранилось больше сотни писем матери писателя к сыну, ее дневники - они меняют представления о Варваре Петровне. Она оказывается тонко чувствующей, умной и страдающей жестоко. А вот писем сына к матери ни одного. А это вряд ли случайно. Много чего в тургеневских архивах то ли растерялось, то ли было с умыслом подчищено - и им самим, возможно, и его наследниками. Почему? Хотя бы потому, что письма слишком уж красноречивые и противоречат многим мифам о Тургеневе.

Миф, что злую барыню, повелевшую утопить Муму, автор списал с матери, Варвары Петровны, поддерживал сам Тургенев.Фото: ru.wikipedia.org

- Но мать не давала ему денег. А когда крестьянка родила от Тургенева дочку, не дала жениться…

- Да и не собирался он жениться на белошвейке Авдотье Ивановой! Ни на ней, ни на других крестьянках - многие побывали в его, скажем так, сфере влияния. Еще к 90-летнему юбилею писателя анонимный автор в одной из газет поведал, как юный Иван Сергеевич с ружьем наперевес отбил крепостную Лушу, которую злая маменька хотела продать. Не собирался он жениться и на Феоктисте, которую купил за бешеные деньги - 700 рублей! - и прожил с ней семейно пару лет, пока не понял: не его это. А что его? А то, что Феоктиста стала Фенечкой в «Отцах и детях». А из Луши выросла Лукерья - светлый образ в «Живых мощах».

- Ну и считается, что Тургенев вывел мать в образе злобной барыни в «Муму».

- Да, собственно, с «Муму» и начинался миф о деспотичной самодурше-маменьке. А никто ведь и не думал вчитываться в повесть. Все повторяют: «барыня приказала утопить собачку». Но она этого не приказывала! Собачка лаяла ночами под окном. Старая барыня всего лишь попросила дворецкого Гаврилу сделать что-нибудь. И это все! А что Гаврила? Утопить Муму - его решение. С ним солидарна дворня - все с наслаждением подумали: вот шанс поставить на место Герасима. Он же какой-то не такой, сам по себе и никого не боится - этого «серые гаврилы» никогда не прощают. И единственной, кто хоть вздохнул о Герасиме, оказалась только барыня! «Муму» не такое простое произведение.

ПОЛИНА ДОЛГО СЧИТАЛА ЕГО ПЛОХОНЬКИМ, НО БОГАТЫМ ПОЭТОМ

- Все-таки главная женщина в жизни Тургенева - Полина Виардо. Отношения длились 38 лет. При этом у Виардо был муж Луи, а Тургенев был как бы сбоку припека. И совершенно непонятно, было у него что-то с Виардо или не было, кроме платонической любви.

- В «Мемориале» Тургенева (где он отметил самые важные события молодости) есть запись, через пару лет после знакомства с Виардо, в 1845 году: «Первый поцелуй». Еще через несколько лет, в 1848-м: «Был с П.» Ну, видимо, с Полиной. И, видимо, «был» - в хорошем смысле.

Многие исследователи вычисляли, кто из детей Полины Виардо мог бы оказаться ребенком Тургенева. Любимицей Тургенева была Клоди - средняя дочь Виардо (их у певицы было три, не считая сына Поля). Надо сказать, Клоди отвечала взаимностью - никто из детей Виардо не относился к нему с такой нежностью. Не случайно именно Клоди - единственная из Виардо - повезла гроб с Тургеневым на его похороны в Петербург.

Отношения Тургенева с семейством Виардо - история запутанная не только в смысле его гипнотической очарованности женщиной, которая его никогда не любила. Это и запутанная история финансовых отношений. Всякий раз, когда Полина и ее муж Луи вдруг собирались где-то обживаться, немедленно начинали теребить Тургенева. Вроде советовались: может, и он построит что-то рядом? А дальше от Тургенева вдруг требовалось страшно много денег.

Замужняя певица Полина Виардо терпела подле себя Тургенева 38 лет, пользуясь его любовью и деньгами.Фото: ru.wikipedia.org

- Виардо при этом воспитывала Пелагею - его дочь от белошвейки Ивановой.

- Он отправил дочь в Париж по совету Виардо. Несколько лет Полина терпела Пелагею, ставшую Полинеттой. А потом с ней разругалась. Тургенев снял дочери квартиру, отдал в пансион. А в последние месяцы жизни писателя Виардо сообщила Полинетте, чтоб она их боле не беспокоила.

- Иван Сергеевич ведь очень страдал перед смертью...

- Мучительная смерть Тургенева и все происходившее вокруг - отдельная трагедия. Он скончался в августе 1883-го (по новому стилю - 3 сентября), а еще в апреле Полина Виардо обратилась к российскому послу во Франции князю Орлову - Ивана Сергеевича необходимо признать сумасшедшим. У него видения, он называет Виардо леди Макбет, чем-то швырнул в нее… Но у него, замечу, все те же видения и кошмарные сны были рассыпаны в произведениях задолго до болезни. Он всю жизнь был странный.

Рак позвоночника, разрушенные позвонки французские светила так и не смогли найти. Года полтора он пролежал в мучениях. Лечили большей частью молоком и обещали: может быть, все само рассосется. Только русский врач Белоголовый заподозрил у него злокачественные образования… Орлов не согласился признавать Тургенева выжившим из ума. Но отыскал врача. За пару месяцев до смерти к нему приехали Надежда Скворцова, доктор-психиатр, ее подруга Наталья и приятель, князь Мещерский. Полина встретила их сообщением: Тургенев предложил ей руку, но она в сомнениях. Месяц назад скончался ее муж Луи. Гости удивились и в чем-то заподозрили хозяйку…

- То есть она хотела унаследовать все его деньги?

- И это ей удалось - Виардо оказалась единственной наследницей Тургенева.

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