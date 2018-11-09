Сериал «Купчино»: Наша служба музыкальна и трудна

СЕГОДНЯ 01:15 2018-11-08T22:34:31+03:00

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Взять двух совсем не похожих друг на друга сыщиков и сделать их напарниками - универсальный рецепт любой хорошей детективной истории. Но с таким необычным дуэтом знатоки жанра, наверное, еще ни разу не сталкивались. Вернитесь лет на тридцать с копейками назад и представьте опытного советского милиционера с мужественным лицом Алексея Кравченко, которому судьба-злодейка подарила испытание в виде молодого патлатого рокера Феди (его играет Григорий Некрасов).

Русский рок против старой закалки

В советское время милиция любителей рок-музыки чаще гоняла, чем привечала, и уж точно с ними не сотрудничала. А тут случился казус - Федю, которого правоохранительные органы как раз хотят строго наказать за увлечение вредной западной музыкой, влиятельные родители решили перевезти из Москвы в Питер и спрятать... в опорном пункте милиции. Только в качестве стажера, а не задержанного. Мол, пусть пока пересидит тут, пока улягутся страсти, может, заодно и поумнеет. А помочь набраться ума Федору должен участковый Васильич, который от рок-музыки находится еще дальше, чем Москва от Питера.

Пусть Федя и служит теперь в милиции, любовь к музыке все равно остается на первом месте. ФОТО: НТВ

- Мой герой - бывший следователь уголовного розыска, - рассказывает Алексей Кравченко. - Он разжалован из майора в капитаны и переведен в участковые. У него сложный, взрывной характер. Это человек старой закалки, идейный и принципиальный по своей природе.

Неудивительно, что поначалу Васильич с трудом понимает своего нового партнера, но, как ни странно, именно умение Феди ориентироваться в молодежной культуре помогает дуэту милиционеров распутывать сложные преступления - например, дело о серии загадочных самоубийств среди подростков. Постепенно противоречия между героями, казавшиеся неразрешимыми, уступают место нормальной рабочей обстановке, а затем Васильич с Федей и вовсе превращаются в слаженный тандем, опасный для любого представителя криминала.

«Спасибо за храбрость!»

Название сериала - «Купчино» - переносит нас в один из районов Санкт-Петербурга, точнее, Ленинграда (не забываем, что на дворе по сюжету 80-е!). Именно здесь расположен опорный пункт милиции, в котором трудятся главные герои, здесь же и проходили съемки. Также в Северную столицу тридцатилетней давности перевоплотился городок Сланцы, что в Ленинградской области. Местный краеведческий музей сыграл роль типичного советского гастронома, а на одной из улиц возвели классический пивной ларек - святое для любого выросшего в СССР мужчины место.

В советское время пивной ларек был своеобразным вариантом мужского клуба. Один из таких «клубов» для съемок фильма построили в городе Сланцы. ФОТО: НТВ

Музыкальная тема - одна из важнейших в картине, ведь именно в 80-е отечественные рок-группы раскрылись по-настоящему и подарили своим поклонникам песни, которые знают и любят до сих пор. Увы, Григорий Некрасов выдающимися музыкальными талантами не обладает, поэтому у исполнителя роли Феди появился дублер, который заменял актера в сценах, на которых бегающие по гитарным струнам пальцы Феди должны были быть взяты крупным планом. Имя дублера заслуживает отдельного упоминания - им стал знаменитый Алексей Рыбин, один из основателей легендарной группы «Кино». Кстати, именно песню «Кино» исполнил Некрасов, когда проходил пробы.

- Изначально я вообще не умел играть на гитаре, - признается актер. - И когда мне нужно было на пробах исполнить «Звезду по имени Солнце», я просто включил «минусовку» на колонке и делал вид, что играю эту песню на гитаре. Но пел я сам! И в какой-то момент мне позвонила мама, и все накрылось: музыка прервалась, но я продолжил петь с прежним лицом, как будто ничего не произошло. Меня остановили и сказали: «Спасибо за храбрость!»

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ

Огласите весь список, пожалуйста!

Режиссером- постановщиком 20-серийного телефильма стал Арменак Назикян, известный по таким телехитам, как «Шеф. Игра на повышение», «Невский. Проверка на прочность», «Дельта. Продолжение» и «Опера-2», в качестве оператора выступил Дмитрий Плюснин («Ленинград 46», «Розыскник», «Братство десанта», «Литейный» и др.), Что касается актеров, то, помимо Алексея Кравченко и Григория Некрасова, в фильме сыграли Роман Агеев («Крылья империи», «Собибор», «Морские дьяволы», «ППС»), Вячеслав Аркунов («Дознаватель», «Чужой район», «Мажор-2»), Елизавета Александрова («Своя чужая», «Настоятель», «Гончие») и другие артисты, хорошо знакомые любителям качественных телесериалов.

НТВ. "Купчино", c 12 ноября, по будням, с 21.00.