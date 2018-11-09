Изнасилование старшими офицерами башкирской полиции своей подчиненной, дознавателя-лейтенанта - было или не было?

Вторую неделю российское общество будоражат подробности совершенно запредельной истории изнасилования девушки-лейтенанта старшими офицерами полиции, случившейся в Башкирии, в одном из служебных кабинетов УФМС Уфимского района в ночь с 29 на 30 октября 2018 года.

История эта продолжает обрастать все новыми деталями, "версиями", "правдивыми показаниями источников, пожелавших остаться неизвестными", и прочими "фактами". Все это подогревается многочисленными публикациями в СМИ, которые иной раз противоречат друг другу. СМИ за это ругать нельзя, потому что такая у них работа: попытаться выудить информацию, несмотря на максимальную закрытость следствия и суда. Естественно, в такой ситуации все заинтересованные стороны могут осуществлять информационные вбросы, чтобы воздействовать на мнение общественности в своих интересах.

Получить доступ к достоверным источникам крайне сложно, т.к. есть тайна следствия, а судебные заседания проходили в закрытом режиме, без допуска журналистов.

Однако отделить факты от вымысла все же можно, и мы сейчас это сделаем.

Если изучить все доступные источники, ознакомиться с высказанными мнениями, то можно установить, что спектр версий находится между двумя крайними вариантами: от "старшие офицеры заманили подчиненную в служебный кабинет, и там втроем ее изнасиловали" до "это все подстава уважаемых старших офицеров этой девицей с целью (далее перечень возможных целей)".

Давайте рассмотрим основные возможные версии, ведь именно это делают, и обязаны сделать следователи, которые работают над этим делом. Для краткости стороны буду называть "полковники" и "девушка-лейтенант".

ВЕРСИЯ №1 ИЗНАСИЛОВАНИЕ БЫЛО

"Полковники" решили устроить посиделки с выпивкой, опьянев, захотели секса, пригласили двух подчиненных женщин. Та, которая постарше, сообразила и сбежала, а младшая, по незнанию, и в уверенности, что авторитет папы - высокопоставленного полицейского, её защитит, осталась, и была изнасилована.

Обвиняемые полицейские - — начальник Уфимского РОВД полковник Эдуард Матвеев, руководитель отдела по Кармаскалинскому району подполковник Салават Галиев и хозяин кабинета номер 7 начальник Уфимской УФМС майор Павел Яромчук.

Противники этой версии заявляют, что полковники полиции не идиоты, и никогда на такое бы не пошли, тем более, девушка-лейтенант - дочь их коллеги, и бывшего начальника. Однако всем хорошо известно, что всё зависит от дозы выпитого. При высокой степени опьянения многие люди совершенно перестают себя контролировать, и могут совершить такое, во что никто, да и они сами не поверят в трезвом уме.

ВЕРСИЯ №2 ИЗНАСИЛОВАНИЯ НЕ БЫЛО, БЫЛ ГРУППОВОЙ СЕКС ПО ОБОЮДНОМУ СОГЛАСИЮ

По этой версии "девушка-лейтенант" была девицей нестрогих нравов, и, выпив, сама была не против, к тому же рассчитывала на карьерный рост. На мой взгляд, кажется совершенно невероятным, чтобы очень красивая, яркая девушка, с шикарной фигурой, имеющая очень статусного папу, который уже ей помог и с учебой, и с работой, пошла бы на такое. Ну, а если допустить это, как вариант "сексопатологии", т.е. крайняя сексуальная озабоченность жертвы, тогда зачем бы ей писать заявление об изнасиловании? Ведь после этой истории к ней теперь любой мужчина побоится подойти близко.

ВЕРСИЯ №3 НИКАКОЙ "ГРУППОВУХИ" НЕ БЫЛО, БЫЛ СЕКС С МОЛОДЫМ МАЙОРОМ ПО ЛЮБВИ, А "ПОЛКОВНИКИ" ВООБЩЕ РАЗЪЕХАЛИСЬ ПО ДОМАМ

Чисто теоретически вариант возможный, но, опять же, откуда тогда взялось бы заявление потерпевшей с обвинением всех троих участников застолья, и позиция следствия и суда, который дважды(!) принял решение об аресте подозреваемых.

ВЕРСИЯ №4 НЕ БЫЛО ВООБЩЕ НИКАКОГО СЕКСА, "ПОЛКОВНИКИ" ПРИГЛАСИЛИ ДЕВУШКУ-ЛЕЙТЕНАНТА, ПОСИДЕЛИ, ВЫПИЛИ, И РАЗОШЛИСЬ, А ПОСТРАДАВШАЯ ВСЕ ЭТО ВЫДУМАЛА, ЧТОБЫ ОПОРОЧИТЬ ПОЛИЦЕЙСКИХ НАЧАЛЬНИКОВ

Против этой версии говорит обнаружение биологических материалов одного из офицеров на белье потерпевшей. Кроме того, вряд ли можно логически объяснить, зачем девушке-лейтенанту, которая пришла строить карьеру в полиции, очернять своих начальников?

Гузель сама написала заявление в полицию после случившегося.

ВЕРСИЯ №5 ВСЕ ЭТА ИСТОРИЯ - СПЛОШНАЯ "ПОДСТАВА" С ЦЕЛЬЮ СЕРЬЕЗНЫХ ПЕРЕСТАНОВОК КАК В БАШИРСКОМ МВД, ТАК И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Думаю, любой знающий человек понимает, что вряд ли высокопоставленный офицер станет реализовывать такую схему ценой репутации и будущего своей родной дочери. Подставить фигурантов можно было бы с помощью взяток, подброшенной наркоты, или, если уж с изнасилованием, то на любой проститутке можно было бы их подставить.

Теперь перейдем к "прениям" сторон.

Сторонники версии, что "изнасилования не было, а был либо секс по согласию, либо "подстава"", приводят следующие "аргументы":

- она сама пришла

- она сама пила

- у нее была "некая сексуальная история в институте, и ее парня вынудили покинуть ВУЗ"

- у нее были отношения с самым молодым из троих обвиняемых.

Уясните себе простую истину: С точки зрения закона все это не имеет вообще никакого значения!

Да, у нее могли быть какие угодно отношения и в ВУЗе, и на работе, она могла "прийти сама" в кабинет бухающих "полковников", и даже напиться там до потери сознания. Это не даёт никаких оснований для сексуальных контактов без ее согласия! Всё!

И в тоже время "полковники" не имели никакого права:

- пьянствовать на рабочем месте

- вовлекать в пьянку своих подчиненных, офицеров полиции

- и тем более, устраивать там групповуху - по согласию, или без.

ОТКУДА ДУЕТ ВЕТЕР, ПРИНОСЯЩИЙ НАМ ВЫМЫСЛЫ И ДОМЫСЛЫ, ПОРОЧАЩИЕ РЕПУТАЦИЮ ПОТЕРПЕВШЕЙ?

Да тут вообще все просто: сами подумайте: с одной стороны - всего лишь лейтенант полиции, пусть и с папой - офицером полиции, а с другой стороны? С другой стороны - целых три старших офицера на серьезных должностях! И цена вопроса - по десять лет зоны каждому из них! Понимаете, какие деньги и связи бросаются "в бой" за то, чтобы обелить их и очернить жертву? Тут счет на миллионы, и не рублей, а долларов!

И, кроме самих фигурантов, есть еще и ведомственные интересы! Потому что, если "полковники" полетят, то зашатается весь МВД Башкирии, а потом и правительство.

Поэтому совершенно не удивителен обвинительный в отношении жертвы (!) тон большинства статей, вал вбросов компрометирующей жертву информации, и 80% помойных комментариев с оскорблениями в адрес девушки-лейтенанта. Совершенно очевидно, что это не стихийный процесс, а целенаправленная кампания по дискредитации потерпевшей.

В качестве аргумента приведу исторический пример из советского прошлого. Наивные люди, которые пишут, что "в СССР такого не было", просто не знают всех прелестей "совка". Было в СССР и не такое. Просто не знал никто, ибо не было такой свободы СМИ. Думаю, многие видели фильм "Убийство на "Ждановской"". Фильм снят по реальным событиям: трое сотрудников МВД (тогда - милиция, а не полиция) избили майора(!) КГБ Афанасьева чтобы... отнять у него... паёк(!): палку копченой колбасы и бутылку коньяка. Он им несколько раз объявлял, что он сотрудник КГБ, и предъявлял служебное удостоверение! Но, цитирую: "преступники были настолько пьяны, что уже не осознавали тяжесть содеянного". Понимаете? Нажрались водки до того, что им было море по колено, и плевать на майора КГБ! Ничего не напоминает?

Слегка протрезвев, и осознав содеянное, они решили... "«замести следы» — убить Афанасьева, инсценировав бытовое убийство. Находившегося без сознания Афанасьева вывезли на служебной «Волге» за город и, предварительно добив железной арматурой, выбросили в районе Егорьевского шоссе недалеко от посёлка Пехорка, где располагались дачи сотрудников КГБ".

И, когда стали расследовать эту историю, на следственную группу, по словам руководителя следственной бригады, следователя по особо важным делам Прокуратуры СССР Владимира Калиниченко, "с самого начала оказывалось давление со стороны МВД на различных уровнях и до такой степени, что возникла даже необходимость обеспечивать охрану его и его семьи подразделением «Альфа» в течение двух лет".

Теперь понимаете, какой расклад этой истории с уфимскими полицейскими?

Я не удивлюсь, что завтра сто пятьдесят человек под присягой подтвердят, что все фигуранты дела вообще не входили в кабинет, где произошло изнасилование, послезавтра найдутся трое "добровольцев", которые заявят, что это они изнасиловали девушку на улице, и готовы сесть хоть на двадцать лет.

Берегите себя, и не заходите без крайней нужды в полицейские кабинеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Это подстава»: друг подозреваемого в изнасиловании дознавательницы раскрыл новые подробности дела

По его словам, Матвеев, Яромчук и Галиев вернулись домой вовремя (подробнее)

Верховный суд Башкирии оставил под арестом всех подозреваемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе

Троих экс-полицейских оставили под стражей (подробнее)

«КП» узнала, что за загадочная третья девушка фигурирует в деле изнасилованной дознавательницы из Уфы

Тем временем карьерой пострадавшей сотрудницы полиции заинтересовался известный продюсер Виктор Дробыш (подробнее)