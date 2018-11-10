Автор детективов Питер Джеймс: Британские полицейские прибегают к помощи экстрасенсов

В Москву приехал Питер Джеймс, один из самых популярных детективщиков Европы. У него огромные тиражи, но при этом его не ругают, как принято ругать нашу Дарью Донцову. И даже наоборот. Роя Грейса, героя, созданного Джеймсом, критики ставят в один ряд с Эркюлем Пуаро и Шерлоком Холмсом.

Отечественные поклонники Джеймса, те, кто не смыкал глаз, читая первую часть его грейсиады «Убийственно просто», согласятся, что звания классика своего времени Джеймс заслужил не зря.

Помимо своего основного занятия, Джеймс трудится консультантом в одном из отделений британской полиции и ведет шоу о паранормальных явлениях на радио. С корреспондентом «КП» автор поговорил не только о своей новой книге, но и том, как ловят преступников англичане, о новейших формах мошенничества и о паранормальных явлениях в современном мире.

- Питер, ко мне в Фейсбук часто стучатся разные американские военные, все как один, генералы НАТО, жаждущие любви. От вас узнала, что это особый вид мошенников и что существуют учебные учреждения, где обучают таких солдат любви…

- Это чистая правда. Самое крупное коммьюнити, которое стоит за интернет-мошенничеством, находится в Гане. И там официально существуют 12 колледжей, обучающих, как обманывать людей в интернете. В этих колледжах учатся профессиональные ловеласы, которые потом знакомятся по интернету с пожилыми гражданами из Европы и надувают их на деньги. С точки зрения африканцев в этих действиях нет ничего предосудительного. Раз Запад эксплуатировал Африку 500 лет, то пришло время платить. Видимо, вам повезло, скорее всего, это студенты таких заведений выполняют курсовую.

- Какие виды преступлений нового формата появились в последнее время?

- Это различные формы интернет-мошенничества. Помню летучку пятнадцатилетней давности в нашем отделении полиции. Обычно мы собираемся в девять утра и обсуждаем, какие преступления произошли за истекшие сутки: сколько краж, взломов, убийств, изнасилований. В тот день поднялся шеф полиции и сказал: "сегодня историческая дата. Впервые за все время, что мы ведем записи, никто ничего не взломал и не ограбил". Я обрадовался, говорю, поздравляю, вы выиграли войну против криминала. И шеф засмеялся мне в лицо: «это значит, что преступники теперь делают больше денег на интернет- мошенничествах и продаже наркотиков, и нам будет теперь сложнее отыскать виноватых». Он оказался сто раз прав. Например, совсем новый вид преступлений, от которого британцы просто не знают, куда деваться, связан с воровством денег через продажу домов. Люди покупают дома, а хакеры взламывают фирму, которая производит транзакции. Они меняют номер банковского аккаунта на одну цифру или ставят точку другом месте, и деньги уходят. В прошлом году британцев обманули таким образом на 400 миллионов евро, а полиция даже не расследует такие дела. Преступников найти невозможно.

- Значит ли это, что преступникам будущего вообще никак не нужно будет уничтожать человека физически. Преступность перейдет в виртуальный мир и насилие будут совершать над цифровой составляющей человека?

- Да, и это обстоятельство не только осложняет работу полиции. Виноватых невозможно отыскать, потому что само чувство вины в век Интернета становится дефицитом. Любому человеку, если он не психопат, свойственно чувство вины. Интернет-мошенник же себя виноватым не чувствует. Интернет создает определенную дистанцию между жертвой и преступником и содеянное воспринимается самим человеком не как преступление, а как увлекательная игра.

Как найти преступника. Мастер-класс от Джеймса

- Вашего героя Роя Грейса часто сравнивают с Эркюлем Пуаро. Вам нравится такое сравнение?

- Оно мне лестно, но я предпочитаю Конан Дойля с его Шерлоком. В отличие от героя Агаты Кристи, у Шерлока была еще и обычная жизнь, помимо раскрытия преступлений. А этот его метод дедукции вообще чума. Мой любимый эпизод, когда Холмс определяет, с какой стороны окно в доме одного из героев. Ватсон спрашивает: Шерлок, как вы догадались, что окно слева, а он говорит: элементарно, Ватсон, этот человек слева выбрит лучше.

- А ваш Рой Грейс пользуется чем-то подобным?

- Мой герой уважает нейролингвистику. Он по движению глаз определяет, что человек думает и чувствует. Этот метод я подглядел у полицейских и могу показать, как оно работает. Вот вы что ели на завтрак?

- Ничего.

- А какого самого старшего родственника вы видели живьем?

- Прадедушку.

- Теперь вы можете соврать или сказать правду при ответе на вопрос, а я угадаю. Куда вы ездили в отпуск?

- В Венецию.

- Вы соврали!

- Как вы догадались?

- По движению глаз, конечно. Смотрите, одна половина мозга отвечает за память, другая - за выдумки. Важно понять, что есть что. Я задал пару контрольных вопросов, на которые вы ответили честно, и я понял по движению глаз, к какой половине мозга вы обращались. Потом, когда я спросил про отдых, вы отвели глаза в другую сторону. Значит, обратились к другой половине мозга, той, которая лжет.

Писатель Питер Джеймс и журналистка "КП" Евгения Коробкова.Фото: Евгения КОРОБКОВА

"Британские полицейские страдают от последствий югославской войны"

- Расскажите, что за книгу вы презентуете в России?

- Это мой новый детектив "Умрешь, если не сделаешь". Я хотел написать книгу, действие которой происходило бы в очень сжатый промежуток времени, например, в 24 часа, как «Улисс» Джойса. Под эту задачу подходило похищение и я написал о похищении ребенка.

- Значительное место уделено преступникам из бывшей Югославии. Почему?

- А это еще одна актуальная проблема. Работая в полиции, я не могу не видеть последствия этой войны. Британия наводнена беженцами сербами, албанцами. Большинство из них - хорошие, работающие люди, но вместе с ними пришел и криминал, причем, страшный криминал. Его представители жестоки, они убивают людей на улице, чтобы научить остальных, как правильно жить. Однако сербы и албанцы не обращаются в полицию, потому что не доверяют ей. Я сам был в Албании и могу сказать, в чем дело: там полицейские получают очень мало, порядка 3 тысяч евро в год. Возникает взяточничество, нечестное сотрясение средств с граждан, и результат - сербы и албанцы не верят существование честных полицейских. Мои друзья из полиции попросили меня осветить эту проблему. Она актуальна сегодня.

- Вы пишете по заказу ваших коллег-полицейских? А как вы стали консультантом в полиции?

- В 1981 году, когда я написал первую книгу - меня обокрали. Полицейский пришел ко мне домой, чтобы снять отпечатки и увидел мою книгу. Сказал: а, вы тот самый писатель. Ежели понадобится какая-нибудь помощь, информация о работе полиции - приходите. Потом он пригласил меня на барбекю в тусовку полицейских, потом пошло-поехало. Полицейские - очень любопытные люди. Никто не видит больше человеческой жизни, чем они. И я тогда подумал, что могу через них видеть мир, проникать в умы преступников.

- Почему человек становится преступником?

- Мне тоже это страшно интересно. Я провожу много времени в тюрьмах, разговаривая с ними. Во-первых, чаще всего преступниками становятся психопаты или социопаты, люди, рожденные с определенным дефектом. И то, как пройдет их жизнь, зависит от условий воспитания. Психопат, рожденный в хорошей семье, может стать очен успешным политиком или бизнесменом, или руководителем. Никсон - классический пример. Психопаты очень умны, у них нет чувства вины, они идут напролом и это дает им преимущество перед обычными людьми. Но если семья, в которой рожден такой ребенок, была плохой, то и дальше все пойдет плохо. Все серийные убийцы имели проблемы в семье, детские травмы.

- У нас у всех травмы. И что, мы все потенциальные преступники?

- Да, мы все способны на преступление при определенных условиях, каждого можно спровоцировать. Но на что большинство из нас неспособно - так это жить с этим знанием. Нужно иметь определенный ум и настройки, чтобы сознательно делать это и никому не рассказывать. Вы сейчас спросите, и что, виновата среда? И да и нет. Многие убийцы, совершившие преступление под влиянием среды, попадаются потому, что неспособны жить с этим знанием. Им хочется рассказать кому-то. А в тот момент, когда ты кому-то рассказал - ты рассказал об этом всем.

О призраках в замке

- Вы начинали свой творческий путь с описания паранормальных явлений, но почему-то ушли от мистики к детективу.

- Нет, почему ушел? Тема меня по-прежнему интересует. У меня сейчас выходят две книги про это.

- Британские полицейские прибегает к помощи магов и колдунов?

- Нередко прислушиваются к проверенным экстрасенсам. Мы все понимаем, что очень мало знаем о явлениях этого мира. Черт его знает, как оно там на самом деле. Мне приходилось много общался с людьми, столкнувшимися с паранормальными явлениями, то, что они говорили, трудно списать на совпадение. Да и вообще надо быть очень закрытым человеком, чтобы сказать, этого нет, ничего не знаем.

- Русский писатель Мамлеев говорил, что тот, потусторонний мир ничем не отличается от нашего, только с той разницей, что он менее осязаем. Там такие же дома, люди ходят на работу, вся разница в том, что он менее плотный и многие умершие, попадая туда, даже не сразу понимают, что они умерли.

- Таких свидетельств полным-полно. Я вел на радио передачу о паранормальных явлениях и беседовал с родителями одного мальчика. Умерший в автомобильной катастрофе ребенок рассказывал им день за днем, как все происходит. Поначалу все было так же, как наш мир, но в процессе движения души в астропространстве, окружающее менялось. Я спросил родителей, где этот мальчик планирует закончить движение и он ответил, что движение закончится тогда, когда он станет частицей высшей сущности.

- Короче, он пересказал иудейскую концепцию загробного существования.

- Да-да, что-то очень похожее было. Но таких историй я слышал не одну и не две, поэтому ничего не берусь отрицать.

- А сами вы сталкивались с потусторонним?

- Я занялся этой паранормальщиной, когда купил себе дом с привидениями. Мы с женой приобрели себе в Дитчлинге поместье и не знали, что оно с сюрпризом. Впервые увидели странное, когда грузчики заносили мебель. Перед глазами будто тень пронеслась. Тогда со мной была моя теща, она аж присела и говорит: ты видел это? Чтобы ее не пугать, я сказал, нет, ничего не видел. Но жить в доме было не особенно комфортно, тяжелое чувство, постоянные ссоры, какие-то огоньки перед глазами, которые то появлялись, то пропадали. Я грешил на проблемы со здоровьем. Но вот однажды пошел гулять с собаками и встретил местного жителя. Он поинтересовался, не я ли новый владелец дома и как мне там живется в компании с серой леди. Тут-то я и выяснил то, что знал весь Дитчлинг: что в доме обитает призрак злобной бабищи, которую местные назвали серой леди, а этот вот мужик, который мне встретился, раньше присматривал за домом и сам видел, как по нему разгуливает тетка в кринолинах и со свирепой миной. В общем, когда я пришел к жене, чтобы все это рассказать, она меня опередила. Сказала, что серую женщину сама частенько видела и описала ее в точности так, как до этого мне рассказывал очевидец.

- Вы узнали, откуда она взялась?

- Да, я потом поговорил с одной старой-старой местной жительницей, которая была уверена, что в доме живет дух ее матери. Мать после развода стала мужененавистницей и лесбиянкой, но при этом жутко религиозной. Она часто привязывала дочь к спинке кровати, чтобы та не трогала себя, и делала разные другие гадости. После смерти ее призрак остался жить в доме и разрушал все брачные союзы. Обитатели этого дома очень скоро разводились. Нам с женой тоже не удалось этого избежать, к сожалению. Я уже постфактум позвал священника в дом, серую леди, вроде бы, удалось прогнать, но через четыре года она опять объявилась.

Секреты осознанных сновидений

- Раз уж у нас такой паранормальный разговор пошел… Что вы думаете о феномене вещих снов.

- Я вам уже сказал, друг, Горацио, что мы вообще ничего не знаем об этом мире. Мама моя, например, видела вещие сны. Ей снился черный лебедь перед тем, как кому-нибудь из родственников умереть. Я вещих снов не видел, но практиковал осознанные сновидения. Один из первых моих романов «Сновидец» - об этом опыте.

- Замечали, что в осознанных снах, если пойти налево, то пойдет дождь?

- Да, известная тема, а если пойти направо, то проснешься. А еще, если ты не понимаешь, спишь ты или нет - нужно попробовать подойти к выключателю и включить свет. В осознанных сновидениях механизмы не работают, свет не включится, а если поглядеть на часы, то они будут показывать очень странное время удвоенными цифрами, типа, 5577.

Вообще-то, известная тема, сны нужны для того, чтобы просеивать информацию. Наши ученые...

- Британские ученые?

- Да, наши смешные британские ученые, установили, что если кошке, например, не давать видеть сны, она погибает на третьи, что ли, сутки.

- Знаю, что вы медициной увлекаетесь. Каких изобретений в этой сфере ждет-не дождется полиция?

- Ждем, когда можно будет читать мозг человека, который только что умер. Много пишут о том, что вот-вот уже получится считывать картинку с сетчатки глаза только что умершего человека. Вообще, я уверен, что медицина сильно изменится следующие 20-30 лет. Не удивлю, если скажу, что первый человек, который доживет до 200 лет - уже родился.

- Видимо, в тот момент, когда мы научимся жить до двухсот лет, наступит новое расслоение общества. Мир поделится на бессмертных богов, которые могут себе позволить вечную жизнь, и всех остальных.

Мне кажется, расслоение пойдет по другому пути, я об этом написал в книге "Дизайн младенцев". Лет через пятьдесят состоятельные люди смогут выбирать гены для своего ребенка: ген за ум, ген за хороший характер, ген за способность к айкидо... Всего по щепотке, как суп варить. Естественно, что люди без денег этого себе позволить не смогут и тогда произойдет разделение по генетическому признаку: мир поделится на суперрасу и обычных людей. В Калифорнии работают над этим, я, кстати, когда в двухтысячном году ездил в Калифорнию, в Калтех, там группа ученых работала над генами, которые улучшают эмпатию. Так что, можно будет в ребенка еще и эмпатии добавить, чтобы сделать приятного, хорошего, а не вредину какую-нибудь.

- Суперлюдей уже пытались выводить и все мы знаем, что из этого вышло...

- Ну да, но в отличие от событий семидесятилетней, например, давности, сейчас все пойдет бескровным лайтовым путем.

- И к чему это приведет?

- Если мы себя не уничтожим, это позволит суперлюдям исследовать космос. Судя по всему, мы разрушаем землю потому, что это на самом деле не наш родной дом. Человечество прилетело с какой-то другой планеты, теперь дружно разваливает Землю и должно двигаться дальше, искать другие планеты.

- А вы бы хотели жить двести лет?

- Конечно! Мне есть, чем заняться, у меня куча дел и огромный список книг, которые я должен прочесть.

- С удивлением узнала, что вы читаете нашего Евгения Евтушенко.

- Да, я люблю Евтушенко, хотя знаю, что в России предпочитают Вознесенского. Просто в школе, в Англии мы ставили его поэму "Станция Зима". С музыкой, с текстом. Мне с тех пор он и нравится.

- Вы так много знаете о России. И на британца-то не похожи. Может, вы шпион?

- Я не похож на британца, потому что моя мама из Австрии. А про шпиона - все так спрашивают. Когда я впервые приезжал в Россию в 1984 году, ко мне даже приставили несколько людей, которые за мной следили. Сейчас ко мне никого не приставили. Потому что я не шпион, я просто писатель.