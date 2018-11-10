Дневник сыровара: "В Европе нашим сырам дали две медали!"

О том, как это было, фермер поспешил рассказать в очередной части дневниковых записей, которые публикует «Комсомолка»:

КАК БЫЛО НЕ ПРИНЯТЬ ВЫЗОВ?

«10 ноября. Ура!!! Принимаю поздравления! Наши сыры взяли две бронзовых медали на XIV сырной олимпиаде в Австрии! Это один из самых престижнейших международных конкурсов, просто участвовать в котором для сыровара — уже победа, а тут — такой дебют, от которого душа поет! Международная судейская коллегия констатировала, что такое у них первый раз за 30 лет соревнований, когда сыровары-новички сходу взяли медаль. Это получается со второго, третьего, десятого раза, но с первого — никогда! Точнее — не было до нашего появления.

Олимпиада проводится раз в два года и, как я уже говорил, сыроваров из России здесь никогда не было: там никто не предполагал, что в нашей стране сейчас делают хороший сыр. Их интерес к нам проявился в последние 4 года — как раз с введением импортозамещения. Страшно любопытно стало европейцам — на что мы способны. Коллеги-сыровары из Германии и Швейцарии, много раз констатировав, что не видят отличий между европейскими и истринскими сырами, предложили выяснить это не только опытным путем, но и на профессиональном уровне. Честно предупредив: легкой прогулки не получится — в бой идут лучшие из лучших сыроваров Европы. Как было не принять этот вызов?

В гостях у Золотого медалиста сырной олимпиады. Фото: Кирилл Соловьев

ДРАКА — ЖЕСТОЧАЙШАЯ!

О том, что они не шутили, понял еще в отборочный период: в финал, как и на спортивную олимпиаду, не пускают только на том основании, что ты сварил сыр. Сначала нужно было отправить головки для всевозможных проб и проверок, на этом этапе с дистанции сходят очень много «спортсменов». Но мы выдержали первый тест, и поехали. Тем более, что нас приободрили, сказали: сыр хороший, шансы есть!

Как и положено русским, мы — максималисты, и поэтому, само собой, заявились в самую сложную и конкурентную категорию — твердых и полутвердых сыров. Немного коленки затряслись, когда обнаружил, что нашим сырам предстоит соревноваться с почти 500 конкурентами из 11 стран: Швейцарии, Франции, Австрии, Норвегии, Боснии и Герцеговины, Германии, Испании, Словении, Хорватии, Швеции. Драка за первые места была жесточайшая. Профессиональные члены жюри (а конкурс отличается от других тем, что судят в нем исключительно технологи и владельцы предприятий), пробовали сыры, изо всех сил пытаясь найти в них изъяны. Проверяли, правильно ли был сварен сыр, придирчиво оценивали его вкусоароматическую группу. Потом были почти сутки в ожидании результата, так что в ту ночь я практически не спал.

Русские участвуют в первый раз за всю почти 30-летнюю историю этих сырных соревнований. Фото: Кирилл Соловьев

… А вечером субботы — па-бам! Россия! Бронза сразу за два сорта нашего сыра: Истринский и Фестивальный! Я аж запрыгал от радости! Эти медали для нас - большая честь и важный итог почти 4-летнего развития нашей сыроварни: взлетов, падений, успехов и неудач. Эти медали заслужили все сотрудники нашей сыроварни, фермы. А также все, кто помогал в развитии, верил в нас, поддерживал в соцсетях, делал предзаказы и покупал наш сыр! Низкий поклон вам, друзья! Мы были уверены в нашем сыре и верили, что сможем достойно выступить!

Вручение на сцене. Фото: Кирилл Соловьев

Наша следующая цель — это, конечно, золотые медали на следующей олимпиаде! Правда, будет это непросто - эксперты говорят, сыр сварен по всем правилам, профессионально, никаких ошибок нет, но баллы снизили за недостаток аромата (этот тот самый знаменитый запах портянок). Мы им отвечаем: наши соотечественники, когда у нас появляется сильный запах сыра, морщат носы и спрашивают, что у нас на сыроварне происходит, почему сыр воняет? Такая у нас национальная особенность и вкусы наших соотечественников, ничего с этим поделать мы не можем. Но для себя все же решили, что как только достроим новый погреб, запустим специальную линейку ароматных сыров! В мечтах об этом приняли приглашение «золотого» чемпиона этой олимпиады, австрийского сыровара, осмотрели его погреба, оборудованные суперсовременным роботами, и, глядя на это, накидали себе еще много планов: нам есть, к чему стремиться!

Сирота Олег с медалью. Фото: Кирилл Соловьев

ЗЛОПЫХАТЕЛЯМ БУДУ ОТВЕЧАТЬ МЕДАЛЯМИ

Медали сырной олимпиады нам, кроме экспорта (а к этому мы сейчас активно готовимся!), нужны еще и для внутреннего использования. Почитайте комменты даже под этой статьей. Многие диванные «сыровары» в силу каких-то душевных недугов постоянно пишут: мол, у нас дрянь, а не сыр, что мы генетически неспособны делать хороший сыр, что трава в России не такая, что вода у нас не та, что воздуха свободы и пения цикад нам не хватает для того, чтобы варить хороший сыр. Нам постоянно пишут, что мы дармоеды, впустую поглощающие государственные гранты, что лучше бы нас распустить, а на эти деньги купить итальянских и немецких сыров... Теперь, когда эти «эксперты» снова будут писать гадости в комментариях, буду просто показывать им медали с сырной олимпиады в Австрии!

Мы очень хотели доказать, что у нас все получится и что все это делается не зря! Хотели, чтобы наши соотечественники нами гордились, чтобы когда итальянцы, австрийцы или немцы рассказывали про свой пармезан, эмменталер или бергкезе, наши отвечали: «Нашли чем удивить! У нас тут под Истрой и свой отличный сыр не переводится!»

СВОЙ ЧЕЛОВЕК НА МЮНХЕНСКОМ РЫНКЕ

Вообще, уровень российских сыров растёт очень быстро. Я уверен, что через пару лет в призерах на всех международных сырных соревнованиях будут наши соотечественники! А дальше будет экспорт по всему миру, как это сделали наши прадеды 100 лет назад: у нас на сыроварне висит афиша русских сыроваров, взявших медали сначала в Москве, на аналоге современной «Золотой Осени», потом на знаменитой Нижегородской ярмарке, а потом и вовсе - гран-при и золотую медаль на Всемирной выставке в Париже в 1900 году (это когда Эйфелеву башню построили)! Они тогда произвели фурор и вышли на экспорт, даже афишу делали на двух языках - русском и немецком. Как говорится, если надо — повторим! Мы, русские фермеры, реально можем делать хороший сыр, которым накормим Россию и весь мир. Дайте только срок.

Продавец с базара в Мюнхене. Фото: Кирилл Соловьев

Кроме того, есть еще одна очень приятная новость: мы отвезли наш сыр на пробу на центральный продуктовый рынок Мюнхена — Виктуалиенмаркт, который работает аж с 1467 года и теперь у нас есть здесь свой человек! Потомственный продавец сыров, торгующая здесь уже 45 лет, уверена: наш сыр пойдёт на ура! У соседей, которых она угостила, тоже нет в этом никаких сомнений! Кстати, она, оказывается, путинистка, считает, что наш президент всё правильно делает, а немецкое телевидение все врет. Показал видео, как задаю вопрос нашему президенту - после этого мы вообще подружились!

Так что скоро мы выполним данное Владимиру Владимировичу обещание и Европа содрогнется от русского сыра на ее прилавках!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Российский сыр стал лучшим во Франции

Получить первое место на сырном конкурсе во Франции - это, как сейчас говорят, зачет. Для этого нужно обойти десятки опытнейших конкурентов и удовлетворить рецепторы пресыщенных гурманов, сидящих в жюри. Тульский фермер Алексей Андреев смог. Он привез на конкурс несколько видов сыров и... получил «золото» в номинации козьих мягких сыров с плесенью (подробности)