Ведущего Радио «Комсомольская правда» задержали в Вашингтоне 19 агентов ФБР

Я уже засыпала, когда пришло сообщение от моего соведущего программы «Не валяй дурака, Америка» (радио «Комсомольская правда», 97.6 ФМ), руководителя информагентства USA Really Александра Малькевича.

- Тут такое дело, - написал Алекс и скинул новостное сообщение о своем задержании в Вашингтоне.

Не осознавая, насколько это может быть серьезно, и, если честно, не поверив, пишу:

- О боже, агент Алекс, вы всех сдали? Значит, на вас ФБР обратило внимание, а на других российских журналистов - нет?!

- Получается так, - ответил Малькевич.

- А сейчас вы где?

- На кладбище.

Тут я решила, что Алекс точно шутит. А сообщение о его задержании - утка. Поэтому решила подыграть.

- И в руках лопата?

На что получила снимок Малькевич на фоне могилы Джима Моррисона на парижском кладбище Пер-Лашез. Все, можно спать дальше. Мой соведущий жив и здоров, значит, все хорошо. Но оказалось, что это было только начало.

Буквально через несколько минут позвонили коллеги в панике.

- Ты в курсе, что твоего Малькевича ФБР задержало?!

- Да-да, - подыгрываю я. - И поэтому он на кладбище в Париже.

- Это не шутка! Уже наше посольство в Штатах отреагировало.

И тут мне стало не по себе. Оказалось, что все произошедшее в аэропорту Вашингтона было правдой.

ЛУЧШЕ НЕ РЫПАЙСЯ

Александр отправился в США еще 5 ноября, буквально за день до выборов в Конгресс. Обосновался в Вашингтоне, наблюдал за ходом голосования - бегал по участкам и уж точно никак не стремился повлиять на ход голосования. У него с собой даже была специальная футболка с надписью «Я просто русский журналист».

Александр Малькевич в США.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Вечером 9 ноября Малькевич планировал лететь в Париж, где должно было пройти празднование 100-летия окончания Первой мировой войны. Но после того, как Александр зарегистрировался на рейс и отправился на паспортный контроль, началось что-то невообразимое - точь-в-точь американский шпионский боевик.

- Меня остановили несколько мужчин, взяли в кольцо, двое были в форменных синих куртках. Со словами «мистер Малькевич» положили руку на плечо, показали удостоверение с буквами FBI, и сказали, что я должен проследовать за ними, - рассказывает журналист.

В небольшой закрытой комнатке, где собрались 19 сотрудников ФБР и один Александр Малькевич, начался допрос с пристрастием. Алекс мягко намекнул, что было бы неплохо пригласить переводчика, а в идеале - сотрудников российского посольства, ведь языковой барьер и неправильно растолкованные слова еще никто не отменял. На что получил примерно такой ответ: если вы будете сотрудничать, то вы улетите, а если будете «выступать», то останетесь.

А до вылета в Париж оставалось все меньше времени.

СКОПИРОВАЛИ, НО ОСТАВИЛИ

- Сначала мне показали ордер на задержание, - говорит Александр. Ордер был выписан судом штата Вирджиния накануне и позволял держать Малькевича на территории Штатов аж до 22 ноября.

- Затем началось изъятие у меня всех гаджетов. Фэбээровцы скопировили всю информацию со всех электронных устройств - ноутбук, смартфон. Фотографии, песни, документы, контакты. К сожалению, Маша, нашу переписку тоже скорее всего скачали, - пытается юморить Саша.

- Ну все, теперь я тоже под колпаком у ФБР. Предел мечтаний.

Но электронными устройствами дело не ограничилось. Агенты ФБР перебрали вещи Малькевича, уделив особое внимание подаркам и сувенирам, которые Алекс купил для слушателей нашей программы «Не валяй дурака, Америка»: майки с надписью «Я сплю только с демократами», «Мои друзья голосуют только за республиканцев», смешные брелоки с Дональдом Трампом и многое другое.

- Вроде ничего не забрали, - радуется Александр. - Привезу все в целостности!

ДОПРОС СЕРЬЕЗНЫЙ И СМЕШНОЙ

Затем настал допрос. Как говорит Алекс, его можно было поделить на две части - юмористическую и серьезную. Агенты ФБР на полном серьезе настойчиво расспрашивали его о российском вмешательстве в американские выборы в 2016 году, о том, чем занимается информагентство USA Really (которое возглавляет Александр) и уточняли, зачем русские подрывают основы американской демократии.

- Они были очень хорошо подготовлены! Были в курсе абсолютно всего, что есть в открытом доступе — все мои интервью, материалы, которые выходили в американской прессе. Они все досконально проштудировали, даже подкасты нашей программы «Не валяй дурака, Америка»! - говорит Малькевич.

Но после этого разговор превратился в сюр. Алекса спросили, проходил ли он спецподготовку в структурах типа ГРУ. Малькевич пытался шутить, объясняя, что куда ему до спецагента, когда у него очки и лишний вес. Но оказалось, что юмор в таких ситуациях неуместен и если понадобится агенты ФБР «помогут» ему похудеть. Они так и сказали!

- Я им намекнул, что оранжевый цвет я, конечно, очень люблю, (я в тот момент был в рыжей куртке), но не такой, как у Марии Бутиной. (Заключенные американских тюрем носят одежду оранжевого цвета. Мария Бутина - россиянка, задержанная и обвиняемая властями США в шпионаже - ред.).

В конце двухчасового допроса агенты ФБР вручили Алексу письменное требование, чтобы информагенство, где он главред, было в течение месяца зарегистрировано в США как иностранный агент.

P.S. На рейс до Парижа Алекс все-таки успел, прибежал практически впритык. Подробности своего задержания Александр Малькевич расскажет в эфире программы «Не валяй дурака, Америка» на радио «Комсомольская правда» в ближайший понедельник в 12.05.