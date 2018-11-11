Донбасс: выборы вопреки

Утро донецких выборов оказалось туманным и безгласным – какие-то «добрые люди» из-за линии фронта повредили две коммуникационные вышки под Снежным и Торезом, и внешняя связь с миром сразу же «легла». Чуть позже, забарахлил от перегрузок и местный оператор «Феникс», а потом отключился. ДНР-овские спецслужбы, логично опасавшиеся терактов на выборах, тоже добавили огоньку: на всякий случай, заглушили все GPS-сигналы, обрубив тем самым автомобильные навигаторы. Растерянные таксисты, как в старину, мыкались по дворам и спрашивали дорогу у прохожих. Радовало только то, что если диверсионные группы успели поставить «маячки» на избирательных участках – они гарантированно не сработают.

Русские песни у входа на избирательный участок.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Не знаю уж, чем руководствовались украинцы, отключившие связь в ДНР, но эффект получился обратным. Донбасс не любит, когда его так пытаются нагло «нагнуть». Поэтому, даже те, кто голосовать не собирался принципиально – а таких, судя по разговорам, было не мало, поворчали и пошли на избирательные участки. Пошли в таком хорошем темпе, что к двум часам дня проголосовало уж 65% жителей республики. Местные шутили по поводу республиканских снайперов, сидящих на крышах школ, традиционно превращенных в избирательные участки – «везде на крышах люди с винтовками, теперь точно придется идти голосовать... Не в банде живем, в государстве» - цитировали мне Жеглова.

Устать бояться

Всего, на эти выборы были аккредитованы 202 два журналиста из нескольких десятков стран. Достаточное число, чтобы все разговоры про специально-отобранных для выборов «ручных писак» завяли в зародыше. Чтобы коллеги не накапливались в одном месте, их раскидали по участкам равномерно. Корреспондент КП, например, отправился в один из самых проблемных районов города – в Петровский, на избирательный участок в школе №101. В район этот традиционно «прилетает» уже четвертый год, а административные границы совпадают с линией фронта. «Мирные жители с передовой» голосовали первыми – так больше шансов не попасть под обстрел. Утром ВСУ обычно тихие, обострения начинаются с пяти вечера – по этому расписанию и живет треть ДНР.

У входа на избирательный участок №177, который расположился в школе №101 Донецка.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Но пока, все проходило в соответствии с советско-российскими избирательными традициями. То есть, имелась ярмарка с «товарами народного потребления», шашлык, чебуреки и народный ансамбль из местных бабушек со слепым певцом и аккордеонистом. Спиртного не было, но народ все равно танцевал у входа в участок. В отличии от прошлых выборов, фотографироваться с бюллетенями не боялись, никто не отворачивался, не закрывал лица.

Но, легендарного публициста из Италии, депутата Европарламента Джульетто Кьеза, внезапно заглянувшего на избирательный участок №177, никто, конечно не узнал. Хотя, он был в головном уборе нехарактерном для шахтерских поселков – в фетровой тирольской шляпе, которая, надо полагать, подчеркивала его приверженность традициям. Кьеза прекрасно говорит по-русски, и на вопрос корреспондента КП, зачем он приехал на Донбасс, ответил:- Запад ведет против вас открытую войну, не вздумайте сдаваться, а приехал я, чтобы поддержать ваш народ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677276" frameborder="0"></iframe> Джульетто Кьеза общается с журналистами.Дмитрий СТЕШИН

Джульетто Кьеза общается с журналистами.Фото: Дмитрий СТЕШИН

Потом появились на участке и другие международные наблюдатели. Осмотрели урны, сняли на видео очереди к кабинкам. Я не удержался, и задал депутату Госдумы Дмитрию Саблину «провокационный» вопрос:

- Вы приехали на территории контролируемые «сепаратистами и террористами». Не боитесь лишиться виз в ЕС, попасть под персональные санкции?

Дмитрия Вадимовича аж затрясло от гнева:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677275" frameborder="0"></iframe> Комментарий Дмитрия Саблина про ситуацию в ДНР.Дмитрий СТЕШИН

- Что? Санкции за то что я приехал на родную землю? Я сам мариупольский, у меня тут родня, могилы предков! Все, хватит бояться!

Дмитрий Саблин озвучил невысказанное Донбассом вслух мнение. Плохо ли, хорошо ли, годный будет новый Глава республики или нет – но это самостоятельно решили люди, живущие на своей земле. И они давно уже ничего не боятся.

У места гибели Александра Захарченко.Фото: Дмитрий СТЕШИН

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