Фуд-бизнес звезд: Темникова с бургерами, а Валерия со здоровым питанием

Был период, когда наши артисты друг за другом открывали рестораны, а те по большей части быстро прогорали. Но времена изменились: нынешние питательные проекты звезд практически обречены на успех. Все дело в соцсетях: именно с их помощью артисты теперь продвигают свой бизнес.

Максимум, на что приходится тратиться, чтобы пропиарить ресторан или кафе, - заказать у художников красивый макет рекламного поста, найти профессиональных фотографов, чтобы аппетитно сняли фирменные блюда, ну и оплатить часть мелких расходов. Несколько лет назад Стас Михайлов открывал свой ресторан в Санкт-Петербурге, куда вывозил журналистов и устраивал пышную презентацию (говорят, недавно на двери появилась табличка «Закрыто»). Сейчас вполне можно обойтись без шума и пыли, главное - не лениться и делать публикации в собственных соцсетях. Артисты фотографируются в интерьерах, разы-грывают ужины или обеды, делятся отзывами посетителей...

Лет пять назад тот же Сергей Жуков открыл на Волхонке караоке с названием «Руки Вверх!», которое быстро сгинуло. А вот с раскруткой его бренда «Любовь и сладости» помог Инстаграм. Как говорил сам Жуков, после первого же поста в соцсети о том, что он принимает заказы на изготовление пирожных, покупатель нашелся через минуту.

«Любовь и сладости» - сеть, которую Сергей Жуков создал с супругой Региной, уже через два года принесла доход в 86,8 млн. рублей.Фото: семейный архив.

Раньше заведения открывали, не сильно представляя, кто в них будет завтракать или ужинать. Был, например, у Дмитрия Нагиева ресторан «Хуанхэ», который быстро закрылся, в первую очередь потому, что сам артист никак его не раскручивал. Ресторан Ксении Бородиной Funky Food погиб в том числе из-за меню - слишком дорого и не то чтобы очень вкусно. Теперь звезды продумывают не только концепцию и меню, но и то, как будут работать со своей аудиторией.

Пока самая удачная бизнес-модель - BlackStar Burger рэппера Тимати. Все началось с агрессивной рекламы. Артисты лейбла BlackStar ходили в заведение как на работу, оставляя в соцсетях посты о бургерах Тимура. А на Youtube Тимати разыгрывал для своих посетителей автомобиль. Продумал он и концепцию заведения - маленький зал, куда впускают посетителей небольшими порциями, что создает бесконечные очереди, а значит, ажиотаж.

«Главное - сытый довольный гость»

Ресторан BUZFood

Хояйка - Ольга Бузова

Число заведений - два: на Цветном бульваре и Новом Арбате

Меню: фирменный салат БузЦезарь - 299 руб., сыр буррата с томатами и рукколой - 439 руб.

- Большинство людей не могут позволить себе ходить в крутые рестораны, и я решила накормить их вкусно, недорого и полезно. В первый день мы поставили рекорд по количеству посетителей - 3 тысячи человек. Для меня сейчас важно не то, когда я отобью вложения, а то, чтобы гости моего ресторана всегда были довольны и сыты.

«Я мечтаю, чтобы все вокруг питались правильно»

Служба доставки диетической еды No Secret by Valeriya

Хозяева: певица Валерия и Эмин Агаларов с компанией Crocus Group

Меню: восемь диетических программ, рассчитанных как на похудение, так и на набор веса. Например, программа «Гармония lite» за 2500 руб. в день или 15 750 руб. за неделю.

Валерия в 50 лет выглядит на зависть и теперь применяет знания о здоровом образе жизни в собственной системе питания. Фото: Личный архив Валерии

- Бизнес, безусловно, рискованный, но у нас есть все составляющие для успеха. Во-первых, грамотный партнер, к тому же еще и друг. Во-вторых, мои энергия и опыт. Здоровому образу жизни я уделяю огромное внимание на протяжении многих лет и смело могу назвать себя его адептом. Почему и получился качественный продукт. Потому что ориентировались на себя, как на потребителя. Я так живу, я такой образ жизни пропагандирую, мне хочется, чтобы многие на себя его примерили. Тем более все это мы воплотили в жизнь при участии самых грамотных специалистов - врача-диетолога Юлии Пигаревой и бренд-шефа Restaurants by Crocus Group Кирилла Бергера. Моя ответственность - это творческая составляющая, идеологическая и практическая реализация. А Эмин - главный по цифрам.

«Если бы я не занималась бизнесом, была бы нищей»

Ресторан Ave, Csr на Центральном рынке

Хозяева - Елена Темникова и ресторатор Владимир Перельман

Меню: салат «Цезарь» - 350 руб., куриный бульон с перепелиным яйцом и птитимом - 190 руб., фисташковый десерт Csr - 250 руб.

Кафе «Не модный BURGER» в ТЦ «Авиапарк»

Хозяева - Елена Темникова и фермерский магазин Lavka Lavka

Меню: бургер с уткой - 350 руб., фирменный чизбургер «Темникова» - 350 руб., напиток из шиповника - 100 руб.

- Я пошла в фуд-бизнес с профессиональными и успешными рестораторами, я не играю в хобби. Главное у ресторатора что? Правильно - продукт. У моих партнеров замечательный продукт, к тому же рассчитанный на массового потребителя. Я давно занимаюсь бизнесом, иначе была бы нищей - мне же нужно вкладывать деньги в создание туров, шоу, новых проектов. Музыка в нашей стране, увы, совершенно не капитализируемый продукт. Фуд-бизнес для меня - это увеличение капитализации собственного бренда и создание для своих слушателей правильной экосистемы.

КСТАТИ

Кто еще владеет ресторанами

Григорий Лепс вместе с Эмином Агаларовым открыл кафе «Рюмка водки». У продюсера Максима Фадеева - ресторан «У дяди Макса». Телеведущий Иван Ургант и продюсер Александр Цекало владеют успешным рестораном «The Сад». Медиаменеджер Тина Канделаки кормит грузинской едой в «Тинатин». Кинорежиссер Федор Бондарчук выступает совладельцем в ресторанах Bistrot, «Vаниль» и кафе «Булка». У певца Филиппа Киркорова - караоке «Филармония». Телеведущий Владимир Познер и его брат Павел - совладельцы ресторана «Жеральдин».

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