Запад душит Россию по сценарию Первой мировой войны

11 ноября 1918 года в Компьенском лесу под Парижем было подписано перемирие, положившее конец Первой мировой войне, но приведшее в итоге ко Второй мировой. А самое трагическое заключается в том, что эта история повторяется сегодня, ровно век спустя.

Почему это происходит - об этом мы спросили историка Евгения Спицына и директора Института иностранных языков МПГУ Сергея Засорина.

АМЕРИКЕ И ВЕРШКИ, И КОРЕШКИ

Засорин:

- Исход Первой мировой был предрешен после вступления в эту войну Соединенных Штатов в апреле 1917-го. Кстати, формальным поводом для этого решения американцев стала наша Февральская революция. Они обосновали это тем, что после смены политического режима в России установилась демократия. И можно выступить на стороне Антанты. На самом деле это был просто самый выгодный для американцев момент оказаться среди победителей.

«КП»:

- И это один в один повторяет Вторую мировую. Американцы и британцы высадились в Нормандии, когда все уже определилось. И основную тяжелую работу по разгрому Гитлера уже сделал СССР.

Спицын:

- Американцы всегда приходят к разделу пирога. И никогда не прогадывают. В результате выходят победителями не только формально, но и реально.

Засорин:

- Если американцы до начала Первой мировой войны имели 21% мирового промышленного производства, то после ее окончания вышли почти на 40% - за счет поражения Германии, потерь Британии и катастрофы России. Для кого война, а для кого и мать родна.

Спицын:

- Справедливости ради: американский Сенат отказался ратифицировать Версальский договор. Американцы хотели в пику Великобритании сохранить на территории Европы более сильную Германию. Потому что в основе Версальского договора лежали откровенные перекосы в пользу стран-победительниц. Не случайно французский маршал Фош после Версаля заявил: «Мы заключили перемирие на 20 лет». Как в воду глядел.

А РОССИИ - ОТ МЕРТВОГО ОСЛА УШИ

«КП»:

- Есть мнение, что России надо было немного потерпеть и не выходить из войны. Тогда бы Первая мировая закончилась еще раньше, а Россия получила бы и Босфор с Дарданеллами, и все, что ей обещали.

Спицын:

- Летом 1916 года страны Антанты в Париже на экономической конференции обсуждали послевоенное устройство Европы. Одним из главных условий было экономическое удушение Германии, ее превращение в сырьевой придаток. Но российский министр Николай Покровский отказался подписывать этот документ. С последней четверти XIX века Германия была главным торговым партнером Российской империи. Мы им поставляли зерно, а они нам - машины, станки и технологии.

- После этого совещания союзники фактически исключили Россию из числа будущих победителей?

Спицын:

- Да. Целый ряд историков говорит, что несогласие царского правительства подключаться к экономическому удушению Германии сыграло роковую роль. После этого Бьюкенен и Палеолог - британский и французский послы в Петрограде - подключились к заговору против Николая II.

ГОДА ИДУТ, ХАРАКТЕР НЕ МЕНЯЕТСЯ

«КП»:

- Мир после Первой мировой войны и после холодной войны, которая завершилась, как считается, с развалом СССР. Есть ли в этом что-то общее?

Засорин:

- Несправедливый мир после Первой мировой подрывал себя сам. А Ялтинско-Потсдамский мир (установленный в 1945 году) был куда более справедливым. Но его подрывали и разрушали извне: через идеологическую, экономическую и политическую интервенцию в отношении СССР.

Спицын:

- Вспоминаю тезис Ключевского: история - это не учительница, а надзирательница, карающая за невыученные уроки. Есть же исторический опыт - навязывание Германии жесточайших послевоенных условий, приведшее ко Второй мировой. Казалось бы, учитесь на ошибках. Но что происходит после крушения Советского Союза? Абсолютно такая же безмозглая политика Запада, направленная на унижение национального достоинства бывших советских граждан, прежде всего русского народа, отторжение территорий, тотальный грабеж, вывоз капитала и так далее.

А когда в 2007-м Путин, выступая в Мюнхене, пожурил американцев за то, что они хотят подменить своими внутренними законами все нормы международного права, посмотрите, какая была ответная реакция. Сначала Грузия. И по нарастающей - переворот на Украине, растерзание Сирии.

Засорин:

- Окончание Первой мировой и заключение мира без участия Москвы показали, что в Евразии строить какую-то геополитику, игнорируя интересы России, невозможно. Я убежден, что если бы Советский Союз был допущен к обустройству мира после Первой мировой войны, то не было бы потом Гитлера. Это урок: не пытайтесь отодвинуть Россию от серьезных геополитических решений. Себе дороже.

«КП»:

- А в чем отличия мира после Первой мировой и после холодной войны?

Спицын:

- Главная разница - Россия в XXI веке не вынашивает планы завоевания жизненного пространства. Наоборот - это США и Европа сегодня пытаются удушить Россию, влезают на ее исторические территории, устанавливают там русофобские режимы, размещают военные базы... Но Запад должен понимать, что любая пружина сжимается только до определенного предела.