Сибирские ученые раскрыли секрет «бессмертия» голых землекопов

Алексей Евдокимов с коллегами из Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) и Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН раскрыли один из секретов голого землекопа — существа, относительная продолжительность жизни которого, просто сверхъестественная. Он — секрет — похоже, связан с особенностью работы системы репарации ДНК легендарного долгожителя.

О сути исследования сибирских ученых сообщает портал «Наука в Сибири», ссылаясь на статью в журнале Aging.

Сверхъестественное долголетие, которые демонстрируют голые землекопы, или, выражаясь по-научному, Heterocephalus glaber, давно удивляет ученых по всему миру. Эти чуда природы — то ли кроты, то ли крысы, напрочь лишенные какой-либо растительности на коже - обитают в Африке под землей. Размером с мышь. А живут почти 30 лет. Эдакие дунканы маклауды. Если не сказать мафусаилы. По сравнению с мышами, конечно, которые едва дотягивают до 3 лет. Если бы человек обладал здоровьем голого землекопа, то жил бы до 800 лет.

Голые землекопы с возрастом не меняются — до глубокой старости выглядят молодыми. Сохраняют способность и желание размножаться, равно, как и высокий уровень экспрессии генов. На зверьков не действуют вредные химические вещества. Они нечувствительны к радиации. И самое главное: голые землекопы не болеют раком — злокачественные опухоли у них просто не образуются.

Исследователи ИХБФМ и ИМКБ облучали жестким ультрафиолетовым излучением клетки соединительной ткани голых землекопов и мышей. Далее сравнивали процессы репарации ДНК у них.

- Нами установлено, что активность репарации поврежденных оснований и нуклеотидов в клетках голых землекопов гораздо выше, чем в клетках мышей, — рассказывает порталу «Наука в Сибири» заведующая лабораторией биоорганической химии ферментов ИХБФМ СО РАН член-корреспондент РАН Ольга Лаврик. - Мы считаем, что эффективная репарация может быть ответственна за то, что грызуны живут так долго.

"Сибирский" голый землекоп: раскрыл один из своих секретов.

Мнение ученых: механизмы репарации ДНК у голых землекопов, если с ними досконально разобраться, откроют новые пути к избавлению от онкологических заболеваний и старческих недугов. Не исключено, что людям удасться и жизнь продлить, улучшив ее качество. Чтоб жили без старческой немощи. Как голые землекопы.

Кстати, американские исследователи под руководством Рочелле Буфенштейна (Rochelle Buffenstein) из научного медицинского центра Университета Техаса в Сан-Антонио (University of Texas Health Science Center in San Antonio) недавно изучили обменные процессы подземных грызунов. Но пока поняли лишь то, что их белки практически не меняются на протяжении всей жизни. Свободные радикалы не повреждают белки голых землекопов. А ведь эти радикалы принято считать чуть ли не главными виновниками старения. Мол, окисляют ткани, клетки, портят ДНК, постепенно приводя в негодность весь организм.

Вдруг и тут дело в уникальной способности ДНК подземных землекопов к репарации? Исследования продолжаются. Исследователи, похоже, на правильном пути.

В прошлом году ряды тех, кому хотелось бы раскрыть тайны феноменальных зверьков, пополнили ученые МГУ — из НИИ Физико-химической биологии имени А.Н. Белозерского МГУ. Голых землекопов преподнес в дар московским исследователям Берлинский зоопарк.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Репарацию, пожалуйста!

Репарация (от латинского reparatio — восстановление) — способность клеток, исправлять дефекты и разрывы в молекулах ДНК, поврежденной в процессе ее синтеза в клетке или в результате некого физического или химического воздействия.

Репарацию ДНК проводят особые ферментные стемы клетки.

Все механизмы репарации основаны на том, что спираль ДНК — двойная. И каждая клетка имеет 2 копии генетической информации. Если нуклеотидная последовательность одной из двух цепей оказывается поврежденной или измененной, информацию можно восстановить, так как вторая - правильная - цепь сохранена.

Репарация происходит в несколько этапов. На первом - выявляется повреждение. Далее «неправильный» участок ДНК устраняется. Потом идет восстановление целостности цепи.

В зависимости от типа повреждения количество этапов и ферментов, участвующих в его устранении, может быть разным. Равно, как и успех всего процесса в целом.