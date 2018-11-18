Мария Шукшина попросила Госдуму разобраться со своей старшей сестрой

КИНА НЕ БУДЕТ

Скандалы-конфликты преследуют семью Василия Шукшина. Большинство из них связаны с имущественными спорами. Непросто складываются отношения у вдовы писателя Лидии Федосеевой-Шукшиной с ее дочерьми и внуками, одних она на порог не пускает, с другими объясняется в суде. И вот новая история. Недавно Лидия Николаевна и ее дочь Мария Шукшина пожаловались депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Жигареву (скандально известного из-за злоключений на любовном фронте) на старшую дочь Василия Макаровича - Екатерину. Мол, она «рубит все кинопроекты» - не разрешает использовать произведения писателя для постановки фильмов. По словам Марии Шукшиной, несколько режиссеров, среди которых Алексей Гуськов, Сергей Снежкин и Владимир Краснопольский спят и видят, как сделать экранизацию романов «Я пришел дать вам волю», «Любавины» и сказки «До третьих петухов». Краснопольский хотел снять четырехсерийный фильм для «Первого канала». Все было готово, в том числе финансирование. Но Екатерина против. И без ее согласия «кина не будет». «Это моя боль, - в сердцах говорит Лидия Николаевна. - Мне важно, чтобы к 90-летию Шукшина, которое будем отмечать в следующем году, были сняты картины по его книжкам. Чтобы Василий Макарович был с нами...».

У Василия Шукшина - четыре наследника - они же правообладатели на его литературные произведения. Три дочери: Екатерина, Мария, Ольга и вдова - народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина. Три из них дают добро на кинопостановки, а одна - «паршивая овца» - нет. Мнения меньшинства достаточно, чтобы зарубить весь проект. Отношения в семье, понятное дело, сложные.

Екатерина — старшая дочь писателя — родилась от литературного критика Виктории Софроновой, дочери Анатолия Софронова, многолетнего главного редактора журнала «Огонек». Дочка Софронова написала рецензию на первую книжку Шукшина «Сельские жители» в 1963 году. Так они познакомились, вспыхнул роман, через два года родилась Катя. В это же время у Шукшина была любовная история с актрисой Лидией Чащиной, которую в 1964-м году он снимал в своем фильме «Живет такой парень». В том же 1964-м он уехал на съемки другой картины «Какое оно, море?», где начался роман с 26-летней актрисой Лидией Федосеевой, которая спустя несколько лет стала его женой и родила двух дочек-погодок Машу и Ольгу. К перечисленным дамам сердца сибирского самородка добавим его первую законную жену Марию Шумскую, которая в это время ждала его в родном селе Сростки и категорически отказывалась давать развод. Вот такая любовная загогулина, которая наверняка повлияла на дальнейшую историю отношений любимых женщин и детей писателя. Между собой они не дружат и не общаются. Приходится решать дела семейные через Государственную Думу.

ЛИХИЕ СЮЖЕТЫ И ИЗМЫШЛЕНИЯ

Мы позвонили Екатерине Шукшиной, чтобы узнать ее точку зрения.

- Странно слышать, что я ставлю палки в колеса режиссерам, которые хотят экранизировать произведения Шукшина. Мне очень дорого творчество отца, - поделилась она с нами. - А как дочь и правообладатель вижу свой долг в том, чтобы содействовать популяризации таких фильмов, но при этом все-таки пытаться — по мере сил — уберечь литературную основу от хотя бы самых грубых искажений. Сегодня в Москве, в Петербурге, в десятках других российских — и не только - городов идут около сотни спектаклей по Шукшину. Снято полтора десятка фильмов. Как правило с режиссерами проблем не возникает.

- Почему же они возникли с проектами Алексея Гуськова, Сергея Снежкина и Владимира Краснопольского?

- В 2006 году кинокомпания «Централ партнершип» собиралась ставить фильм по роману «Я пришел дать вам волю». Постановщиком хотели пригласить Дмитрия Месхиева, а в роли Степана Разина, кажется, должен был сниматься Алексей Гуськов. Был подписан договор. Никаких проблем не было, кроме одной: фильм по каким-то причинам так и не сняли. А потом просто закончился срок действия договора — десять лет. Что касается двух других проектов, я просила сценарий. За четыре года — столько длится история с проектом Сергея Снежкина, мне его так и не предоставили. С «Любавиными» - похожая история. Это роман в двух частях, которые сюжетно связаны, но почему-то режиссер Владимир Краснопольский решил ограничиться только первой частью. Мне был предоставлен синопсис. С довольно лихими сюжетными поворотами, измышленными сценаристами. Я пыталась объяснить продюсеру, что меня смущает в синопсисе и почему необходимо видеть сценарий. Однако в ответ получила лишь проект договора, который нужно «срочно» подписать.

Но вообще с режиссерами, которые «болеют» Шукшиным, у меня никогда не возникало проблем. Лидия Боброва, которая сняла фильм «Верую» по мотивам рассказов Шукшина, прислала сценарий еще до моей просьбы. Сейчас идет подготовительная, очень сложная работа к съемкам фильма по роману «Я пришел дать вам волю», постановщик — молодой режиссер Михаил Расходников. Тоже проблем со сценарием не было. Кстати, согласие правообладателей требуется даже, когда ставят пьесу Шукшина, как например, в театре им.Моссовета, где сегодня идут «Энергичные люди». А уж когда речь идет об экранизации или инсценировке литературного произведения, обязательно нужно читать текст. При переложении литературного материала на экран или на сцену вторжения в текст неизбежны. В том и состоят такт, вкус и талант «перелагателей», чтобы «исказить» текст, не искажая авторского замысла. И должна сказать, что большинство авторов спектаклей по произведениям Василия Макаровича бережно обращаются с литературной основой.

Екатерина Шукшина внимательно читает киносценарий. ФОТО: личный архив

ПОПРАВКА В ЗАКОН

Творческие споры, как в семье Шушкина, нередки. Согласно Гражданскому кодексу РФ для экранизации литературного произведения требуется согласие всех наследников. Если правообладателей несколько и между ними нет единогласия — это тупик.

- Могу рассказать свою историю, когда по книге моего отца Александра Жигарева «Первый канал» хотел снимать сериал про Анну Герман, - поделился депутат Госдумы Сергей Жигарев. - Отец был писателем, работал корреспондентом в Польше, хорошую книжку написал про Герман. Но моя мать встала в позу и не разрешила съемки. Почему? Часто мы продолжаем сводить счеты со своими близкими даже после их смерти.

- Но фильм про Анну Герман все-таки вышел...

- Вместе с Генеральным директором «Первого канала» Константином Эрнстом мы нашли решение проблемы. Когда Лидия Федосеева-Шукшина и Мария Шукшина обратились ко мне, я предложил коллегам-депутатам внести поправку в действующее законодательство, чтобы использование права определялось не всеми наследниками, а более, чем половиной. При этом авторские отчисления, как и прежде, будут распределяться между всеми наследниками, никто финансово обижен не будет. В Думе решения принимаются тоже большинством голосов. Поправка несложная. Многие депутаты ее поддержали. К Новому году, надеюсь, ее примем.

КОМУ ВЫГОДНО

Спор из-за творческого наследия на самом деле имеет крепкий материальный фундамент. Размер роялти (авторских отчислений) законодательство не регулирует – каждый договор индивидуален и является предметом обсуждения. За кинофильм родственники-правообладатели могут получить от 500 тысяч рублей и выше. Все зависит от популярности автора и его произведения. Иногда могут согласиться и на «спасибо» в титрах. Но это редкость.

В одном из ведущих московских театров идет пьеса современного автора. Спектакль показывают нечасто - два раза в месяц. Тем не менее за два года драматург получил в качестве авторских отчислений с постановки пять (!) миллионов рублей. И этого показалось мало. Он обратился с иском в суд, требуя от театра доплатить еще полтора миллиона за «искажение замысла», хотя в течение двух лет ничто не возмущало авторских чувств. Но деньги… Их никогда не бывает много.

КСТАТИ

Бывали случаи, когда авторы «закрывали» кинопроекты через суд. Самый громкий скандал случился с режиссером Витаутасом Жалакявичусом во время работы над фильмом «В августе 44-го…» (по книге Владимира Богомолова «Момент истины»). У режиссера с первых дней не сложились отношения в автором романа. Богомолову не понравился режиссёрский сценарий. И писатель подал иск и через суд добился остановки съемок. Фильм так и не был закончен.

Другой скандал связан с экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссером Юрием Карой. Фильм сняли еще в 1994-м году. Вышел он на экраны только в 2011-м. Причина: разногласия режиссера и продюсерской фирмы, владеющей правами на экранизацию, а также претензии потомков третьей жены Булгакова, которым отошли авторские права на роман.