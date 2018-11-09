2018-11-09T09:30:20+03:00
Звезды

Чудо в перьях: Самые красивые супермодели планеты зажгли на шоу Victoria’s secret 2018

Адриана Лима, Кендалл Дженнер, Белла и Джиджи Хадид прошли по подиуму в Нью-Йорке во время самого ожидаемого дефиле года [фото]
Наталья ТУБОЛЬЦЕВА
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Модель Эльза Хоск представила драгоценный Fantasy Bra – ювелирный бюстгальтер стоимостью миллион долларов.Модель Эльза Хоск представила драгоценный Fantasy Bra – ювелирный бюстгальтер стоимостью миллион долларов.Фото: REUTERS

В Нью-Йорке прошло одно из самых ожидаемых событий в мире моды: показ нижнего белья Victoria’s secret. Самые красивые супермодели планеты прошли по подиуму во время яркого шоу, демонстрируя соблазнительные кружевные штучки. Фирменные ангельские крылышки в этом году примерили супермодели Белла и Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Эльза Хоск, Сара Сампайо, Бехати Принслу и другие модели.

В Нью-Йорке прошло одно из самых ожидаемых событий в мире моды: показ нижнего белья Victoria’s secret. Фото: REUTERS

В Нью-Йорке прошло одно из самых ожидаемых событий в мире моды: показ нижнего белья Victoria’s secret.Фото: REUTERS

Шоу обошлось компании Victoria’s secret в 12 миллионов долларов – и оно определенно того стоило! Ведь каждый показ «ангелов» смотрят миллиарды зрителей, а само дефиле и его участниц потом долго обсуждают в СМИ и соцсетях.

. Шоу обошлось компании Victoria’s secret в 12 миллионов долларов – и оно определенно того стоило! Фото: REUTERS

. Шоу обошлось компании Victoria’s secret в 12 миллионов долларов – и оно определенно того стоило!Фото: REUTERS

Бельевая мода в этом сезоне демонстрирует нам те же тренды, которые мы видим в одежде: дизайнеры марки добавили в новую коллекцию шотландскую клетку, цветочные принты, экстравагантные 90-е, блеск космоса, роскошь барокко и практичность спорта.

Модели обыгрывали на сцене тему космоса. Фото: REUTERS

Модели обыгрывали на сцене тему космоса.Фото: REUTERS

Нижнее белье явно стало более функциональным – в коллекции появились удобные леггинсы, стало больше моделей спортивного стиля, но при этом не потеряло своей сексуальности.

Роскошь барокко - модный тренд. Фото: REUTERS

Роскошь барокко - модный тренд.Фото: REUTERS

«Ангелы» Victoria’s secret спустились с неба на землю и превратились в обычных современных девушек, вечно спешащих, с миллионом дел в расписании, которые не будут без причины разгуливать по будуару в подвязках и пеньюаре с перьями.

Ангелы Victoria’s secret стали более спортивными. Фото: REUTERS

Ангелы Victoria’s secret стали более спортивными.Фото: REUTERS

Тон в шоу задавали сестрички Хадид: 22-летняя Белла и 23-летняя Джиджи, дочери мультимиллионера Мохаммеда Хадида и супермодели Иоланды Хадид примерили бюстгальтеры и трусики в шотландскую клетку и черное соблазнительное белье со стразами. За пару лет сестрички превратились в иконы стиля и самых популярных моделей мира – не в последнюю очередь благодаря Инстаграму: на их аккаунты подписаны миллионы поклонников.

Кендалл Дженнер (в центре). Фото: REUTERS

Кендалл Дженнер (в центре).Фото: REUTERS

Джиджи Хадид в прошлом году не смогла принять участие в шоу Victoria’s secret, которое проходило в Шанхае: девушке не дали китайскую визу. В этот раз она наверстывала упущенное и зажигала на подиуме с особым удовольствием.

Джиджи Хадид Фото: REUTERS

Джиджи ХадидФото: REUTERS

В шоу-2018 ей достался самый тяжелый костюм: Джиджи дефилировала по «языку» в конструкции, напоминающей пестрый парашют.

Джиджи Хадид Фото: REUTERS

Джиджи ХадидФото: REUTERS

Компанию сестрам Хадид составила самая высокооплачиваемая модель планеты Кендалл Дженнар: младшая сестра Ким Кардашьян зарабатывает 22 миллиона долларов в год (по версии Forbes). После шоу Victoria’s secret Кендалл наверняка положит на счет еще несколько десятков тысяч. Кендалл так же прошла по подиуму в шотландской клетке, а в финале шоу нарядилась в черное белье.

Кендалл Дженнер Фото: REUTERS

Кендалл ДженнерФото: REUTERS

Главной новостью этого года стал уход модели Адрианы Лимы: 37-летняя бразильянка объявила о том, что завершает карьеру в Victoria’s secret, и это ее последний показ. А ведь могла бы еще походить по подиуму – Адриана во время шоу была очень хороша и нисколько не проигрывала другим, более молодым девушкам.

37-летняя Адриана Лима объявила о том, что завершает карьеру в Victoria’s secret. Фото: REUTERS

37-летняя Адриана Лима объявила о том, что завершает карьеру в Victoria’s secret.Фото: REUTERS

Адриана была настолько взволнована, что расплакалась во время показа. Лима больше, чем кто-либо из других моделей участвовала в показах Victoria’s secret – она дефилировала по подиуму 19 лет подряд, делая перерывы только на беременность.

Лима больше, чем кто-либо из других моделей участвовала в показах Victoria’s secret – она дефилировала по подиуму 19 лет подряд. Фото: REUTERS

Лима больше, чем кто-либо из других моделей участвовала в показах Victoria’s secret – она дефилировала по подиуму 19 лет подряд.Фото: REUTERS

- Дорогая Виктория, спасибо тебе за то, что показала мне мир, поделилась своими секретами и за то, что не просто дала мне крылья, но и научила летать, - написала Лима в Инстаграме трогательное прощальное послание бренду Victoria’s secret.

Адриана Лима официально попрощалась с Victoria’s secret. Фото: REUTERS

Адриана Лима официально попрощалась с Victoria’s secret.Фото: REUTERS

Адриана чудо как хороша - могла бы еще побыть "ангелом"! Фото: REUTERS

Адриана чудо как хороша - могла бы еще побыть "ангелом"!Фото: REUTERS

Честь представить драгоценный Fantasy Bra – ювелирный бюстгальтер стоимостью миллион долларов в этом году досталась 30-летней шведке Эльзе Хоск. Продемонстрировать драгоценный лифчик считается венцом в карьере любой модели – в свое время Fantasy Bra показывали Хайди Клум, Каролина Куркова, Жизель Бундхен и другие легенды подиума. Ювелирный бюстгальтер в этом году сделали из серебра, украсив его 2100 бриллиантами. Создала эксклюзивную драгоценность компания Atelier Swarovski, на ее изготовление ушло 930 часов работы! Кстати, после шоу в магазинах Victoria’s secret впервые за историю марки можно будет купить точную копию Fantasy Bra за 250 долларов.

Ювелирный бюстгальтер сделан из серебра и 2100 бриллиантов. Фото: REUTERS

Ювелирный бюстгальтер сделан из серебра и 2100 бриллиантов.Фото: REUTERS

К сожалению, в этом году в шоу не было россиянок – супермодель Екатеина Григорьева, участвовавшая в прошлогоднем показе, не прошла кастинг. Зато в команде «ангелов» появилась новенькая – Винни Харлоу. 24-летняя канадская модель больна витилиго, и именно светлые пятна на темной коже стали ее изюминкой и помогли прославиться в мире моды.

Винни Харлоу - модель с витилиго. Фото: REUTERS

Винни Харлоу - модель с витилиго.Фото: REUTERS

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