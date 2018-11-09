Ведущий пранк-шоу «Шутники» Владимир Маркони: «Ургант благословил меня, заказывая пиццу»

Вообще, пранк — это не обязательно телефонный звонок с фальшивым голосом, как нас приучили Вован и Лексус. Это просто розыгрыш. Он может быть вокальным, спортивным, уличным и даже...криминальным. В США обычные граждане снимают пранки с настоящими пистолетами, нокаутами («Выруби белого с одного удара») или террористическими угрозами: в Вашингтонском университете один такой шутник включил запись с тикающей бомбой и звуками взрыва, народ рвался на улицу в ужасе. Но у нас в России все по-доброму — шоу «Шутники» (телеканал «Че!») разыграет людей без унижения или ущерба. Одним из четырех ведущих проекта стал Владимир Маркони — создатель комедийного проекта «Реутов ТВ» в прошлом и корреспондент «Вечернего Урганта» в настоящем.

- «Шутники» - первое в России пранк-шоу такого уровня, с огромным, как долг Лолиты Милявской перед управляющей компанией, количеством импровизаций, - пояснил «КП» Маркони. - Четыре комика – Кирилл Сиетлов, Сева Москвин, Иван Пышненко и я – разыгрываем ничего не подозревающих людей и, самое главное, друг друга.

- Каким образом?

- Три участника труппы стоят в засаде, смотрят на своего коллегу через мониторы, а тот, вооруженный только чувством юмора и наушником, через который он слышит команды, выполняет уморительные задания. Кстати, иногда мне кажется, что голоса в голове у некоторых участников нашего квартета звучат и без наушника, так что на этом элементе можно было сэкономить. К тому же у нас очень тщательно проработаны локации, где мы можем подкараулить человека и сделать ему и зрителям смешно.

Владимир Маркони на съемках "Шутников". ФОТО Че!

- Какие виды пранков будете использовать?

- У нас будут и музыкальные, и спортивные, и с переодеваниями. А еще есть пранки, полностью основанные на импровизации, когда мы подготавливаем офис, отправляем комика в костюме играть работодателя или участника кастинга и говорим: «А теперь выкручивайся сам пять минут». К счастью, мы используем только такие пранки, которые не ставят в глупое положение людей, а только юмористов, отчего смешно и тем, кого разыгрываем, и комикам, которые завели в зыбучие пески юмора своего напарника, и зрителям.

- То есть вы придумываете друг для друга наиболее стебные задания? Может ли комик отказаться выполнить задание?

- Да, он может сказать: «Нет, такое я делать и говорить не буду: во-первых, этот человек мне ничего не сделал, во-вторых, я хороший человек и не позволю себе таких вольностей, и к тому же моя страховая компания такое не покроет». Но в этом случае комик проиграет и будет обречен на смешное наказание.

- Считаете ли Вована и Лексуса своими конкурентами? Чем будет отличаться ваш проект?

- Вот мы и подобрались к Вовану и Лексусу. Юмор, эрудиция, стиль, изящность, остроумие, жизнерадостность, смех, веселье, ирония, улыбки – вот, что есть в наших пранках в отличие от того, что делают мальчишки, которых вы привели в пример. А парни с яркими и интересными псевдонимами конкуренты нам только в том случае, если у каждого пульт дистанционного управления и мы решаем, кто быстрее включит новое шоу «Шутники».

- Ивану Урганту рассказали о новом поприще для творчества?

- Вы знаете, доставая очередную газету из своего почтового ящика, мой руководитель не удивится, прочитав это интервью, потому что Иван дал возможность оставаться креативной единицей шоу «Вечерний Ургант» и снимать рубрики для зрителей Первого канала, параллельно участвовуя в шоу «Шутники». Как сейчас помню: подхожу, говорю о предложении принять участие в новом шоу, спрашиваю: «Можно?». И тут он смотрит куда-то в сторону и говорит: «Да, да, конечно, ну разумеется, я согласен, и две пиццы Маргариты, пожалуйста, Академика Королева 12, девятый этаж…», и убирает телефон от уха. Если не это благословение, тогда, простите, что же? Иван дает возможность реализовываться и расти, к тому же я в полной уверенности, что новая энергия и креативная сила, которой обрастаешь в новых шоу, только положительно поможет в «Вечернем Урганте».

"Шутники" - это четыре комика – Кирилл Сиетлов, Сева Москвин, Иван Пышненко и Владимир Маркони. ФОТО Че!

- Ориентировались ли на какие-то западные пранки?

- Наше шоу – адаптация американского шоу «impractical jokers», я смотрел его еще давно и кайфовал от того, что и как там происходит. А когда пришло приглашение на кастинги, а у нас были очень длинные кастинги, я согласился. Разумеется, смотрю все виды розыгрышей, и на ТВ, и в интернете, потому что мне нравится настоящая живая реакция людей и комедия, которая рождается в одно мгновение – это как вспышка смеха. Конечно, я большой поклонник Саши Барона Коэна, но в отличие от его розыгрышей, наши – легкие, не обидные и заставляют верить в людей.

КТО ЕЩЕ БУДЕТ ВЕСТИ ШОУ

Владимир Маркони («Вечерний Ургант», «Реутов ТВ»), Иван Пышненко (Comedy Club), Сева Москвин (Comedy Radio) и Кирилл Сиэтлов (сценарист «Реальных пацанов», участник шоу StandUp и Comedy Баттл). В каждой серии ведущие готовят четыре розыгрыша, в которых сами же участвуют по очереди. Они разыгрывают людей , получая команды друг от друга. Жертвами розыгрышей становятся не только случайные прохожие, но и сами ведущие.

«Шутники», «ЧЕ!», с 17 ноября по субботам, 19.00