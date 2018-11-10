Выросла смена: Как выглядят внуки Миронова, Янковского, Никулина и других великих артистов

Знаменитые советские артисты ушли из жизни много лет назад, оставив след в истории отечественного кинематографа. Дети многих из этих кумиров продолжили дело родителей. Время летит, внуки великого Миронова, Янковского, Евстигнеева и других стали взрослыми,во всю штурмуют подмостки театров и кинокастинги. Не все из них успели прославится, кто-то уже мелькал на экранах. А кто-то из внуков великих выбрал непубличные профессии, оставаясь в закулисье или в полярных сферах. Рассказываем о потомках признанных советских артистов.

Андрей Удалов, 26 лет

Этот красивый молодой человек единственный среди наших героев не носит фамилию деда — так решила мама, когда мальчику было 11 лет. 26-летний Андрей Удалов — сын Марии Мироновой и бизнесмена Игоря Удалова. Он родился через пять лет после смерти Андрея Миронова, в честь которого назван.

mariya_mironova_actress В нашей семье прибыло королевских кровей)) Принц Иоган Удалов Миронов Менакер выходит на орбиту #сьемка #пробагримма #сын

Андрей отучился в Щуке, как и его знаменитый дед. Еще не окончив вуз, дебютировал на сцене театра им. Вахтангова. Удалов не только играет на сцене одного из лучших театров страны, но и снимается в кино. Пусть его пока мало кто узнает, но у молодого человека большие перспективы.

Андрей Удалов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Софья Евстигнеева, 23 года

Она с гордостью продолжает дело родителей и, конечно же, деда — народного артиста СССР Евгения Евстигнеева. Софья родилась спустя три года после смерти Евгения Александровича. Ее родители актеры «Современника» Мария Селянская и Максим Разуваев. Софья совсем недавно окончила школу-студию МХАТ и еще при жизни Олега Табакова поступила на службу в МХТ им. Чехова.

Софья Евстигнеева

Внучке Олега Янковского Лизе 24 года и она тоже актриса. Учится решила там же, где и брат, в ГИТИСе. Она уже появилась в ленте Дуни Смирновой «История одного назначения». А также задействована в одном из спектаклей МХТ им. Чехова.

Софья выросла настоящей красавицей, поэтому вполне может позволить себе совмещать актерскую профессию с работой модели.

sonya_evsta Фотограф: Sergey Demidov @demidovphoto

Иван и Лиза Янковские, 28 и 24 года соответственно

Олег Иванович успел не только понянчить обоих внуков, но и участвовать в их воспитании, остаться в их памяти. Единственный сын Янковского Филипп с женой Оксаной Фандерой подарили ему Ваню и Лизу. Абсолютно неудивительно, что они выбрали путь родителей и великого деда. Оба никогда не скрывали, чьи они родственники.

Ивану Янковскому 28 лет, он окончил ГИТИС и ему уже доверяют главные роли в кинокартинах, которых в его фильмографии уже десяток. Также Янковский-младший — театральный артист, звезда «Студии театрального искусства», которую возглавляет нынешний худрук МХТ им. Чехова Сергей Женовач.

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lizayank Лиза Янковская

Анастасия и Михаил Кваша, 27 и 23 года

Внуки Игоря Кваши, как и его единственный сын Владимир отказались от публичных профессий. Игорь Владимирович успел увидеть, как внуки выросли. 27-летняя Анастасия работала в правительстве Москвы, затем уехала в Европу, где работала в ООН.

Анастасия КвашаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А 23-летний Михаил решил стать врачом, как и отец. Кваша-младший учится в РХТУ им. Менделеева и очень любит собак.

Михаил Кваша

Юрий Никулин, 32 года

Внук гениального советского актера и клоуна похож на дедушку и назван в его честь. Юрий Никулин успел принять участие в воспитании всех внуков: Маши, Юры и Максима. Средний вместе с отцом Максимом Никулиным руководит Московским цирком на Цветном бульваре.

Юрий Никулин. ФОТО kino-teatr.ru

Максим Юрьевич — директор и худрук, а Юрий Максимович — руководитель отдела рекламы и спецпроектов. 32-летний Юрий хоть и учился в школе-студии МХАТ, но решил идти по административной стезе, как и отец. Он женат, растит сына и дочь.