Японец женился на виртуальной певице

Японцу Акихико Кондо никогда не везло с женщинами. Не везло - это мягко сказано. Мужчина говорит, что слабый пол над ним даже издевался. Началось всё с дразнилок в школе. А продолжилось насмешками в офисе, когда Акихико стал работать. К 35 годам японец твёрдо решил: никаких отношений с реальными женщинами не хочет. Тогда он обратил свойвзор в сторону виртуальных красавиц. И именно среди них нашёл «ту самую».

Счастливые молодожёны. Фото: twitter.com/akihikokondosk/

Акихико по ушли влюбился в Мику Хацунэ. Это японская виртуальная певица, созданная ещё в 2007 году. Её голос синтезирован программой Vocaloid (в основу звука взяли голос японской певицы и актрисы Саки Фудзита). А образ придуман иллюстратором Кей Гару. Японец быстро проникся всем, что связано с Мику, и его перестало смущать, что избранница ненастоящая. В какой-то момент он набрался смелости и сделал виртуальной красотке предложение. А голограмма, как понимаете, не смогла отказать.

Не знаем, как невеста, но жених выглядит счастливым. Фото: twitter.com/akihikokondosk/

Свадьбу сыграли 4 ноября 2018 года. На торжество пришли 39 человек. Среди них родственники жениха и даже один член парламента. Акихико надел кольцо кукле в виде Мику. И расписался в документах. Да, ему удалось добиться официального подтверждения брака.

- Мы благодарны каждому, кто пришёл поддержать нас и поздравить в этот знаменательный день, - поблагодарил гостей Акихико в Твиттере.

Странной паре удалось получить свидетельство о браке. Фото: twitter.com/akihikokondosk/

В соцсетях мнения по поводу странного союза разделились. Одни считают, что парень сошёл с ума. А другие уверены что виртуальная Мику для Акихико, действительно, лучшая пара. Не ест, не спит, не шутит, не капризничает, голова не болит. А ещё - ей всегда будет 16!