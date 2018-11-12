2018-11-12T10:17:07+03:00
Общество

«У детей должна быть семья»: В соцсетях запустили флешмоб к Всемирному дню сирот

Акцию придумал благотворительный фонд "Арифметика добра"
Ольга БОРСКАЯ
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Всех неравнодушных россиян просят поставить на аватарку фото в специальной рамке и сделать пост с хештегами #арифметикадобра и #деньсиротВсех неравнодушных россиян просят поставить на аватарку фото в специальной рамке и сделать пост с хештегами #арифметикадобра и #деньсирот
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Каждый второй понедельник ноября во всех странах проходит Всемирный день сирот. Эта дата призвана привлечь внимание общества к проблемам воспитанников детских домов и интернатов.

Чтобы как можно больше россиян узнали о проблемах сирот и о работе тех, кто им помогает, благотворительный фонд "Арифметика добра" запустил в соцсетях флешмоб.

Всех неравнодушных россиян просят поставить на аватарку фото в специальной рамке и сделать пост с хештегами #арифметикадобра и #деньсирот. Фотографию с рамкой можно загрузить по ссылке.

В фонде хотят обратить внимание как можно большего числа людей на проблемы детей-сирот Фото: "Арифметика добра"

В фонде хотят обратить внимание как можно большего числа людей на проблемы детей-сирот Фото: "Арифметика добра"

- В ноябре 2018 в России в федеральном банке данных находится 46 032 анкет детей-сирот. Подавляющее большинство сирот в детских домах – это подростки старше 12 лет. Только 10% выпускников детских домов самостоятельно адаптируются ко взрослой жизни и доживают до 40 лет, - говорят в фонде "Арифметика добра". - От количества общественного внимания во многом зависит, как сложится их судьба.

СПРАВКА КП

Фонд "Арифметика добра" с 2014 года помогает детям-сиротам и замещающим семьям в России. Так, в Школе приёмных родителей профессиональные психологи готовят семьи к тому, чтобы принять ребенка из детского дома. В Клубе «Азбука приёмной семьи» те, кто уже взял ребёнка в семью, и потенциальные родители могут общаться, обмениваться опытом и знакомиться с детьми-сиротами. Программы "Шанс", "Компас" и "Наставники" помогают самим ребятам из детских домов подготовиться ко взрослой жизни, подтянуть оценки в школе и поступить в вузы и колледжи.

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