Слушали товарищи потомки...

Да-да, капсула! Очередная? Возможно. Но в школе 654 имени Фридмана. Моей школе. Как было не придти?

Легенда о капсуле

Не знаю как вы, а я вспоминать школу не люблю. Все плохое, как водится, забылось, хорошее осталось, но общее ощущение каторги так и не прошло... И, конечно, не школа виновата, я сам такой.

Но, черт, как же это было мощно... Моя школа была отличным механизмом с правилами, традициями, «хей, тичер» и боготворимым директором. Я попал в нее во втором классе, и сразу осознал сакральность места.

И мерцающий огонь за красным стеклом с надписью «Вечно будет ленинское сердце клокотать у революции в груди» наводило на довольно очевидную, но жуткую мысль - что именно тут оно и клокочет.

А на стене - стальная табличка - «Письмо в XXI век. Вскрыть 29.X.2018 В 100-летие ВЛКСМ». В возрасте восьми лет мне казалось, что новый век должен наступить в виде обязательной процедуры конца света. Еще не появившийся фильм «Назад в будущее» уносил в 2015-й. А 2018-й, и в принципе новый век был куда дальше от реальности, чем «ленинское сердце». И да, меня второклассника это завораживало...

Письмо потомкам было фишкой школы, ее достопримечательностью. Его содержание даже не было тайной, что, конечно, таинственность значительно принижало. Зато у всех поколений были свои легенды, о том что в стене замуровано кроме письма. От клада, якобы обнаруженного стройотрядом (романтичные 70-е) до бутылки армянского коньяка (циничный конец 80-х).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677444" frameborder="0"></iframe> В московской школе вскрыли капсулу времени с посланием от комсомольцев 1968 года.

Какого, парень, года?

Для начала я вдруг понял, осознал груз лет. И пошел до школы знакомыми тропинками, чуть шаркая ногами, для пущего погружения в образ седовласого ветерана.

- Сынок, скажи, в здание заходить или здесь ждать? - выпускница куда более раннего выпуска поставила меня на место.

Вестибюль старого здания с трудом вмещает батальоны и полки детей разной степени старения. Лихо, по-хозяйски шастают ничем не отличимые от старшеклассников выпуски последних лет. Постаревшие 90-е в перемешку с 80-ми. Бодрые 70-е обнимаются. Редкие 60-е не без труда пробираются к стене с замурованным письмом. Тут родственные связи ого-го какие, куда там родне английской королевы. Деды, отцы, братья, племянники отучились и привели детей, кто-то стал учителем, кто-то завучем. И все эти люди, которым удобнее узнать друг друга по групповому фото класса, чем лично, как один затянут слова школьного гимна «Бригантина поднимает паруса», грянут так, что от мурашек стены содрогнутся, и письмо потомкам, глядишь, само выпрыгнет из стены...

Стать ветераном

Школьные спектакли в ШПЧ (народное название 654-й) - фирменный конек. Даже если вы бревно со всем признаками отсутствия чувств, вы будете плакать. У нас умеют. И ведь как ни ржали мы (в свое время) на репетициях, как не бились в истерике - выходили на сцену и выжимали слезу у недалеких взрослых. На раз-два получалось. Плакали, как миленькие. И ведь надо же сидеть теперь с глазами на мокром месте от весьма похожих приемов нынешних хулиганистых подростков!

А ведь нам было легче. Мы читали стихи про войну, пели песни про землянку. Послевоенные поколения, конечно, хлебнули лиха, но не война все-таки. Но зато стихи Рождественского, слова «БАМ» и «космос», никакого отношения ко мне и моим ровесникам не имеющие, работают, как выяснилось, ничуть не хуже. И как-то даже на себя немного все это распространяешь, мол, да, походили по земле, потоптали планету...

Впрочем, морок самолюбования испаряется. А остается восхищение стройотрядом 1974 года, из которого пришло человек 20! Не потерялись же люди, пришли, поют. У нас такого и рядом нет...

Школьные выступления всегда немного похожи на отпевание поколения. И наша очередь пока не пришла. Да и какими стихами школьники, допустим, 2038 года нас , стариков, порадуют? «Ой, мама-мама ты сошла с ума»? «Это дико, например»? Вспомнят развал СССР и расстрел Белого дома? Врешь, все равно что-нибудь героическое в нашей жизни должно обнаружиться, правда?

Вот и капсула с письмомФото: Павел САДКОВ

Вам письмо

Но вот и капсула с письмом. Ее открывает Елена Войцеховская, десятиклассница-1968, которая была среди тех, кто закладывал капсулу. Слова, слова...

И не надо в них ждать откровений. И что могли знать о сегодняшнем дне дети образца 1968 года? Об обломках комсомола, о новых пылающих землях, о новых фашистах, рвущихся к власти?

И что знаем мы об их степени искренности, о том, что они хотели записать мертвым языком плакатов и патриотических сочинений? И вдруг он был живым тогда этот язык, который мое поколение застало уже бездыханным? И было ли у них что-то, что они могли сказать нам сегодняшним?

И есть что-то у нас, что мы можем написать тем, кто будет жить через 50 лет?

Письмо комсомольцев 654 школы. Вскрыть в день 100-летия комсомола.

«Слушайте товарищи потомки!

Здравствуйте, мальчишки и девчонки!

Сегодня вам столько же лет, сколько нам - пишущим эти строки. Сегодня, 29 октября 2018 года исполнилось 100 лет Ленинскому комсомолу. И мы верим, что он молод, и кипучая энергия юности зовет вас к звездам, строить голубые города, творить на Земле счастье.

Мы верим, что ваше поколение умножит славу отцов, и на боевом знамени Комсомола гордо засияют новые награды нашей великой Родины. Мы, комсомольцы 654 школы, носим имя первого генерала танковых войск, героя Советского Союза Владимира Несторовича Кашубы. Носите и вы его с честью.

Сегодня, когда мы пишем эти строки, 29 октября 1968 года, полувековой юбилей комсомола. Сгущаются тучи над миром. Пылает земля Вьетнама, рвутся к власти фашисты Западной Германии. Империализм, обезумев, изобретает все более изощренные орудия смерти. Для нас священны могилы отцов и политая кровью земля многострадальной нашей Родины. Склоните головы перед вечной памятью героев, павших за ее свободу и счастье. Пусть факел вечного огня горит в ваших сердцах.

Мы современники Комарова и Гагарина живем на заре освоения космоса. Мы хотим, чтобы небо над планетой было мирным. Мы живем для этого. И если понадобится, встанем, как отцы наши, на защиту завоеваний великого Октября за дело народа.

Сегодня мы, мальчишки и девчонки говорим с вами, а вас еще нет. И на вашем торжестве, столетии Комсомола, многих из нас не будет. Но мы все равно рядом с вами. Потому что вы- наше будущее, наша мечта. Вы будете счастливее нас. Мы знаем это, верим в это, потому что для этого будем жить. Мы ошибаемся, нам трудно, потому что мы идем вперед, и мы завещаем вам счастье трудных дорог, счастье поиска. Мы завещаем вам улыбки и любовь нашу, мечты и юность. Мы завещаем вам верность Родине. Мы завещаем ваш наш любимый девиз:

"Бороться и искать, найти и не сдаваться!"