В мозги людей пробрались микробы

Поговорка о тараканах в голове оказалась пророческой. Ну, почти. Столь крупные существа в мозгах пока не замечены, а вот «мелочь» обнаружена. Фотографии «пришельцев» сделала Розалинда Робертс, нейроанатом из Университета Алабамы в Бирмингеме (neuroanatomist Rosalinda Roberts of The University of Alabama in Birmingham). И показала их коллегам, собравшимся недавно на ежегодном собрании Общества нейронауки в штате Калифорнии (annual meeting of the Society for Neuroscience).

- Это бомба, я потрясен, - образно прокомментировал порталу Sciencemag появление свидетельств микробного вторжения в мозг Рональд МакГрегор (Ronald McGregor) из Калифорнийского университета (University of California, Los Angeles), который не принимал участия в исследованиях.

Розалинда с соратницами - Кортни Уолкер и Чарлин Фармер (Courtney Walker, Charlene Farmer) — рассмотрели в электронный микроскоп мозги 34 умерших. И у всех нашли бактерии, которые туда пробрались еще при жизни людей.

Маленькие овальчики слева это и ест бактерии, поселившиеся в мозгу. Они гнездятся недалеко от кровеносных сосудов (темный круг справа).

Бактерии, как выяснилось, оказались представителями трех известных видов Firmicutes, Proteobacteria и Bacteroidetes — из числа тех, которые обитают в кишечнике. Это продемонстрировал генетический анализ. А он в свою очередь свидетельствовал: микроорганизмы проникли в мозг из кишечника. Проникли и поселились в весьма непривычной для себя среде. Как? Точного ответа нет. Может быть, с кровью, а может быть и через нос, - предполагают ученые.

Нервную ткань защищает гемато-энцефалический барьер — сеть клеток, которая стоит на пути микроорганизмов и даже вирусов. Она отфильтровывает их. Кишечные бактерии каким-то загадочным образом преодолели этот барьер. Не отфильтровались.

Бактерии образовали колонию в мозгу, переселившись, скорее всего, из кишечника. Сами они - кишечные.

Нейроанатомы сделали открытие в попытках понять, отличаются ли чем-то мозги шизофреников и душевно здоровых людей. Никакой разницы не обнаружили. Кроме бактерий. Непосредственная вина их пока не доказана. Однако не исключено, что микроорганизмы как раз и вызывают заболевание, причины которого все еще загадочны.

КСТАТИ

Бактерии могут и до психушки довести

Жуткую историю рассказал журнал New Scientist про американского подростка по имени Сэмми Малони из штата Мэн. В 12 лет он вдруг начал превращаться в психа. В итоге, превратился. И наверняка таким бы остался, если бы медики - чисто случайно - не обнаружили причину его недуга. Она шокировала. В душевно больного мальчика превратили бактерии, которых тот где-то подхватил.

Мать рассказывала, что мальчик отвечал невпопад, ходил с закрытыми глазами, задерживая при этом дыхание, заходил в дом только через заднюю дверь, просил не открывать окна, не выключать свет. Носил одежду только зеленого цвета, сильно похудел и чесался.

Психиаторы, к которым обратились встревоженные родители, решили, что у Сэмми банальный невроз с характерными навязчивыми состояниями. Лечили по-своему. А мальчику тем временем становилось только хуже, приступы следовали один за другим. Он стал чесаться столь часто и сильно, что царапал кожу до крови. В итоге, медики-инфекционисты взяли у Сэмми анализы. И обнаружили стрептококки. Антибиотики избавили его от всех психических странностей.

Мадлен Каннингем из Университете Оклахомы тогда предположила, что бактерии проникли в мозг мальчика. Попали в область, которая отвечает за моторные реакции - то есть, за движения человека. Провоцировали выброс допамина, имитируя тем самым действие естественных сигнальных молекул. По сути бактерии отдавали ложные команды. Они-то и вызывали нервный тик.

По мнению Мадлен, стрептококки способны провоцировать еще и эмоциональные всплески, и когнитивные расстройства, и даже внезапную агрессию.

Исследовательнице тогда мало кто поверил. Мол, откуда в мозгу микроорганизмы? А стоило бы прислушаться — кишечные бактерии, пробравшиеся в голову, тому доказательство.

По данным Теодора Постолача (Teodor Postolache) из Университета Мэриленда (University of Maryland in Baltimore), в мозг могут проникать и существа, крупнее бактерий - некоторые паразиты. Например, токсоплазма (Toxoplasma gondii).

Жизнь токсоплазмы причудлива. Паразит может поселиться в любом млекопитающем. Но размножаться будет только в кошках, причем половым путем. Он откладывает яйца, которые продолжают свое существование в кошачьих экскрементах. Из них переселяется в мышей. Мышей едят кошки, обеспечивая токсоплазме дальнейшее размножение.

От кошек заражаются люди. Хотя могут получить токсоплазму и от недожаренного мяса свиней, баранов и крупного рогатого скота. Оказавшись в человеческом организме, паразиты проникают в кровь. Далее, как предполагают ученые, они каким-то образом оказывается в мозгу, где взаимодействуют с местными химическими веществами. Тоже имитируют естественные сигналы мозга, которые оказываются ложными. Возможно, в этом причина того, что инфицированные токсоплазмой люди склонны нарушать установленные правила, совершать безрассудные поступки. И демонстрировать при этом замедленную реакция. По крайней мере для водителей это опасно.

Круговорот токсоплазмы, в котором участвует и человек.

Ученые изучили пробы крови 146 человек, повинных в автомобильных авариях. Почти у всех были обнаружены паразиты.

Зачем токсоплазме менять поведение людей? Исследователи ответить не могут. "Эволюционного стимула не видно", - говорят они. Куда понятнее воздействие на мышей. Безрассудные грызуны по "велению" паразитов перестают бояться даже запаха кошачьей мочи. И становятся легкой добычей кошек. Что способствует размножению токсоплазмы.

Но вот что удивительно. По данным английского паразитолога Ричарда Холлимана, почти 70 процентов зараженных токсоплазмой либо держат кошек, либо мечтают их завести.

Скорее всего в мозгах и в самом деле существует своя микрофлора. Хотя пока это всего лишь предположение — пусть даже весьма правдоподобное. По мнению некоторых коллег нейроанатомов, если оно будет подтверждено и доказано, то вполне может потянуть даже на Нобелевскую премию. Со временем, конечно.