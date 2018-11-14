Основатель фонда «Котодетки»: «Мы - семья, которая хочет помогать животным. И это наша главная цель»

В 2013 году одна девушка не смогла пройти мимо бездомных котят на улице. Она не только помогла найти им дом, но и пошла на серьезный шаг – основала фонд «Котодетки». Директор Анна Белоусова рассказала о том, как нашла свое предназначение в жизни и почему ее фонд называют «семейным».

- Как начинался ваш путь волонтера?

- Я с детства помогаю бездомным животным. Дома у меня кого только не было: кошки, собаки, ласточки, хомячки. Однажды я нашла на улице 8 котят. Не задумываясь, создала аккаунт в инстаграме и назвала «Котодетки». Я кинула клич о помощи и через некоторое время мои друзья поддержали меня и тоже начали делать посты. На тот момент никакой задумки создать фонд у меня не было. Но прошло время, и поняла, что нужно расти и развиваться. В 2015 году мы зарегистрировали фонд, а название я оставила в честь своих первых спасенных котят. Подписчиков к тому времени стало очень много, название “Котодетки” становилось брендом.

Я каждый день беспрерывно занимаюсь животными: спасаю, лечу, пристраиваю, вожу на выставки. Когда открыли фонд, стали помогать приютам: возим корма, лекарства, проводим операции.

Одри сейчас один год и она ждет своего хозяинаФото: материалы пресс-служб

- Вы занимаетесь чем-то помимо помощи животным?

- У меня высшее образование, окончила МФЮА. Я юрист и знания помогают мне руководить фондом. В юности я 10 лет посвятила модельному бизнесу. В свободное время рисую картины, в том числе и животных. Очень долго себя искала, а потом судьба свела меня с животными. Это полностью определило мое предназначение, только этим и живу.

- Ваша семья как-то поддерживает вас?

- У меня есть муж и трое детей, они помогают мне с «Котодетками». Поддержка пришла не сразу: несколько лет мое занятие в семье никто не принимал. Сейчас все поняли, что это серьезно и навсегда. Мама копирайтер - помогает публиковать посты в социальных сетях, оформляет рекламные постеры. Она работает ежедневно, но не получает за это зарплату. Она “серебряный волонтер”.

Анна Белоусова с мужем, детьми и с собаками Чера и ДжейкобФото: Из личного архива

- Чем занимается фонд?

- В 2018 году меня назначили Советником главы Администрации г.о.Истра по ситуации с бездомными животными. Фонд «Котодетки» первый, кто заключил официальное соглашение с истринской администрацией на проведение занятий в школе. Мы два раза в неделю читаем “Уроки доброты” во всех школах истринского района. График “Уроков” расписан до января месяца. В них входит и акция «Вагончик добра». Мы собираем корм, потом отвозим его в приюты. Недавно из одной школы вывезли 100 кг корма, которые собрали ученики. Ребята проявляют большой интерес и активное участие. Также читаем уроки подросткам в рамках «Программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Еще у нас есть акция «Вагончик добра», которую мы активно пиарим с участием звезд. Организуем с ними благотворительную съемку с животными. В назначенный день в нескольких районах (точки у метро Пушкинская, Первомайская, Проспект Вернадского, Полежаевская, а также на Воскресенской площади г.о.Истра) стоит 5 машин с наклейками #вагончикдобра. Меньше чем за сутки мы собираем от 5 до 8 тонн корма. Потом распределяем его по приютам.

В инстаграме у нас есть Виртуальная выставка спасенных животных, но уже здоровых и готовых уехать домой. Она называется «Котодетки ищут дом». Это очень раскрученная страница, на которой помогаем приютам и пристраиваем животных в семьи. Мы очень активно ведем пиар, чтобы люди брали животных.

Наш фонд также проводит масштабные мероприятия: «Пикник с Котодетками» и «Хвостатая миля». За последний год мы дважды провели благотворительный забег «Хвостатая миля». Участники бегут со своими или приютскими собаками, посвящая им забег. Многие оказывают и другую помощь. Например, моя подруга-ювелир сделала брошки и браслеты в виде символики нашего фонда - мордочки кошки - для розыгрыша на «Хвостатой миле». Это был ее вклад, а бегуны могли выиграть такие подарки. А еще на фестивалях всегда висят фотографии наших животных. Это шанс, что их увидят потенциальные родители.

Забег "Хвостатая миля"

У нас есть свой хештег - #kotodetki_family. Ведь мы семья, которая хочет помогать животным. И это наша главная цель. Наш фонд стал трижды лауреатом Премии Губернатора Московской области “Наше Подмосковье” за проект “Зоогородок-территория любви” и “Уроки доброты”. А еще в Ресурсном центре НКО комитета общественных связей города Москвы был конкурс на помещение. Мы выиграли бесплатную аренду для своего офиса на год. Называется конкурс «Дом для добрых дел».

- Что из себя представляет проект «Зоогородок»?

- В 2015 году мы арендовали землю и построили его на пяти сотках, чтобы помогать животным. Но в ноябре 2016 года захотели иметь что-то свое и купили 4 гектара земли. У нас она оформлена на фонд. В чистом поле построили домики, веранды, вольеры, провели воду и свет. В Зоогородке сейчас живут 20 собак, одна кошка и два енота. Это временный дом, потому что животные постоянно находят семьи. На их место потом прибывают другие, которые нуждаются в нашей помощи. В основном заботы и хлопоты о животных на мне, я приезжаю туда три раза в неделю. В Зоогородке есть помощник - работник, который там живет и ежедневно ухаживает за питомцами. Животных сама нахожу и лечу. Я знаю все ситуации, которые происходят с ними. На своем примере показываю людям, что возможно иметь троих детей, работать в фонде и продолжать пристраивать и спасать ними. Это сложно, но возможно.

Айбиге уже давно ищет семью и дом

Иногда люди приезжают целыми семьями, выгуливают животных, фотографируют. Нас навещают дети из детских домов и интернатов, которые видели животных только по телевизору. В Зоогородке очень хорошие условия: есть волонтерская комната, где можно отдохнуть, принять душ и переодеться. Однажды на территории Зоогородка устраивали «Пикник с Котодетками» в виде квеста. Мы нашли компанию людей, которые нам бесплатно предоставили будки для собак. Они были в разобранном виде, участники квеста должны были их собрать. Они разделились на команды, собрали будки. Потом эти домики для собак отправили в приют, который в них очень нуждался. Люди не забывают, ради чего они собираются.

- Какое мероприятие вы последний раз проводили?

- В октябре мы провели 12-ую благотворительную акцию «Вагончик добра. Волонтеры принимали корм на пунктах сбора у станций метро Пушкинская, Проспект Вернадского, Полежаевская, Первомайская. Мы собрали 5 тонн корма, 150 тысяч рублей. Уже в три приюта мы развезли корм. Грузим, разгружаем и сортируем мы все своими руками. Нас с благодарностью встречают. Мы понимаем, что это большая помощь животным.

"Котодетки" всегда рады новым волонтерамФото: материалы пресс-служб

- Чем занимаются волонтеры вашего фонда?

В фонде официально работают 2 человека: я и моя помощница, которая получает зарплату. На данный момент у нас стабильно 12 волонтеров. Сейчас появилась беговая команда, где каждый забег благобегуны прикрепляют номер и фото собаки к себе. Эта «бегущая» реклама активно работает: люди видят животных и приходят за ними.

У нас активные волонтеры, которые участвуют в забегах, приходят на выставки, приезжают в Зоогородок, гуляют с собаками. Они всегда придут на помощь. Сейчас мы впервые открываем волонтерское обучение. Впереди благотворительная ярмарка «Душевный Bazar», мы прошли отбор и в числе лучших фондов примем участие в этом мероприятии. Хотим привлечь больше помощи. Будем обучать людей, которые на этом мероприятии будут интересно доносить информацию о «Котодетках» другим людям.

- Кому помогает ваш фонд?

- Мы поддерживаем муниципальные и частные приюты. Уже 2,5 года регулярно помогаем 16 приютам, в которых около 10000 безнадзорных животных. Привозим корм, пристраиваем животных и активно их пиарим. На сайте мы размещаем благодарности от администраций приютов. «Вагончик добра» мы проводим около шести раз в год, корм отвозим в восемь приютов. Каждую заявку мы рассматриваем и выбираем те приюты, кому на данный момент действительно нужна помощь.

- Вы брали себе животных с улицы?

- Три года назад я подобрала на улице собаку, его зовут Джейкоб. Это огромный маламут, который плохо поддавался дрессировке и найти ему дом было невозможно. В него стреляли, у него в носу была пуля. Однажды он убежал, и я его искала. Джейкоб и сейчас показывает свой характер, но я сильней. А еще моя свекровь нашла кролика на лавочке в картонной коробке. Мы его забрали и назвали Пуня, это девочка.

- Есть мечта как-то улучшить фонд?

- У нас и сейчас очень много работы, поэтому хотим достичь хороших результатов в том, что делаем. Мечтаем, чтобы не было бездомных животных совсем, чтобы люди их не выкидывали.

- Для чего нужно становиться волонтером вашего фонда?

Если вы придете к нам, то вы сможете помогать кошкам и собакам найти свой дом, проводить мероприятия. Окружающие будут видеть, как другие помогают и тоже захотят сделать что-то хорошее. Надо показывать, что все возможно, а делать добрые дела не так уж и сложно.

ВАЖНО

Как стать волонтером фонда «Котодетки»?

- На сайте www.kotodetki.ru есть информация, как помочь фонду. Еще можно написать на почту info@kotodetki.ru. Мы вышлем для заполнения форму “Анкета волонтера” и даже самая маленькая помощь будет нам полезна. Мы всегда найдем человеку применение, - говорит Анна.