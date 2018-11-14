Зачем зоозащитники крадут у хозяев собак. Расследование Ульяны Скойбеды

Мы рассказали о трагедии Татьяны Ахметьевой: у пенсионерки украли гуляющего во дворе кота, женщина считает, что нашла своего зверя в приюте, но в суде доказать ничего не может: животное не чипировано, а приют принципиально не отдает питомцев тем, кто выпускает котов на травку.

Сразу раздались голоса: бабушку жалко, но правы зоозащитники: на улицах машины, отравленные крысы и собаки, выпущенные коты гадят в подъездах... Короче, пусть сидят дома, если хозяева не хотят, чтобы их украли. И пусть еще граждане ставят любимцам под кожу чипы: какой-то такой совет просился в конце расследования…

И тут на этот первый рассказ стали приходить отклики, один другого ярче. Настало время офигительных историй.

История первая.

ХАСКИ АРЧИ ОТНЯЛИ, ПОТОМУ ЧТО ХОЗЯИН БЫЛ ПЬЯН

Марина и Андрей Б. (фамилия есть в редакции) выкормили Арчи из пипетки: его мать, бездомную суку, сбила машина; когда серый комочек открыл глаза, они оказались пронзительно голубые, в соседского хаски.

Когда Марина вспоминает об этом, то ее голос предательски меняет октаву: женщина отворачивается.

- Разбередили вы нам душу… - хрипит Андрей. – Только все зажило.

Арчи щенком подобрали, когда его мать погибла под колесами автомобиля.

Мы гуляем с собаками по темным Сокольникам, подходим к пешеходному переходу через улицу Олений Вал к парку.

- На этом месте все и случилось. На этом самом…

Было 12 января прошлого, 2017 года, Марина была на смене в «Ашане», Андрей вернулся домой с корпоратива, пьяный. Если уж честно, просто в сиську, но – завзятый собачник - не свалился спать, а пошел гулять с девятимесячным Арчи…

И Арчи от него убежал.

- Про меня написали в соцсети, что я живодер-алкоголик! Что я бил собаку! Я?! Чтобы я тронул Арчи?! Да я каждую неделю с собаками к кинологу, я сам сосиски ем, а им мясо покупаю! Какой я алкаш, я поваром работаю! Я собак не бью, я их вос-пи-ты-ваю! Как? – и Андрей кричит убежавшей в темноту дворняге:

- Дик! Дикий, вернись, ПО ЖОПЕ ДАМ!!! Вот так...

Честно говоря, от него и сейчас пахнет.

В тот вечер пьяный орущий Андрей догнал Арчи, поскользнулся и упал на собаку, пес завизжал: у него со щенячьего возраста болели задние лапы, было защемление нерва, он плакал, даже когда прыгал с дивана.

Мимо шли две тетки: собачница Ира из соседней хрущовки и ее подруга: «Что ты творишь, алкаш?!», - и стали выдирать собаку; Андрей послал непрошенных советчиц и вмазал:

- Не псу! Курве этой!!!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677662" frameborder="0"></iframe> Зоозащитники отбирают у пьяного москвича собаку.Ульяна СКОЙБЕДА

Из магазина подбежал мужик и врезал уже Андрею, приехала полиция… В интернете сохранилась отвратительная съемка: качающийся повар кричит матом, женщина отталкивает его: «Заберу у тебя собаку». Плачущий женский голос из-за кадра: «Девушка, заберите! Он упал на пса несколько раз, и это не впервые!». Веселый мужской голос: «Да просто собака с ним идти не хочет». На секунду в кадр попадает травмированный лежащий на асфальте Арчи…

Следующий ролик: пса тащат на одеяле, самозваные спасательницы везут «избитого» к ветеринару – позже тот напишет заключение: болезненность тазобедренных суставов, снижение седалищного рефлекса задней лапы, хромота передней, возможная тупая травма живота, свежий порез кожи об лед – все, в общем, подтверждало слова Андрея, но только подстегнуло пыл «спасалок».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677621" frameborder="0"></iframe> Зоозащитники относят пострадавшего пса к ветеринару.

Сам Андрей ночевал в отделении.

- Наутро, - продолжает, - участковый сам дал мне номер этой соседки Иры и предупредил, чтобы мы шли за собакой с родственниками и знакомыми: ну, чтобы они подтвердили, что мы нормальные люди, - потому что эта с…ка написала на меня заявление о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животным (от Редакции: потом по нему вынесли отказ).

«Спасатели» приволокли пса к ветеринару, который написал в диагнозе: Болезненность и хромота в лапах (были всегда), свежий порез кожи (скорее всего, от льда), возможно, тупая травма живота (или нет). Состояние животного стабильное

То есть побои объективно не подтверждались, но возвращать хозяину собаку никто не собирался.

Толпой, с сыном, невесткой, окрестными собачниками и полицией, Марина и Андрей стояли под окнами соседки. «Я на работе», - отвечала та, а сама подглядывала из-за занавески: ждала, когда законные хозяева уйдут, чтобы впустить профессиональную зоозащитницу Алину К., (за ночь скандал в соцсетях разгорелся неслабый). Марина еще обратила внимание на сверкающую белую машину в непрестижном дворе с шикарной блондинкой в салоне, но даже представить себе не могла, что красавица постит в этот момент в Инсту: «Девочки, мы на месте, но есть проблемы, этот алкаш хочет забрать собаку, предъявил доки»…

Да-да, вот так все откровенно: знала, что есть законные хозяева, что у них есть права - и легко пошла подлость/преступление.

Андрей и Марина стояли под подъездом соседки и ждали, когда им вернут собаку. А в этот же момент зоозащитница Алина К. писала: "Девочки, есть проблемы, этот алкаш предъявил доки...

Соседка Ирина услала по телефону хозяев: «Приходите в 11 вечера», - зоозащитница Алина вошла и забрала пса. Вечером Ира сделала круглые глаза: «Ой, а Арчи убежал!».

- Тварь! Воровка! – почти воют Марина и Андрей. – Она же ребенка нашего украла! Это потом мы все раскопали, нашли и посты в Инстаграме, и опознали Алину эту, гадину! А тогда до утра бегали: «Арчи! Арчи!!!». В ногах у соседки валялись: «Отдай собаку, хочешь, мы тебе денег заплатим, хочешь колечко с брильянтом?». Заявление о краже на нее писали. Частного детектива нанимали! Звонили зоозащитнице Алине: мы знали, где она держит Арчи – в коттедже на частной территории, - и хотели решить вопрос миром, но эта прожженная женщина чавкала и угрожала, что подаст на нас в суд за клевету: якобы она и не слышала о нашей собаке! А сама одновременно собирала Арчи деньги на билет в Германию, выставляла его фото: «Пусть спасенный от живодеров пес найдет новых хозяев!», - это такой беспредел, такое бесправие… Мы заказали записи камер наблюдения соседкиного подъезда, чтобы доказать: она увела Арчи, но оказалось, что их могут выдать только полиции, а участковый ехать забирать отказался. Сказал, у него и так дел много...

Еще раз своего Арчи Андрей и Марина увидели на сайте e-bay в Германии: его, якобы отправленного в семью, почему-то продавали за 320 долларов по поддельному паспорту. Связались с продавщицей, попытались выкупить – женщина сняла объявление и перестала выходить на связь...

Хозяева искали своего "ребенка" где только можно: написали заявление о возбуждении уголовного дела, наняли частного детектива, пробовали истребовать записи камер наблюдения подъезда соседки...

А в это время "спасшие" Арчи волонтеры продавали пса в Германии за 320 евро.

История характерная. У хозяев была видеозапись кражи пса, фамилии укравших, воры сами выкладывали в сети фотографии украденного… Но полиции было НЕКОГДА раскрывать преступление, и преступники смеялись пострадавшим в лицо (совсем как тот приют смеялся над пенсионеркой Ахметьевой: «Не отдадим кошечку»). Выходит, зоозащитники ЗНАЮТ, что их не посадят – а ведь по закону-то должны. Собака - такое же имущество, как часы или телефон…

Только потеря ее обходится дороже.

Подписчикам, конечно, обещали совсем другое: сытую жизнь в семье бюргеров и мюнхенские колбаски.

После исчезновения Арчи Марина не хотела жить, с мужем они чуть не развелись. Спасли новые щенки, два, на этот раз - совсем некрасивые, чтобы ни один вор не польстился. Супруги теперь уверены: зоозащита – подлый и преступный бизнес…

Хотя они, конечно, тоже виноваты. Пить надо меньше. Надо меньше пить.

История вторая.

ШАРПЕЯ ДУНКАНА ЗАБРАЛИ ИЗ-ЗА АЛЛЕРГИИ

«SOS! SOS! SOS! РЕПОСТ! НУЖНА ПОМОЩЬ! Хотьковский проезд в Сергиевом Посаде, лежит пес, видно, что породистый, кто может забрать?!», - такой истеричный вопль в июле 2018 года полетел по соцсетям, набирая вал перепостов. Фото и правда было страшненькое: лысый по пояс шарпей, верхняя половина тела в шерстке, нижняя розовая, как у крысы, в жутких расчесах.

С этого поста в сообществе "Потеряшки Сергиев Посад" все и началось. Шарпей был, действительно, ужасный: лысый до пояса, розовый, как крыса, и весь в болячках.

«Еду туда», - написала та самая профессиональная зоозащитница Алина К. (везде поспела).

На месте соседи объяснили, что пес по кличке Дункан Маклауд не бесхозный, просто убегает со двора, и уже через несколько минут Алина постила душераздирающее видео больной собаки: «Глазки гниют, прямо зеленый гной… все тело в новообразованиях, вот шишка и вот…», - а доверчивый хозяин пса чистосердечно подписывал себе приговор: «Да, нам врачи сказали, он неоперабельный…», - «И вы потому не чистили ему глаза и уши?», - «Да, запустили, признаю… Я думал, уж в этом году умрет...».

Откровенность вызвала шквал возмущенных комментариев: «Алина! Заберите собаку у этого живодера!», - «Ни в коем случае не отдавайте ему пса!» (фолловеры зоозащитницы – такие же активисты за права животных).

Алина и… не отдала. Сначала по согласованию с хозяином отвезла в клинику, где вычистила струпья, а потом, когда мужчина начал возмущаться: «Почему в интернете обливают нас дерьмом? Ну-ка верни собаку», - увезла пса в неизвестном направлении, ручки-то вот они. Дальше как с Арчи: зоозащитница передала подлеченного Дункана новой хозяйке, та с упоением постит фоточки пса, а на законных владельцев обе плюют с высокой вышки. Полиция игнорирует свои обязанности.

Мне удалось достать аудиозапись женщины, у которой шарпей жил одиннадцать лет, и это оказалась простая житейская история:

- Мы взяли Дуню щеночком в питомнике, все документы его у нас, он побеждал в конкурсах, был чемпионом области, и сами мы не люмпены, как про нас писали: я директор магазина «Магнит», муж реставратор в Лавре. Шарпеи, все знают, очень аллергичные, мы с трудом подобрали щенку корм, чтобы он не чесался, но мы живем в частном доме, и Дуня стал убегать: делать подкоп под забором. Люди вокруг «добрые», начинали подкармливать его курицей, – собака прямо себя раздирала, выкусывала шерсть до крови! Пробовали запирать: он разносил дом в клочья, зубами дверные косяки разгрызал, и научился дверь лапой открывать. Сажали на цепь – но вы представляете, что такое шарпей на цепи? Он плачет!

Хозяева смирились: такая полулысая собака с гноящимися глазами. Про глаза: веки у этой породы заворачиваются внутрь и ресницы травмируют глазные яблоки, это стандартная проблема, чтобы ее не было, щенкам в питомнике делают пластику (а если заводчик отнесся халатно, в зрелом возрасте резать поздно и опасно). Промывали глаза чаем, и тут ветеринары поставили Дункану рак. Усыплять любимца супруги отказались: это член семьи, сколько проживет, столько проживет.

И тут явилась Алина К.: пела, что очень любит собак и хочет помочь, что для хозяев Дункана все бесплатно… Дальше вы знаете.

- Она нас обманула, - говорит хозяйка, - выставила садистами, которые нарочно не лечили собаку, а в итоге - что? Веки, которые – «Ужас, какой ужас!» - подписчики Алины ставили нам в вину, Дункану так и не подрезали. Онкологию, над которой поначалу смеялись: мол, «что эти живодеры еще придумали?», - в конце концов, признали, и тоже отказались от операции. Удалили только мелкие папилломы и еще кастрировали, искалечили 11-летнего старика. Девушка, у которой Дункан теперь живет, выкладывает фото: я вижу выгрызенный до мяса бок, и получается – все то же, что у нас. Тогда зачем нас оклеветали? Нам говорили, Алина дает девушке хорошие препараты от аллергии – почему нам нельзя было их давать?

...А те обманули их и передали пса новой хозяйке

На фото видно: Дункан по-прежнему раздирает себя до мяса, глаза не прооперированы. И смысл был забирать старика из родного дома?

Я объясню почему. Алина не работает вообще, но являет собой выставку дорогих брендов и строчит слезные посты о собачках с перебитыми лапами из «Кафе Пушкинъ». Как ей это удается?

Ни за одну передержку, ни за одну операцию и ни за одну перевозку в Германию нежная дама не платит сама: всегда это сборы с подписчиц, которые стонут: «Алина, вы ангел! Перечислила на PayPal».

Никакого отчета собранных средств не ведется, деньги с одной измученной живодерами собаки перекидываются на другую, избитую алкашами, – тут, можно предположить, перепадает и Алине, на булавки.

Чудный какой бизнес: быть доброй и ангельски прекрасной. Ну, и еще «докручивать» истории, представлять их более острыми, чем они есть на самом деле: досыпать в блюдо перца, чтобы слезы/деньги лучше текли у читателей…

И все-таки и здесь я не снимаю ответственности с хозяев Дункана. Да, лучше на цепи, чем вот это вот все.

История третья.

ТРЕХ ТОЙ ПУДЕЛЕЙ СПРЯТАЛИ… И НЕ ОТДАЛИ!

Зато третья история – чистейшей прелести чистейший образец, зоонажива, не замутненная ничем.

Жила-была тетка, заводчица той пуделей по имени Таня, и она неожиданно умерла. Сын тетки, наркоман, пришел домой и выкинул всех трех пуделих из квартиры на руки соседке со словами: «Девай куда знаешь» (соседка скандалила, что собаки воют), - женщина и пристроила божьих тварей в Команду помощи пуделям!

Галина Юшканцева и спорные той-пудели. Всего их было три: один - собственный Галинин, два других принадлежали покойной Татьяне, которая просила подругу позаботиться о собаках

Все собаки бесследно исчезли, попав в лапы Команды помощи пуделям.

Это, если кто не знает, неформальное интернет-объединение граждан, которые собирают деньги на передержки, пристраивают в добрые руки потеряшек и делают им операции – в общем, все то же, что Алина К. (уже смешно), но для одной породы.

И тут прибежала подруга усопшей Галя, которая вела с Таней бизнес (та скрывала болезнь, поэтому все и получилось так по-дурацки), и закричала: «Как же так, собаки завещаны мне?». Пуделих к тому времени уже выставили в интернете как бесхозных и голодных: «Подааайте на пропитание», - но, как только Галя завопила, сразу убрали.

- Я позвонила по телефону, который дала танина соседка, - рассказывает Галина Юшканцева, - и некая госпожа Елизавета Караваева прямым текстом заявила, что собак она мне не отдаст, потому что я заводчик, разведенец, пудели у меня постоянно рожают, а это зло. А у нас с Таней только и остались эти три собаки: одна из них старая, другая слишком миниатюрная, в разведение ее не пустишь... Для меня эти животные не бизнес, это память о Тане!

Заметим: то, что профессия заводчика - позор, а рожать щенков - вообще ад и Израиль, - новость из разряда нонсенсов: наоборот, всегда считалось, что поддерживать породу – занятие нужное и благородное, но наши зооидиоты (почему зоозащита это секта, я обосновала в первой части расследования) считают иначе, оттого и кастрируют всех, до кого могут дотянуться: изуродовали и хаски-подростка Арчи, и онкобольного шарпея Дункана, и всех трех тоек.

Но Галина была согласна забрать родных собак и стерилизованными.

Елизавета, по словам Юшканцевой, подробно описала ей, что делает каждая собака: «Чарка лежит под креслом, две другие с ней не играют», - а потом перестала брать трубку. Официально Команда помощи сообщила на своих ресурсах, что тоек у них никогда не было, всем показалось.

Поднялась страшная буча: скандал-то в благородном семействе, заводчики и пудель-клубы – тесный круг: «Наших бьют!». Зоозащитников стыдили всем цехом: «Вы же Команда помощи, вечно клянчите у нас деньги, а теперь нашего же члена обокрали! Вы пристраиваете пуделей в добрые руки – так вот они, добрее не бывает: сама хозяйка просит вас, слезами обливается», - похрен дым, защитники уперлись: не было тоек, вот и весь сказ.

Стало понятно: собаки пристроены в такие руки, что легче полностью потерять репутацию, чем отыграть назад. «Они брильянтовые ошейники носят, с золотых мисок едят», - проговорилась зоозащитница, с самого начала глумившаяся над Галей: «А ничего вы не докажете» (что-то это мне напоминает).

В итоге, был суд. Грумер, которая в первый день стригла тех самых пуделей для Команды помощи пуделям, дала показания, что сразу обратила внимание волонтера Елизаветы Караваевой на клеймо: «Вот у этой можно установить питомник, а, отсюда, и владельца», - на что получила ответ: «Ты стриги себе и помалкивай, на этих собак уже есть руки, их искать никто не станет».

Суд присудил, что Елизавета Караваева должна вернуть Галине Юшканцевой ее красную суку Чарку (полная кличка Дивный дар Чарующая звезда), две другие собаки были оформлены на покойную Таню, а официального завещания женщина все-таки не оставила.

Галина Юшканцева попыталась забрать собак через суд

Суд присудил, что Елизавета Караваева должна вернуть Галине Юшканцевой ее красную суку Чарку

Судебные приставы пришли к Караваевой, та повторила, что о собаках слыхом не слыхивала. Они развернулись и ушли. Вот тебе и решение суда.

- Говорят, у нас правовое государство, - говорит Галина, - что оно защищает интересы человека. Я убедилась, что это неправда. Я столкнулась с организованной группировкой бессовестных людей, которые зарабатывают тем, что выставляют фото животных в интернете и собирают на них деньги. Вы присылаете пять тысяч рублей: вы же не можете проверить, куда они потратили. Они стерилизуют здоровых животных, и объясняют варварство словами: «Это негласное правило нашей команды». Они присваивают и пристраивают хозяйских собак, попросту крадут чужое – и они непотопляемы. Куда я только ни писала: и в прокуратуру…

Сладкий кусочек, видимо, были те тойки. Чужое, чужое. Халява, халява. Взять, взять.

Вместо послесловия

ЭТО ТЕРРОР

Стране, пережившей 90-е, надеюсь, не надо напоминать, что делают люди, когда милиция не защищает их от криминала

Вывод так очевиден, что его можно не писать. Нет никаких зоозащитников: есть мошенники, собирающие деньги на интернет-шоу «Бедная собачка», есть лохи, которые шлют им сбережения и чувствуют себя спасателями Малибу, и есть пассионарии, возомнившие себя ювенальной юстицией для собак: какой владелец не нравится – того карают (управляют вселенной, не привлекая внимания санитаров).

Государство, последовательно сбрасывающее с себя заботу о детях и пенсионерах, упрекать в бездействии в отношении собак даже как-то странно, хотя, еще раз повторюсь: законы – есть, кража пса ничем не отличается от кражи кошелька, только кошельку не больно и он не плачет.

Мы наблюдаем демонтаж социального государства вообще, а в этой полукриминальной сфере оно и не ночевало: зоозащитники могут дважды кастрировать одного кобеля (случай реальный), могут с упоением лечить неоперабельную собаку: «Переводите денежку!», - а потом в прямом эфире усыпить: животинка свою роль сыграла.

Воровство породистых собак и сбор под них оказались явлением прямо масштабным: я начиталась историй, как «потеряшку» на волонтерском сайте опознают заводчик, владелец и грумер, их всех банят – и сбор продолжается!!!

- Знала бы ты, как они задрали, эти зоошизики! – переговаривались собачники под моим первым материалом. – Если раньше самый кошмар был, что собака потеряется, то сейчас самый страх, если попадет к зоозащитникам. Они хватают собак в парках, могут схватить в пяти метрах от владельца! И сразу несутся кастрировать-стерилизовать, даже если собака с чипом и клеймом и найти хозяина - вопрос одного часа.

- Одну бабушку довели до инсульта, схватив и не отдавая ее 8-летнего пекинеса. С огромным трудом выбили...

- Я одной такой зооидиотке чуть все ребра не пересчитала. Она в парке «Кусково» моего ретривера схватила, пока я другого по овражку вверх-вниз гоняла. Федор валялся в десяти метрах от меня и грыз бревно, я спиной стояла. Хорошо, он завопил дурниной и я успела… То есть второй мой ретривер успел догнать...

Друзья, да ведь это террор. Стране, пережившей 90-е, надеюсь, не надо напоминать, что делают люди, когда милиция отказывается защищать их от криминала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кота Ваську украли, посадили в клетку и не отдают домой: Зоозащитники массово отбирают у хозяев животных

Пенсионерка Татьяна Николаевна Ахметьева рыдает, закрывая лицо руками:

- Это мооой! Мой Васька! Главное, третий раз показывают – и не отдают! Отдайте!!! Я спать не могу, не могу больше жить…

Работники приюта, где несчастная женщина нашла украденного у нее кота, деланно вежливы:

- Мы, к сожалению, отказываем… Мы в приюте руководствуемся интересами животных, а не амбициями человека, поэтому вынуждены отказать. Не отдадим кошечку в такие условия... (подробности)