Путин заложил камень дружбы с Сингапуром

Вряд ли Сингапур мог вообще рассчитывать на такое счастье, как визит Владимира Путина на целых три дня. Популярный пример экономического чуда и крупный мировой финансовый игрок, он тем не менее ничем не заслужил, чтобы президент России, который и в Китай-то ездит, максимум, на пару дней, провел на острове размером с половину Москвы столько времени. Но график и сроки визита согласовывались сильно заранее, как раз в тот момент, когда прорабатывалась отдельная встреча с Дональдом Трампом на полях проходящих здесь саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита. Отсюда и взялись эти три дня.

Однако, непоседливый Дональд в очередной раз поменял свои планы, отправив на сингапурские саммиты отдуваться за себя вице-президента Майкла Пенса, и программа визита президента России стала существенно свободнее, чем предполагалось пару месяцев назад. Поэтому первый день Владимира Путина в Сингапуре был целиком посвящен государственному визиту.

Из аэропорта он поехал к президенту страны Халиме Якоб. 64-летняя скромная дама в зеленом платке не очень была похожа на президента и уж точно не чета ярким старым знакомым Путина — аргентинке Кристине Киршнер и бразильянке Дилме Русефф. Президенту России пришлось даже немного поруководить коллегой.

Приехав на закладку первого камня российского культурного центра, Путин и Якоб поднялись на сцену, где под синим покрывалом был спрятан увесистый кусок гранита с табличкой. Опытный в таких делах президент России сразу взялся за пришитую с его сторону ручку, а вот Якоб довольно долго не могла понять — чего от нее хотят. Путину пришлось жестам показать: мол, бери и тяни.

Президент Сингапура Халима Якоб и президент РФ Владимир Путин во время церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра и православного храма. ФОТО Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Вероятно, никогда президенту России не приходилось ничего основывать в таких условиях. Чтобы как-то спасти участников от 30-градусной жары, выстроили специальный шатер, в котором только усилиями шести кондиционеров удавалось поддерживать пригодную для жизни температуру. А те, кто выходил за дверь, возвращались через пару минут мокрые как мыши.

Сингапурский колорит чувствовался во всем. Пока Сергей Лавров со сцены рассказывал о важности российско-сингапурского сотрудничества, рядом за полотняной стенкой что-то пронзительно кричала с пальмы местная птица. Во втором ряду, совсем рядом с президентами, даже спорили — попугай это или нет?

Но в результате все прошло успешно — камень при скоплении членов российской диаспоры был открыт и даже освящен. Как обещают, через пару лет на этом месте уже будет выситься русский культурный центр «в сингапурском стиле». Путин и Якоб поехали на торжественный обед с тостами за налаживающуюся дружбу двух стран.