Бунт замерзающих городов: На Украине наступил «Холодомор»

Украина будто вернулась на 5 лет назад. Именно так в ноябре 2014-го и начинался Майдан. На улицах опять жгут покрышки, а разъяренные толпы захватывают здания. Газеты выходят с заголовками: «В Кривом Роге война — город замерзает, кто-то нанял титушек», «Ну, дали отопление — за всю ночь трусы на батарее не высохли!», «Отопления до сих пор нет, город на грани катастрофы»...

Что на этот раз у соседей?

У них — первые морозы. А холод — не тетка. А десятки городов так и не подключены к отоплению. А коммунальщикам приказано тепло не давать, пока люди не погасят долги за газ. А долги миллиардные — украинская газовая монополия «Нафтогаз» издевательски перечисляет: Киев должен 2 млрд гривен (около 5 млрд. руб.), Днепропетровск — 651 млн гривен, Харьков и Львов — по 629 млн, Запорожье — 509... А нет денег — нет вам и горячих батарей.

Десятки городов Украины так и не подключены к отоплению перед холодным сезоном.Фото: Алексей БУЛАТОВ

И отчаявшиеся горожане начали действовать.

В Кривом Роге народ поджег автопокрышки и отправился на штурм котельных. Люди сорвали замки и самовольно открыли вентили. Тепло пошло. Но … быстро кончилось - котельным перекрыли газ.

В Киеве — митинг с плакатами: "Нет холодомору 2018", "Дети и старики замерзают!"

Что бы сделали в нормальной стране? Правильно — дали бы тепло и потом уж разбирались: кто кому должен и кто виноват. Но в сегодняшней Украине такая логика не работает. Петр Порошенко подбрасывает заявления в костер: «Я не дам опускаться ценам на газ. Это работает на Россию и тех, кто агитирует снова идти на поклон к Москве ради дешевого газа».

И таки да, с 1 ноября на Украине уже подняли населению стоимость газа на 23,5% - до $303 за тысячу кубометров. Иначе МВФ грозил не дать новый транш. А между траншем и мерзнущим народом у майданных властей Украины даже выбор не стоит.

Для сравнения, в России — цена газа для граждан $95. Но разница в 3 (!) раза с Украиной — это если не учитывать уровень доходов населения. А если учитывать, то, по данным Евростата, пропасть в доступности газа для людей становится совсем катастрофической — в 7 раз. По этому показателю Украина — последняя из 34 стран Европы.

Да что Евростат. Вот цитаты читателей на сайтах украинских газет под статьями о замерзающих городах:

«Ленина верните на место, а всех каструль, которые в 2004 и в 2014 майданили, выловить и - к стенке вместе с Парашенкой...»

«Титушки на майдане скакали, а здесь население местное»

«Надо терпеть! А то Путин придет, нэзалэжнисть заберет, мосты построит, дороги, инфраструктуру... и шо тогда робыть гидному майданутому херою?»

«Молодцы криворожцы, силой захватывать газораспределительные станции и из граждан организовать охрану и бесперебойную работу отопления. Иначе сегодня правду не найти! Кстати по Конституции Украины, люди имеют право на самоуправление. Именно это мы и видим...»