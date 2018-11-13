«Мы разбогатеем»: Обманутых вкладчиков «Кэшбери» зовут в новый проект

«Выше нос. Руководители нас не бросят». «Если бы хотели обмануть, просто бы закрыли сайт - и все», «Я верю в слова Артура. Он мужик, слово свое сдержит», «Я тоже так думаю. Разбогатеем еще!» Это выдержки из переписки в группе вкладчиков «Кэшбери» - самой масштабной в истории страны финансоваой пирамиды после «МММ» - детища великого комбинатора Сергея Мавроди.

Многие сидят с кредитами на сотни тысяч рублей. И ждут, когда директор компании Артур Варданян озолотит их, как и обещал. А кто-то подает коллективный иск, пытаясь вернуть хоть что-то. Ни те, ни другие не получат ни гроша.

«У МЕНЯ КРЕДИТ НА 400 ТЫСЯЧ, ЧТО ДЕЛАТЬ?»

«Кэшбери» рухнула в конце сентября. Потери вкладчиков оцениваются до 3 млрд. руб.

- Число обманутых может составлять больше 200 тыс. человек, - говорит адвокат Тимур Маршани, который готовит иск в суд от группы потерпевших.

Однако большинство себя обманутыми не считают. А в тяжком положении некоторых вкладчиков винят государство и Центробанк. Мол, те загубили успешно работавшую компанию.

«Я уволилась в августе. И весь доход у меня с Кэшбери», «А у меня кредит на 400 тысяч, платить не хочу. Что делать?»

Выход «кэшберианцы» видят разный. Одни собираются вернуться на работу, другие - объявить себя банкротом. А иные выбирают неординарные пути: «Давайте все мы сходим в церковь и помолимся, чтобы компания жила. Вселенная нас услышит!»

Артура Варданяна многие считают подставным зиц-председателем.Фото: YouTube

ПОЧЕМУ ВСЕ СНОВА ПОВЕЛИСЬ

Уж сколько пирамид в России было. В том числе и последние 10 лет. Но «Кэшбери» все равно выстрелила. Почему?

- Во-первых, у компании была выгодная легенда. Они сначала позиционировали себя как микрофинансовая организация. Потом начали выпускать криптовалюту. В общем, держали нос по ветру современных трендов, - говорит Игорь Колпаков, создатель ресурса «Лохотрона.нет». - Во-вторых, благосостояние населения ухудшилось. А тут запустили гигантский информационный шум, много рекламы и обещания суперзаработков. Сложно было не клюнуть.

И, наконец, судя по отзывам, компания действительно довольно долго отдавала обещанные проценты. Правда, получала взамен еще больше. Увидев первую реальную прибыль, многие не смогли остановиться. Все, как и в случае с «МММ». Так, один житель Перми продал за три миллиона квартиру и еще два миллиона взял взаймы у банка - и все вложил в «Кэшбери». Теперь пьет и надеется на чудо.

- Это же ловушка. Жадность всегда берет свое, - говорит Игорь Колпаков. - Один раз вложил деньги на пробу, получилось. Во второй раз вложил уже больше. А потом пошел ва-банк.

Здесь Колпаков имеет в виду тех, кто понимал, что имеет дело с пирамидой - надеялся успеть вынуть деньги до ее обрушения. Таких, по его оценкам, около 10%. Остальные же нашли себе некое логичное обоснование, откуда компания берет деньги - искренне верили.

КТО ЗА ВСЕМ ЭТИМ СТОИТ?

Как считают эксперты, раскрутка такой финансовой пирамиды - дело рук организованной преступности. Тот же Мавроди физически не мог выстроить столь масштабную систему в одиночку. Кто-то считает, что Варданян - это зиц-председатель. Даже появилась информация, что зовут его Эдуард Резанов и родом он из Магнитогорска. На фото - человек, действительно похожий на Варданяна, но в родном городе он не живет уже несколько лет...

- По моим данным, Варданян - это его реальная фамилия. Причем он неоднократно попадал в поле зрения силовых структур, - считает Тимур Маршани. - Он представляет организованную группу, которая занимается этим не первый год. И будет и дальше этим заниматься.

Варданян и правда не унимается. Он уже объявил, что вскоре откроет еще одну, теперь уже «глобальную структуру, от которой мировая финансовая система содрогнется». Амбициозно, не правда ли? И очень напоминает позднего Мавроди...

Но «кэшберианцы» слову своего вождя верят, потому что он обещает им вернуть все долги: «Решено. Идем в новую структуру! Все свое вернем и многократно приумножим, увидите!», «Понятное дело, что Артура задавили. Пусть новую откроет в Европе, и мы будем туда инвестировать», «Все будет супер. Россия пока еще не готова к трансформации». И ведь правду народная мудрость говорит: лохи не мамонты, никогда в России не вымрут.

Хаос в головах «инвесторов» - предмет изучения психологов, а то и психиатров.

ГДЕ У МОШЕННИКОВ «МОХНАТАЯ РУКА»?

Финансовые пирамиды в России появляются каждый год. Большие, маленькие, средние. Но итог всегда один - тысячи и десятки тысяч пострадавших остаются в России и с носом, а организаторы спокойно скрываются за рубежом вместе с деньгами. Силовики в таком случае привычно разводят руками. Мол, раньше жалоб не было, вот мы и не ловили. А как жалобы появились, так те уже и смылись.

Как стало известно «КП», компанией «Кэшбери» финансовые власти заинтересовались еще в прошлом году. И даже сигнализировали это людям в погонах. Все ведь белыми нитками было шито. Но дело увязло в бюрократических препонах. Чтобы обвинить в чем-то человека, нужно собрать доказательную базу, что он действительно обманывает. И здесь юридический затык. Пока деньги возвращает, значит не мошенник.

Вроде все логично, но как-то странно. Предпринимателей одного за другим сажают в СИЗО по надуманным предлогам, возбуждают уголовные дела, вынимают документы, проводят налоговые проверки, доначисляют недостачу - в общем, кошмарят по полной, несмотря на все запреты. Достаточно анонимного заявления какого-нибудь недовольного «потребителя». И все - силовая машина готова раздавить любого.

Но у создателей финансовых пирамид в России почему-то иммунитет. Их в таком превентивном порядке поймать нельзя. Законы их-де защищают, наши доблестные правоохранители связаны ими по рукам и ногам, а мошенники ВСЕГДА выходят еще богаче из этой мутной воды. Странные у нас законы, не правда ли?!

НАКИПЕЛО!

Деньги совсем не пахнут?

Такой вопрос можно задать российским звездам, которые рекламировали «Кэшбери» и выступали на их мероприятиях. Ольга Бузова и Николай Басков продвигали их криптовалюту в своих соцсетях. Валерий Меладзе пел на корпоративной вечеринке. Десятки известных блогеров продвигали компанию в своих аккаунтах. Естественно, не бесплатно. А за внушительные гонорары.

Медийных персон мошенники используют постоянно. Так, Анфиса Чехова и Александр Буйнов несколько лет назад рекламировали форекс-брокера MMCIS, который тоже благополучно исчез с деньгами всех клиентов.

Но это лишь видимая вершина всей этой бессовестной пирамиды. Внизу стоят тысячи людей. Это офисные сотрудники, бухгалтеры, юристы, программисты, рекламные агентства, журналисты и девушки, сидящие на телефонах в колл-центрах и предлагающие выгодные инвестиции. Почему-то у меня нет иллюзий, что все эти люди финансово безграмотны. Но я точно знаю, что часть денег пострадавших вкладчиков осела в их карманах.

Вера в чудеса в нашей стране - главная национальная идея. Фото: Яковлев Александр/ТАСС

ОФИЦИАЛЬНО

Валерий ЛЯХ, директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России:

В лохотроне выигрывают только организаторы

1. Почему строители пирамид до сих пор спокойно организуют свои сети, рекламируют услуги, открывают офисы и исчезают вместе с деньгами? Чего не хватает, чтобы пресекать таких мошенников?

- Такие люди существовали всегда. Мошенники быстро реагируют на возможности, которые появляются на рынке, и пользуются ими в своих корыстных целях. Их прибыль - это наши с вами потери. Причем это ущерб для благосостояния как конкретных людей, так и общества в целом. Но, к сожалению, сами граждане, попав в сети мошенников, не всегда оперативно сообщают о таких организациях ни в Банк России, ни в правоохранительные органы. Возможно, людям неловко, стыдно признать, что они не смогли сразу распознать мошенничество на стадии знакомства с проектом. А некоторые, в основном молодые люди, прекрасно осознают, что участвуют в финансовой пирамиде, но воспринимают это всего лишь как высокорискованное вложение в надежде на быструю прибыль и быстрый выход из системы. Но на самом деле в пирамиде выигрывают только ее организаторы.

2. Кто может стоять за такого рода структурами?

- Каждый раз это может быть понятно только после завершения расследования, а благодаря развитию современных технологий организаторами, конечно, могут оказаться совсем не те люди, которые объявляют себя таковыми публике. Организаторы пирамид умело манипулируют общественным сознанием, используют психологические приемы. Мошенники - это ловцы удачи. Но всем и всегда нужно с определенным уровнем скептицизма воспринимать обещания золотых гор.

БДИ!

Пять крючков для простаков

Особенность нынешних финансовых мошенников - они старательно мимикрируют под реально действующие компании. И на все каверзные вопросы у них есть ответы. Иногда логичные, иногда обидные.

«Комсомолка» собрала наиболее типичные аргументы мошенников:

«Все в мире пирамида. Даже банки, массажные салоны и стоматологические клиники дают проценты за приведенных клиентов».

Да, такая практика есть. Но есть отличие. Во-первых, для этих компаний это не основной способ привлечения клиентов. Они его не педалируют. Во-вторых, вознаграждение обычно символическое. На нем много не заработаешь. В пирамидах все по-другому - если вам возвращают 20 - 30% от денег, вложенных соседом, это веский стимул включить красноречие и убедить его стать «коллегой по прибыльному бизнесу».

«Поражаюсь скудному уму. Можно зарабатывать в разы больше. Но если не хочешь, так и сиди со своей тысячей под подушкой».

Это удар по больному месту. Сразу возникает мысль: «А вдруг я действительно чего-то не знаю и упускаю возможность стать богатым?» Большинство россиян не финансисты в третьем поколении и не могут похвастаться высоким доходом. Вот и ведутся на такой агрессивный маркетинг.

«Чем упорнее ты работаешь, тем удачливее становишься».

Мошенники работают на широкую аудиторию. Например, это отсыл к многочисленным бизнес-тренерам и мотивационным спикерам, которые популярны сейчас. Люди, которые хотят развиваться, клюют на это. А потом им предлагают упорно трудиться, привлекая в систему других людей за высокий процент. И подсовывают фальшивую удачу.

«Не говори, что работаешь, покажи, что ты заработал».

Акцент не на процессе, а на результате. С одной стороны, верный. С другой - людям опять говорят: чтобы стать миллионером, не нужно каждый день ходить на завод - нужно просто быть умным и вложить деньги в правильную компанию.

«Это банки увидели конкурента. И решили завалить успешный холдинг».

Это стандартный поиск врага, когда система стала разваливаться. У мошенников беспроигрышная стратегия. Сначала они платят, а когда пирамида начинает рушиться, они винят в этом чиновников, банкиров и кого угодно еще. Риторика почти полностью взята у Мавроди образца 2011 - 2013 годов. Как и главная цель - «разрушить мировую финансовую систему».

P. S. Если вместо рациональных доводов собеседник, желающий озолотить вас, использует такие приемчики, знайте, что, скорее всего, перед вами адепт очередной финансовой пирамиды. Либо хитрый, либо наивный.

СПРАВКА «КП»

Компания «Кэшбери» начала работать в конце 2016 года. Но бурную деятельность развернула с лета 2017-го - заявляла, что деньги в долг по бешеным ставкам (2 - 3% в день) и делится половиной прибыли с инвесторами. Этим они объясняли не менее бешеные ставки по вкладам - под 360% и даже 600% годовых. Система разрослась по всей стране. Но в конце сентября этого года Центробанк выступил с официальным заявлением, что усмотрел признаки финансовой пирамиды в действиях «Кэшбери». После этого компания объявила, что временно приостанавливает платежи. Глава пирамиды Артур Варданян, похоже, успел вылететь за рубеж - и теперь общается с вкладчиками только через YouTube. И, естественно, обещает вернуть все деньги. Если те вложатся в его новый проект, который стартует в феврале.

ВОПРОС ДНЯ

Почему наши люди до сих пор верят финансовым мошенникам?

Николай ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ, социальный технолог:

- Это неистребимая национальная черта: счастье близко, нужно только знать, где халява прячется. Все заложено в русских народных сказках. Чтобы добиться успеха, нужно найти золотую рыбку, чудо-щуку, Жар-птицу, Конька-горбунка и так далее. А вот в европейских сказках герои получают награду за упорные старания.

Герман КЛИМЕНКО, экс-советник Президента РФ:

- Алчность входит в число главных грехов. Самый известный пример - это 30 сребреников Иуды. Всегда будут те, кто хочет заработать попроще и побыстрее. Поэтому и истории финансовых пирамид уже не одно тысячелетие.

Вячеслав КУРИЛИН, руководитель проекта «Стоп!Коллектор»:

- Людей подкупает реклама пирамид. Создается ложное впечатление о надежности. Мошенники часто обманывают, используя фразу «страховка вкладов». Люди думают, что их вклад не сгорит.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

Юлия ЧИЧЕРИНА, певица:

- Финансовые пирамиды - это что-то среднее между лотереей, казино и цыганкой-гадалкой. Люди всегда тянулись к чему-то вредному и запретному: к сладкому, жирному, алкоголю, табаку и легким деньгам.

Гузалия ГАЛИМОВА, специалист по финансовым пирамидам:

- Главное - это отсутствие финансовой грамотности у населения. Все хотят моментально разбогатеть, но экономическими знаниями, напротив, обладают немногие.

Наталья АНДРОСЕНКО, политолог:

- Потому что люди помнят про поле чудес в стране дураков и дерево с золотыми монетами, но не помнят, что у каждого такого поля есть жуликоватые лиса Алиса и кот Базилио.

Константин, читатель сайта KP.RU:

- Добро пожаловать в общество потребления, где успех измеряется количеством денег. Мне совершенно не жалко вкладчиков таких пирамид. В следующий раз постараются заработать на жизнь честным трудом.

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