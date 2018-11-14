Научный факт: мать «гуляла» - и дочь будет

Ученые из Университета Огайо (Ohio State University), ведомые профессором Кларой Кэмп Душ (Claire Kamp Dush), проанализировали данные, которые были собраны в результате масштабных социологических обследований - National Longitudinal Survey of Youth Child и Young Adult, продолжавшихся с 1979 года. Они охватывали 7100 матерей и их биологических детей. Выяснилось: количество сексуальных партнеров у тех и у других оказалось примерно одинаковым. Потомство в интимной жизни уподоблялось матерям. То есть, если у мамы было 10 любовников, то и у дочери будет примерно столько же. Мама изменяла мужу — и дочь будет изменять. Мама разводилась хотя бы раз — и дочь разведется. Ну, и наоборот: у целомудренных мам и дочки пристойного нрава. Как правило.

Обнаруженные учеными закономерности не зависели ни от материального положения обследованных, ни от их социального статуса , ни от окружения. И скорее всего были обусловлены некими более глубинными процессами — возможно, генетическими. То есть, манеры сексуально поведения передавались по наследству исключительно по женской линии. Потому что какой-либо связи в этом смысле с отцами обнаружено не было.

И склонность к адюльтеру предается по материнской линии.

С результатами исследования — весьма скандальными, мягко говоря, познакомил сайт Университета Огайо, а сами они были опубликованы в журнале PloSONE.

КСТАТИ

Обнаружена потрясающая связь мозга матери и ее взрослой дочери

«Дочки-матери» - эти удивительные тандемы — не в первы раз озадачивают ученых. К примеру, медики из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UC San Francisco), похоже, раскрыли, в чем секрет удивительного по силе влияния, которое мать оказывает на свою замужнюю дочь.

Ученые под руководством профессора психологии Фумико Хоефт с помощью магнитно-резонансной томографии (МРТ) следили за эмоциональным состоянием добровольцев - членов нескольких десятков семей из Калифорнии. Томограммы демонстрировали: настроение матерей — депрессивное или приподнятой - быстро передавалось их замужним дочерям. Более того, передавалось на редкость точно - томограф "рисовал" одинаковые картинки.

Проще говоря, матери каким-то таинственным образом - чуть ли не телепатически - "заводили" дочерей. При этом они ничего не говорили - просто находилась рядом. И кто знает, может быть, в подобной «телепатии» и скрыта причина того, что в спорах или в семейных ссорах дочь чаще принимает сторону не мужа, а своей матери. То есть, его тещи.

Дочки, «накрученные» мамами, легко «срываются» на мужьях. «Пилят» их пуще прежнего — вместе с тещей. Мира в семью это, вряд ли добавит.

Из научного открытия, которое калифорнийские психиатры опубликовали в конце января 2016 года в специализированном журнале Journal of Neuroscience, следует очевидный вывод: от тещи лучше держаться подальше. Или придется непрерывно поддерживать у нее хорошее настроение.

А вот свекровей, что тоже поразительно, заподозрить не в чем. МРТ не выявило какого-либо воздействия матери на мозг сына. Равно как и соответствующего «телепатического» влияния на настроение невестки.

Возможно, тещи влияют на дочерей телепатически.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вся в тещу

Гипотезу о том, что гены провоцируют женщин на «облегченное сексуальное поведение» гораздо сильнее, чем социальная среда, высказывал в свое время . профессор Тим Спектор из госпиталя святого Томаса в Лондоне. Он тоже считал, что склонность к адюльтеру по наследству по материнской линии. И советовал потенциальным мужьям присмотреться к будущей теще.

По данным профессора, если теща "гуляла", то ее дочь наставит рога супругу с вероятностью в 55 процентов.