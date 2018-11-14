2018-11-14T19:38:13+03:00
Дом. Семья

Дискриминация котиков! В Японии пара усатых уже два года пытается прорваться в музей

Но прикоснуться к искусству котам мешает строгая охрана [видео]
Александра ЛЯБИНА
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Коты два года ведут бой с охранником за право посещать музей. Фото: twitter.com/bijutsu1/Коты два года ведут бой с охранником за право посещать музей. Фото: twitter.com/bijutsu1/
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Ничто человеческое котам не чуждо. Даже любовь к искусству! Это подтверждает история двух интеллигентных котиков, которые уже почти два года пытаются пробраться в музей. Но охрана строга и неприступна - усатых каждый раз выпроваживают. Если вы думаете, что коты могут сдаться - вы плохо знаете своенравных пушистиков. Коты не сдаются. Они пробуют вновь и вновь. Как минимум, дважды в неделю.

Охрана неумолима - четвероногим вход запрещён! Фото: twitter.com/bijutsu1/

Охрана неумолима - четвероногим вход запрещён! Фото: twitter.com/bijutsu1/

Коты не сдаются! Фото: twitter.com/bijutsu1/

Коты не сдаются! Фото: twitter.com/bijutsu1/

Забавно, что эта история началась в 2016 году, когда в художественном музее японского города Ономити проводили выставку фотографий животных. Тогда на неё попытался прорваться уличный чёрный кот. Вскоре у него появился сообщник - тоже уличный кот, но рыжий. Но охрана каждый раз настороже... Максимум котам удавалось добраться до стойки ресепшн. А потом их аккуратно выдворяли.

Чёрный кот рвётся в музей .

Никто не понимает, зачем животным в музей. Но их желание очевидно - коты даже обходные пути искали!

Рыжий кот рвётся в музей .

Охранники привыкли к вторженцам. И даже полюбили их. Дали им имена (правда, совершенно без фантазии) - Кен Чан (чёрный кот) и Гоу Чан (рыжий кот). Вскоре музей сообразил, что пушистики могут стать им прекрасной рекламой. Они завели котам свою страничку в Твиттере. И теперь за музейной «войной» наблюдают десятки тысяч человек! А в самом музее стали продавать сувениры с изображением четырёхлапых интеллиентов. Как думаете, что продаётся лучше - эти сувениры или художественные альбомы? Ответ очевиден - котики «рулят».

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