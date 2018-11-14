Юбилей принца Чарльза: «вечный» наследник британской короны проигрывает в популярности даже собственному внуку

Под звуки гимна из Букингемского дворца выходит королева. За ней медленно спускается супруг - герцог Эдинбургский. Их сразу сжимает плотное кольцо гостей. Еще больше народа устремляется к внукам монарха - принцам Уильяму и Гарри, все хотят перемолвиться с ними хотя бы словом. А принц Чарльз, хотя он третьим вступает на лужайку, шествует со своей Камиллой почти в полном одиночестве...

Эту картину я наблюдал несколько раз на традиционных летних приемах в саду Букингемского дворца. Откуда такое отношение к старшему сыну ее величества, который является наследником престола?

В этом качестве он с 1952 года рекордсмен в истории Великобритании: никто из династии Виндзоров не пребывал так долго в очереди на трон!

Долгая страсть

Мальчика, который родился в Букингемском дворце 14 ноября 1948 года, крестили под именем Чарльз Филипп Артур Георг. После коронации матери трехлетний малыш стал преемником монарха. Судьба его определилась раз и навсегда.

Тем не менее, как свидетельствует биограф Виндзоров, «Чарльз производил впечатление брошенного ребенка». Он почти не видел мать, а отца жутко боялся. Замкнутого подростка травили одноклассники в привилегированной школе-интернате.

Пятилетний Джордж британцам милее, чем его дедушка.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чарльз считался самым завидным женихом Европы, как спустя почти полвека его младший сын принц Гарри, пока тот не женился на американской актрисе Меган Маркл. Но еще в Кембридже парень познакомился с лихой девицей Камиллой. Она с ходу огорошила его вопросом, который вошел в историю Альбиона: «Моя прабабушка была любовницей вашего прадедушки. Что вы на это скажете?» Наследник престола обомлел и... влюбился. Страсть не ослабела, даже когда его пассия связала себя брачными узами с кавалерийским офицером Паркером-Боулзом, родив двоих детей, а Чарльз в 1981 году женился на Диане - дочери лорда Спенсера.

Восторженная и романтичная Диана не заменила ему Камиллу. Какой удар пережила принцесса, узнав о телефонном разговоре ее супруга с подругой? Об этой беседе знает теперь чуть ли не каждый британец. Чарльз шептал в трубку, задыхаясь от вожделения: «Я хочу превратиться в твой тампакс. Я наполню твой сосуд до краев». А Камилла снова и снова повторяла: «Это то, что мне надо. Ты восхитителен!»

В те часы, когда принц отмечал свое 47-летие в Германии, Диана в интервью корреспонденту телевидения горько констатировала: «Нас трое в этом браке». И призналась, что на нервной почве у нее обострились болезни... Потом их союз вообще распался.

Тогда Чарльз не скрывал желания подняться на трон, но его популярность в стране была почти нулевая. А после трагической гибели Дианы в 1997 году вообще ушла в минус.

Диану не забывают

Как сегодня жители Альбиона относятся к старшему сыну королевы? Без малейшей эйфории, но с сочувствием: 70 лет, а до сих пор «вечный принц»!

Впрочем, на днях лондонская «Дейли миррор» выдала сногсшибательную новость. Мол, Елизавета Вторая планирует передать сыну бразды правления. Мол, через три года, когда королеве исполнится 95 лет, она все же намерена уйти на заслуженный отдых и сделать Чарльза принцем-регентом - предоставить ему право осуществлять верховную власть вместо постаревшего монарха. Но можно ли верить таблоиду, который ради очередной сенсации не раз обманывал читателей?

- Елизавета II действительно намерена передать корону старшему сыну? - спрашиваю королевского биографа Кэйт Мэкейн.

- Я не исключаю этого, но время покажет, - миссис Мэкейн уходит от ответа.

- Многие британцы по сей день не могут простить Чарльзу его отношения к принцессе. Вроде бы незачем ворошить прошлое, но очень уж страна любила Диану. Люди ее не забывают. Елизавета II принимает это во внимание? - продолжаю наступать я.

- Принцу кое-кто даже ставит в вину судьбу Леди Ди, и королева, конечно же, об этом прекрасно осведомлена, - сдержанно говорит биограф.

На своей давней возлюбленной Камилле Чарльз женился лишь в 2005 году.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чарльз ни разу не навестил могилы первой жены. Брат Дианы рассказал, что венценосный свояк поделился с ним желанием зачеркнуть все прошлое.

Один из французских врачей, безуспешно сражавшийся за жизнь принцессы 21 год назад, сообщил вообще нечто запредельное. Прибыв через несколько часов после трагедии в парижский госпиталь «Питье-Сальпетриер», Чарльз сказал медикам: «Мои поздравления!» Врачи решили, что ослышались. Ведь высокий гость великолепно знает французский. Оговорку списали на подавленное состояние королевской особы...

Чарльз, первый в очереди к короне, далеко не первый по популярности. Британцам куда больше по душе его сыновья - принцы Уильям и Гарри. Даже первенец Уильяма и Кейт, пятилетний веселый карапуз Джордж, опережает дедушку по рейтингу.

Жители Альбиона озадачены и глобальным вопросом: не стоит ли вообще отказаться от монархического строя? Хотя пока, судя по опросу общественного мнения, монархию поддерживают около 65 процентов британцев.

P. S. Последний раз я видел Чарльза и Камиллу минувшим летом на королевских скачках в Аскоте, куда они приезжают каждый год. Звездная пара держалась за руки и выглядела счастливой. Рядом с «вечным принцем» находится любимая женщина, и это, похоже, для него самое главное.

1968 год. Юный Чарльз с бабушкой, королевой Елизаветой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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На троне как в тюрьме

Тем временем Чарльз исправно выполняет многочисленные обязанности, возложенные на второе лицо в династии Виндзоров. В прошлом году он участвовал в 600 с лишним мероприятиях, открывал конференции, произносил речи, сажал деревья. Венценосный пенсионер колесит по свету, утешая бедняков и тяжелобольных людей от Лондона до Тринидада, навещает трущобы и приюты. Что только он не берет с собой в эти вояжи! Журналисты недавно долго перечисляли содержимое 43 (!) чемоданов и сумок в одной из его поездок: ортопедический матрас, сухой мартини, особая соль, дорогущая туалетная бумага, кожаный стульчак для туалета...

Вообще в книгах о наследнике престола, которые в связи с его 70-летием захлестнули страну, главный герой предстает в весьма неприглядном виде. Так, в монографии «Мятежный принц» Чарльз представлен как избалованный, жестокий и жадный человек. Он якобы разрешает сесть за обеденный стол рядом с собой за... 200 фунтов стерлингов и реальной жизни совершенно не знает. Короче, совсем не готов быть главой династии Виндзоров.

Однако вопреки эти опусам Британия сейчас широко празднует юбилей принца Чарльза, 70-летие пока несостоявшегося короля. По всей стране проходят выставки и приемы, газеты и телеэкраны заполнены комплиментарными материалами.

Каково настроение у самого юбиляра? Богатырским здоровьем он не может похвастаться. Чарльз 14 лет лечился от депрессии, а недавно пожаловался, что разваливается. Некоторое время назад его помощник сделал признание, которое шокировало страну: «Принц не торопится стать монархом, поскольку считает такую жизнь своего рода тюрьмой». Но, может быть, юбилейные торжества поднимут боевой дух наследника престола?

Лондон.