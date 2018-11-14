Как утеплить автомобиль и не разориться при этом

Мерзнут ноги и руки, пока машина не прогрелась, - это еще полбеды, это решаемо. Иногда приходится выбирать: смотреть сквозь оттаявшее лобовое или согреться самому. Вот это проблема! И не надо говорить, будто она надуманная. Посмотрите в морозную погоду вокруг себя на улице, и вы увидите уйму авто с наглухо запотевшими или замерзшими стеклами. Выясняем, как утеплить автомобиль к зиме и не разориться при этом.

1. Новые дворники и хорошая незамерзайка

Если ветровое стекло сложно расчистить, на него придется направлять основной поток теплого воздуха из печки. Не на себя и на пассажиров, а на стекло. Потому меняем щетки дворников на новые, лучше бескаркасные, в автомобильных магазинах, автоотделах гипермаркетов или на АЗС без труда найдете подходящие по длине и типу крепления. Там же найдете и жидкость для стеклоомывателя. Чтобы наверняка залить ту, что не превращается в лед, просто поспрашивайте у знакомых и коллег, сейчас у каждого есть на примете по паре вариантов. Просто берите сразу две канистры, одну поставьте в багажник про запас.

2. Держи мотор в плюсе

Зимой хорошо, если двигатель быстро нагревается до рабочей температуры, а потом медленно остывает. Если создать ему благоприятный микроклимат под капотом, он и с вами своим теплом поделится. Печка ведь получает его от охлаждающей жидкости.

Если на крышке капота нет утеплителя, его нужно туда прицепить. Для ходовых моделей продаются готовые, если нет, то можно и вырезать из куска вспененного утеплителя на фольге, такие продаются в строительных гипермаркетах или на рынках. Его можно приклеить изнутри на крышку капота на двусторонний скотч.

Дедовский способ - вставить кусок картона от упаковочной тары между радиатором и решеткой радиатора - тоже не потерял актуальности. Если не лень заморочиться, можно сделать аккуратный чехол из утеплителя строго по размеру.

3. Электроподогрев - далеко не все

В новых машинах готовы подогревать все - вплоть до спинок задних сидений и руля по всей окружности. Но тепло способно улетучиваться. Если резинки уплотнителей дверей уже рваные, а утеплителя под обшивкой салона нет, то тут хоть загрейся.

Но различные установочные центры предлагают утеплить салон. Подходящих материалов сейчас уйма, вставляют «подкладку» повсюду: под обшивку пола, потолка, в дверные карты. Можно сделать это и самому, начав с мелочей. Например, положив текстильные коврики с высоким ворсом вместо резиновых, утеплив багажную часть салона, если у вас кроссовер или универсал.

4. Дополнительная печка

В былые времена умельцы умудрялись приспосабливать печки от других моделей, все знали, какая лучше - от «Жигулей» или от «Москвича». Теперь есть другая возможность: поставить автономный салонный отопитель. Это дополнительная печка, которая работает на бензине. Мотор запускать не нужно, надо просто настроить таймер отопителя, он включится в нужное время, нагреет воздух в салоне и отключится. Это не кустарщина, не бойтесь, что у вас что-то загорится в салоне. Есть фирменные отопители, установочные центры найдете в интернете, правда, дорого это - тысяч от 30 и выше.

Как утеплить машинуФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВАЖНО

Материалы для утепления не должны быть легковоспламеняющимися. Продавцам не верьте - проверьте на маленьком кусочке при помощи зажигалки.

Мотор не должен перегреваться - следите за шкалой (или индикатором) температуры на приборной панели.