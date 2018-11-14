Главные документы мира и мытье рук по-научному

Кирилл Бабаев «История человечества в великих документах»

Издательство «ЭКСМО»

«История человечества в великих документах»

Ученый, популяризатор науки, финалист премии «Просветитель» 2016 года Кирилл Бабаев написал очень увлекательные рассказы о 99 документах, так или иначе определивших судьбу всей планеты. И это не только документы вроде английской Великой хартии вольностей или пакта о ненападении между СССР и Германией. Это и художественные произведения («Илиада», «Божественная комедия»), и религиозные тексты (Нагорная проповедь, Коран), и первые в истории фотография, паспорт, газета, кредитная карточка, e-mail… Первые бумажные деньги (возникшие в Китае в XI веке, размером с лист бумаги формата А4). Первая карта мира,созданная Птолемеем в 150 году н. э. (в его «Географии» Россия называется Сарматией и населена такими мифическими народами, как «черные плащи» и «вшееды», причем на карту уже нанесена Волга под названием Ра). Первое литературное произведение (созданный в Египте около 2200 года до н. э. «Разговор разочарованного со своим Ба» - человек, утомленный скорбями, жалуется на жизнь и мечтает о смерти, а Ба - то есть его душа - подобно психотерапевту, уговаривает не отчаиваться и надеяться на лучшее). Замечательная, читающаяся навылет книга.

Дженнифер Акерман «Эти гениальные птицы»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

«Эти гениальные птицы»

Издевательское выражение «птичьи мозги» применительно к человеку вроде бы выглядит уместным: мозг у птиц действительно крошечный. Однако считать птиц глупыми было бы величайшим заблуждением: у них о-го-го какой интеллект, просто те самые мозги совершенно по-другому устроены. Как именно - и рассказывается в книге. Примеров птичьих ума и сообразительности там множество: чего стоит история о вороне, которая колола орехи с помощью автомобилей (когда загорался зеленый свет светофора, она выносила орех на дорогу, потом ждала, пока пронесутся машины, снова подлетала и забирала орех уже раздавленным!). Якобы тупые сизые голуби умеют считать и решать логические задачи; пересмешники могут имитировать голоса сотен других птиц, популярные песни и даже - как заметил президент США Томас Джефферсон - скрип палубы корабля, на котором их перевозят; атласные шалашники не только строят удивительные домики, которые легко принять за кукольные, сделанные человеком, но и с любовью их декорируют, собирая в округе всякую мелочь синего цвета, от лепестков цветов до перьев попугаев (они помешаны на синем!)

Борислав Козловский «Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям»

Издательство «Альпина паблишер»

«Максимальный репост. Как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям»

В 2017 году академический словарь Collins объявил словосочетание fake news словом года. Количество ложной информации в сети, и особенно в соцсетях, сегодня зашкаливает; пользователи ведутся на них и делают тысячи перепостов. Впрочем, книга научного журналиста Козловского - не только об интернете, а о том, почему люди вообще так охотно верят неправде, увлекаются слухами, рассылают «письма счастья», влюбляются в теории заговора и защищают очевидно бредовые идеи, не будучи при этом сумасшедшими; это увлекательное исследование человеческой психологии. Попутно, конечно, развенчиваются популярнейшие фейки века - от существования лох-несского чудовища («есть простое правило: если хищник весит 90 килограммов, рядом должны водиться 10 тонн дичи. Для десятитонного тираннозавра счет пойдет уже на тысячи тонн») до «работы мечты» переворачивателем пингвинов в Антарктике (согласно интернет-легенде пингвины при виде вертолета или интересного небесного явления от любопытства задирают головы, падают и не могут подняться, и на помощь им приходит специальный человек - все это, разумеется, полнейшая ахинея).

Дарья Саркисян «Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель. Как выжить в собственной квартире»

Издательство «Индивидуум»

«Обои-убийцы, ядовитая вода и стул-обольститель. Как выжить в собственной квартире»

Медицинский журналист Дарья Саркисян собрала в одной сравнительно небольшой по объему книге человеческие представления об охране здоровья и правильном устройстве быта. Большинство не выдержало соприкосновения с серьезными научными исследованиями. Ну например: мыть мясо и птицу перед тем, как их готовить, категорически нельзя. Убрать с них бактерии с помощью мытья не получится - зато запросто получится разбрызгать их вместе с водой по чистым поверхностям вроде тарелок. Главное, зачем мыть мясо? Вы же все равно будете его готовить при высокой температуре, и бактерии погибнут! Ну и так далее: витамины в таблетках здоровому человеку принимать совершенно не нужно (если вы не беременная женщина и не больной). «Антибактериальное» мыло с триклозаном на самом деле не только не полезно, а даже, видимо, вредно. А фтор в зубной пасте, напротив, незаменим - он снижает риск развития кариеса (в отличие от всяких добавок типа суперминералов или экстрактов экзотических ягод и цветов - нет никаких доказательств их пользы). Из книги можно почерпнуть множество полезных советов - как с научной точки зрения правильно стирать белье, просыпаться по утрам или мыть руки (тщательно намыливать руки в течение минимум 20 секунд, обязательно обрабатывая тыльную сторону кисти, области под ногтями и между пальцами, а потом сполоснуть; только не надо делать это слишком уж часто).

Дарья Варламова, Елена Фоер «Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

«Секс. От нейробиологии либидо до виртуального порно»

Да, это книга про секс, но, как ясно из подзаголовка, у нее нет ничего общего с популярными руководствами на эту тему. Двух девушек-умниц, Варламову (кстати, бывшую журналистку «КП») и Фоер, секс в данном случае интересует прежде всего с научной и культурной точки зрения. Из их книги можно узнать, какие животные, кроме человека, занимаются сексом ради удовольствия. Как точно узнать, испытала женщина оргазм во время секса или же притворилась...

АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Теона Контридзе, грузинская и российская джаз-певица:

Теона Контридзе Фото: instagram.com/teonakontridze

- Я прочитала «Мастера и Маргариту», когда мне было 12 лет. Книга вывернула наизнанку, включила полностью и целиком мое воображение, заставила полюбить литературу. Эта книга идет лейтмотивом моей жизни.

Считаю, каждому нужно ознакомиться со всеми религиозными конфессиями через их главные книги. Обязательно нужно прочитать «Волшебную гору» Томаса Манна. Вообще всего Манна нужно прочитать - «Иосиф и его братья», «Смерть в Венеции» и другое.

Не понимаю, как можно прожить без Толстого. Его произведения - это самое глубокое, мудрое и всегда актуальное, что русская литература дала миру. Еще я очень люблю Чехова. Последние 10 лет увлекаюсь эзотерической литературой. Хотя недавно перечитала Кнута Гамсуна. А сейчас читаю Садхгуру «Внутренняя инженерия». Его называют новым гуру нашего столетия, он продолжатель Ошо. А в XX веке, наверное, ничего значимее Ошо ведическая культура миру не дала.

Записала Оксана ФОМИНА.