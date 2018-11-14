Как не сойти с ума от родительских чатов и при этом буть в курсе событий

То ли чат, то ли ад

У моей подруги трое детей. Но только с появлением родительского чата в ее жизни она поняла, как много раньше успевала.

Самое зло в родительских чатах - это открыточки и картиночки. фото: фото банк Лори

- Да я вообще, оказывается, забот не знала, - удивляется она. - Теперь дочь учится в первом классе, и это какой-то кошмар! То полдня обсуждаем в чате сменку, то продленку, то задания на дом. Иногда кажется, что я схожу с ума. У нас два чата: один с учителем, другой - без. И в последнем бывает по 200 - 300 сообщений в день. Ладно бы про учебу. Обсуждаем грамотность нашего педагога! Она шлет нам сообщения из разряда «как слышу - так и пишу». Вместо «поделки» - «подделки», вместо «фойе» - «фае»... До смешного дошло: пошли к директору школы, мол, посмотрите, какой неграмотный педагог нам достался. С тех пор наша Валентина Сергеевна шлет нам голосовые сообщения...

- А меня другое удивляет, - рассказывает знакомая. - Мой ребенок пошел в детский сад: понятно, все малыши ревут, привыкают. Так в наш родительский чат мамы стали присылать свои фотографии! Отгадайте зачем? Чтобы воспитательница показывали их детям и те не скучали. А аватарки показать?

Мы рассматриваем участниц ее группы. Это же сколько томных красавиц: одна с безумным декольте, другая - полуголая на шесте...

А вот случай серьезный. В мой родительский чат недавно одна из мам кинула паническое сообщение: появился педофил, караулит детей у садиков и школ... Все разом кинулись пересылать это знакомым, на уши детсад поставили, в курсе ли охранник... Позже выяснилось: страшилка вообще из другого города и гуляет по сети года два...

Только спокойствие!

- Вы слишком серьезно к этому относитесь, - улыбается Ольга Анищенкова, детский психолог, ведущий специалист «Центра практической психотерапии под руководством Ковалева С. В.». - Спокойнее! Попробуйте уделять чатам как можно меньше времени и в то же время оставаться в курсе событий. Как этого добиться?

1. Помнить главную их функцию. Чаты вообще-то помощники: вы всегда будете в курсе того, чем живет ваша группа в детском саду или класс в школе. Плюс сами сможете оповестить педагога, если ребенок вдруг заболел и останется дома.

2. Чаты - это маячок для психики. Если вас что-то в обсуждении раздражает, подумайте: почему вас это раздражает? Что за этим стоит? Здоровая реакция - спокойная реакция.

3. Расставляйте приоритеты. Что важнее для вас сейчас - приготовить, к примеру, ужин или написать десятки сообщений в чат. Мир не рухнет, если вы тут же не подключитесь к обсуждению. Прочитаете все потом, когда будет свободное время. К этому моменту, кстати, родители уже о чем-то договорятся.

4. Применяйте правило: семь раз подумай, прежде чем что-то написать в чат... и не пиши. Есть вопрос - отправьте личное сообщение воспитателю (преподавателю). Помните, что по ту сторону экрана сидит (работает, ведет машину или спит) 30 - 40 родителей. Им точно нужно в этом участвовать?

5. Иногда чаты - это просто весело! Все эти нелепые поздравления, опечатки... Посмейтесь (в душе!). Мы тратим равное количество времени на одни и те же эмоции. Так пусть лучше это будут позитивные.

А может, Татьяне Петровне мешала смотреть надетая поверх очков лыжная шапочка?

P. S. Пока готовила этот материал, в моем чате скопилось 312 непрочитанных сообщений. И ведь ничего серьезного не случилось! Просто обсуждали, какого цвета купить открытку детям на Новый год. После жарких дебатов решили: красную!

ПЕРВЫЕ ОТКЛИКИ

«Самое зло - открыточки и картиночки»

Аватарки родителей в чате - отдельная песня. Иногда очень страстная...

Вот зачем, скажите, некоторые родители, вместо того чтобы написать одно емкое сообщение, отправляют в чат поток своих мыслей? Была у нас такая родительница: новое слово - новое сообщение. По-моему, это элементарная невоспитанность.

Анна, Москва.

Самое зло в родительских чатах - это открыточки и картиночки. Одна мамочка ежедневно разражается глубокомысленными цитатами или «поучительными» притчами, или слезными стихами из интернета о быстрорастущих детях... А если праздник какой, все, тушите свет, непременно надо поздравить с очередным Днем строителя...

Ольга, Самара.

Боже, бедные воспитатели. Как они успеют смотреть за детьми, если надо ответить на сотни сообщений от родителей?..

Елена Иванова, Щелково.

Над опечатками можно просто посмеяться.

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