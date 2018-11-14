Анатолий Карпов: Если Кокорина и Мамаева посадят, нормальными людьми они не выйдут

Эта осень богата на шахматные события. Недавно новым президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) стал Аркадий Дворкович. Сейчас в Лондоне идет захватывающий матч Карлсен - Каруана. Плюс исполняется 40 лет знаменитому матчу в Багио, в котором Анатолий Карпов отстоял шахматную корону в борьбе с бежавшим на Запад Виктором Корчным. Об этом и многом другом нам рассказал сам Анатолий Карпов.

Придут деньги

- Анатолий Евгеньевич, недавно вместо Кирсана Илюмжинова, который рулил мировыми шахматами более 20 лет, президентом ФИДЕ стал Аркадий Дворкович. Мы знаем, что вы тоже приложили к этому руку, выборы в Баку были похожи на сложную шахматную партию...

- Мы это назначение восприняли с надеждой, что все изменится к лучшему. К сожалению, президентство Илюмжинова привело к изменению правил шахмат, что всегда было прерогативой чемпионов мира и шахматной элиты. Эти безумные правила создают проблемы для участников и провоцируют конфликты.

- Когда избирался Аркадий Дворкович, он говорил, что надо вести работу так, чтобы популярность шахматистов была сопоставима с популярностью футболистов.

- Такое время было. Помню, во время моих матчей с Каспаровым сюжеты об этом по CNN несколько раз выходили даже раньше, чем политические новости. Шахматы были на первом плане. Не хочу сравнивать с популярностью футбола, баскетбола или хоккея, но, по крайней мере, новости чемпионата мира имели первостепенное значение.

- В шахматы придут деньги?

- С такой надеждой шахматисты и смотрят на изменение руководства ФИДЕ. При правлении Илюмжинова призовые на чемпионатах мира резко ушли вниз. Если учесть, что деньги со временем обесцениваются, то приз матча Карлсен - Каруана, я думаю, раз в 8 - 10 меньше, чем приз моего матча с Каспаровым в 1990 году.

- Напомните, сколько там было на кону?

- Призовой фонд составлял 3,2 млн. долларов. А сейчас - миллион на двоих. При этом они еще 20% платят в виде налога в ФИДЕ, такого сбора в 1990 году не было.

Тайфун на голову

- За матчем 1978 года, когда вы играли с Виктором Корчным в Багио, следил весь мир. Как сейчас выглядят для вас те события?

- Это был исторический поединок, он таким и остался. Мы показали рекорд по длительности самого матча. Я провел на Филиппинах 110 дней. Мы сыграли с Корчным 32 партии. Все было организовано замечательно, но климат... Матч начался в сезон тайфунов. Филиппинцы, чтобы задобрить природу, дают тайфунам женские имена по алфавиту. Когда я уезжал, заканчивался второй алфавит тайфунов... На нас за три месяца вылилось две годовые московские нормы осадков...

- Сейчас в Лондоне проходит матч за шахматную корону: 27-летний Магнус Карлсен защищает свой титул в борьбе с 26-летним американцем Фабиано Каруаной. Кто победит?

- Шахматные силы почти равны, но нервная система Карлсена намного крепче. Кстати, неизвестный широкой публике Каруана - интересный шахматист. Он из итало-американской семьи, жил в Италии, потом переехал в США. Это определило новый шахматный интерес, можно даже сказать, что в США сейчас бум шахмат, а это пойдет всем на пользу.

Незабытое дело Стрельцова

- Анатолий Евгеньевич, совсем не шахматный вопрос. Мы знаем, что вы как депутат долгое время занимались судьбой Эдуарда Стрельцова, советского футболиста, который отсидел несколько лет за изнасилование.

- Да, мы пытались реабилитировать Эдуарда Стрельцова. (Его еще с несколькими футболистами арестовали в 1958 году за изнасилование 20-летней девушки. Приговорили к 12 годам заключения. По разным версиям, настоящей причиной преследования Стрельцова мог стать его отказ перейти в связанные с силовыми структурами клубы, намерение остаться после чемпионата мира в Швеции или отказ жениться на дочери Екатерины Фурцевой. - Ред.) Я возглавлял такой общественный комитет. Мы нашли много интересных моментов и поняли, что решение еще до суда было принято высшим руководством. Фурцева настаивала на том, чтобы наказать Стрельцова, хотя его вина не была доказана, по нашему мнению. Все одобрил Хрущев, а дальше прокуратура и судебные органы просто проштамповали. Мы докопались до того, что биологические данные (группа крови, резус-фактор) у Стрельцова и сына владельца дачи, где все произошло, Караханова, оказались одинаковыми, на что ни суд, ни прокуратура внимания не обратили. Скорее всего, насилие состоялось, но кто это делал, остается вопросом. Увы, нам не удалось довести дело до конца. Кто-то явно хотел похоронить эту историю.

Под предлогом того, что надо было почистить архивы и освободиться от лишних документов, личное дело Стрельцова было уничтожено - сожжено.

- Это во многом был показательный процесс?

- В те годы - да. Это вообще трагедия всего футбола, не только российского или советского. Ведь Стрельцов был невероятно талантлив. И если бы наша сборная на чемпионат мира 1958 года в Стокгольм поехала в сильнейшем составе, то, возможно, взошла бы не звезда Пеле, а звезда Стрельцова. Увы, Стрельцов оказался в местах заключения.

Рекорды

16 раз чемпион

- Анатолий Евгеньевич, сколько раз вы были чемпионом мира по разным версиям?

- Если считать личные и командные, то 16 раз. Это рекорд, и не только в шахматах, но я думаю, что и в спорте. Правда, есть виды спорта, как плавание или гимнастика, где за один чемпионат можно выиграть и пять золотых медалей. У нас же, когда я играл, можно было стать чемпионом мира один раз в три года. Поэтому 16 раз в шахматах - я не знаю, с чем это можно сравнить. Мне принадлежит рекорд и выигранных международных соревнований. Если считать от уровня мастера спорта, на моем счету 185 победных турниров и матчей!

ОБ ИГРОКАХ В ТЮРЬМЕ

«Какое-то умопомрачение»

- У нас сейчас сразу два футболиста находятся в СИЗО - Кокорин и Мамаев... И многие, что называется, жаждут крови. Не станет ли этот процесс таким же показательным, как со Стрельцовым?

Павел Мамаев останется в Бутырке до судаФото: Михаил ФРОЛОВ

- У меня двойственное чувство. Когда отъявленные преступники попадают в места заключения, это правильно. А здесь какое-то умопомрачение. Видимо, ночь прошла, повлияв на поведение и разум этих людей, которые под утро разгулялись. Конечно, они нарушили закон, наказание должно быть. Но если они окажутся на зоне, оттуда они нормальными людьми не выйдут. Будут абсолютно потеряны для футбола. Ну и как люди потеряются...

- За границей проколы звезд часто используют в виде жупела, чтобы другим неповадно было. Футболистов Роналду и Месси, например, судят за неуплату налогов...

- Знаете, по-разному бывает. Вспомним случай, когда Софи Лорен попала в итальянскую тюрьму. На тот момент она была уже не очень популярной кинозвездой. По-моему, пять дней в тюрьме провела. А потом подсчитали, что за каждый из этих пяти дней Лорен заработала по 4 - 5 миллионов долларов. Виртуально. Потому что если бы на тот момент она оплатила всю прессу, которая ей посвятила обложки, то должна была бы заплатить миллионы!

- Анатолий Евгеньевич, мы знаем, что вы проводите шахматные сеансы в тюрьме.

- Этой программе уже 20 лет. Сейчас у нас во многих тюрьмах, колониях есть шахматные уголки, шахматные библиотеки. Мы проводим чемпионаты и среди заключенных, и среди сотрудников УФСИН. Сумели провести по интернету даже два матча между осужденными России и США.