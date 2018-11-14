Не склад, а клад: 45 лет назад экспедиция «Комсомольской правды» нашла потерянный лагерь Эдуарда Толля

В поисках легендарной Земли Санникова ему нужны были опорные пункты. Одним из них и стал мыс Депо, на который Толль так и не смог вернуться - погиб в пути...

А ровно 45 лет назад - в ноябре 1973 года - полярная экспедиция «Комсомольской правды» под руководством путешественника Дмитрия Шпаро нашла потерянный склад.

В Москву привезли запаянный жестяной куб - один из многих вырванных из вечной мерзлоты. Его вскрыли прямо в редакции «Комсомолки». Внутри оказалось 6 кило дореволюционного геркулеса. Крупа отлично сохранилась, хотя это самый недолговечный продукт. Другие яства, пролежавшие в природном холодильнике, тоже оказались выше всяких похвал.

Дмитрий Шпаро с геркулесом Толля в «КП» в 1973 году..... ФОТО: личный архив

Тогда возникла идея - а почему бы не устроить на месте находки эксперимент, испытывая на длительность хранения различные современные продукты. И вот с 1974 года пищевики из десятка НИИ стали периодически закладывать консервы, пайки, колбасы и даже алкоголь.

Результаты этих экспериментов на днях и обсудили самые разные специалисты - в том числе из Росрезерва - на «круглом столе» в «Комсомолке». Рассказали много чего интересного. Например, что консервы барона Толля до сих пор сохраняют свой прекрасный вкус (идеальный продукт в идеальной среде), а вот многие банки, изготовленные по технологиям ХХ и ХХI веков сдулись. Как и все колбасные изделия. А вот водка - к удивлению экспериментаторов - только улучшила вкусовые качества. Не подвела, матушка!

он же - с сыном Матвеем (тоже знаменитым полярником) снова в «КП» в 2018 году. В руках - консервированные щи с мясом из того же склада. Эти и сейчас так же вкусны, как и 118 лет назад!

Но это были не просто эксперименты ради интереса. Результаты активно воплощались в жизнь различными институтами. И вы даже не подозреваете, что в упаковке сока или банке с огурцами, которую вы вскрыли за обедом, слышится эхо далекого Таймыра! А точнее, того самого склада Эдуарда Толля, который стал истинным кладом для науки.