Молодые мамы, двигайте телами: Собчак, Высоцкая, Дакота и Гагарина поразили нарядами на премии журнала «Гламур»

Когда на улице холод властвует безраздельно, и ты уже присматриваешься к валенкам, наш бомонд раздевается для того, чтобы красиво показаться на премии журнала Glamour. Больше всех блистали молодые мамочки нашего света. Несмотря на активно продвигаемую во всем мире тему бодипозитива, наши певицы, актрисы, спортсменки и ведущие придерживаются стандартных форм. После родов все активно занимаются спортом, чтобы как можно скорее вернуться в размеры S - M. Мы решили посмотреть, кто же лучше всех был одет на «гламурном» вечере.

Ляйсан Утяшева, мама двоих, выбрала для выхода в свет красное платье в пол, как у Джессики Рэббит из мультика. Обнаженные плечи и разрез, до середины бедра сделали образ 33-летней гимнастки и супруги Павла Воли вполне себе сексуальным.

Ляйсан Утяшева, мама двоих, выбрала для выхода в свет красное платье в полФото: Михаил ФРОЛОВ

37-летняя Ксения Собчак выбрала белоснежное платье без рукавов, но с гигантскими «чипсами» из той же ткани на плече и талии. Мы долго рассматривали фигурку ведущей, но так и не нашли в ней и намёка на беременность. Месяц назад пиар-директор Собчак во всеуслышание заявил, что его начальница беременна. Мы уже тогда предполагали, что это было сделано для раскрутки нового шоу, и все ждали, когда правда откроется. Так оно и оказалось.

Ксения Собчак выбрала белоснежное платьеФото: Михаил ФРОЛОВ

Виктория Дайнеко появилась в синем костюме, под который надела крошечный серебристый бюстик. Эта певица никогда не была полной, но последнее время в Сети многие удивляются худобе 31-летней Виктории. Говорят, она снова сошлась со своим бывшим парнем, Алексеем Воробьевым. Если это действительно так, то мы за пару рады и Вику понимаем - на эмоциях совершенно не хочется есть.

Виктория Дайнеко появилась в синем костюме, под который надела крошечный серебристый бюстикФото: Михаил ФРОЛОВ

Казалось, что 31-летняя Полина Гагарина решила преподнести себя в качестве сюрприза гостям, поэтому пришла в подарочной упаковке в виде пышного банта. Интересно, найдётся ли счастливчик, который решит сорвать с певицы упаковку?

Полина Гагарина решила преподнести себя в качестве сюрприза гостямФото: Михаил ФРОЛОВ

Яна Рудковская в последнее время предпочитает надевать на солидные церемонии пышные платья. В этот раз выбор пал на наряд от Elise Saab. Именно эту марку, кстати, предпочитают дебютантки Татлер Бала. Но и 43-летняя Рудковская в ней смотрелась прекрасно.

Яна Рудковская в последнее время предпочитает надевать на солидные церемонии пышные платьяФото: Михаил ФРОЛОВ

33-летняя мама троих детей, Юлия Барановская, пришла супротив тяжелого люкса Рудковской в почти что летнем платьице, с голыми ногами. Не все оценили по достоинству «лук» бывшей супруги Андрея Аршавина - гламур гламуром, а одеваться все же стоит по погоде.

Юлия Барановская пришла в почти что летнем платьице, с голыми ногамиФото: Михаил ФРОЛОВ

45-летняя Юлия Высоцкая надела чёрный брючный костюм. Пиджак на голове тело смотрелся весьма интересно на женственной супруге Андрея Кончаловского - лишнего не открывал, но при этом делал образ стильным.

Пиджак на голове тело смотрелся весьма интересноФото: Михаил ФРОЛОВ

А вот будущая мама, 28-летняя Регина Тодоренко появилась на церемонии в белоснежном свободном платье, не скрывающем ее беременность. Бойфренда Влада Топалова поблизости не наблюдалось (он подошёл попозже, дав любимой попозировать), а в руках у экс-ведущей «Орла и решки» почему-то была игуана. Говорят, беременные склонны к различным причудам, но в основном это касается перепадов настроения и пищевых пристрастий. Мы бы на месте ящерицы за свою судьбу бы волновались.

Когда экс-солист Smash! присоединился к Регине, она сменила размахайку на чёрное платье в обтяг с глубоким декольте, наличие которого объяснялось не желанием привлечь к себе побольше взглядов, а скорее необходимостью как-то вместить увеличившиеся в последние месяцы формы.

Когда экс-солист Smash! присоединился к Регине, она сменила размахайку на чёрное платьеФото: Михаил ФРОЛОВ

После развода Рита Дакота стала желанной гостьей на многих светских тусовках. Новая звездочка медийной тусовки пришла в откровенном платье, будто состоящего из двух частей: одна расшита палетками цвета фуксии, другая - из коричневого шелка. 28-летняя Рита подчеркнула пояском тонкую талию, показав, что сложное время после развода она не заедала булками, а проводила в зале.

После развода Рита Дакота стала желанной гостьей на многих светских тусовкахФото: Михаил ФРОЛОВ

Стоит отметить наряд победительницы в номинации «Модель года» - Валентины Ясень. 63-летняя звезда агенства а «Олдушка» появилась в синем бархатном брючном костюме, подчеркнувшем ее прекрасную фигуру. Модель, получая награду, призналась - «Я стараюсь больше общаться с молодежью. Сверстников избегаю: тяжело постоянно говорить о ценах, пенсиях и болезнях». И мы с ней полностью согласны.

Стоит отметить наряд победительницы в номинации «Модель года» - Валентины ЯсеньФото: Михаил ФРОЛОВ

Победители премии:

Прорыв года - певица Юлианна Караулова

Режиссёр - Вера Кричевская (за фильм «Дело Собчака»)

Спортсменка года - Светлана Солуянова (бокс)

«Команда года» - Сборная России по футболу (награду получил Александр Самедов)

«Модель года» - Валентина Ясень

«Мужчина года» - поделили Рома Зверь и Кирилл Серебренников (за работу над фильмом «Лето»)

«Дело года» - Маша Милогарова (блогер)

«Вдохновение года» - Ляйсан Утяшева

«Пара года» - Регина Тодоренко и Влад Топалов

Певица года - Полина Гагарина

Женщина года - Алекакандра Бортич (ради роли в фильме «Я худею» сначала поправилась на 20 килограмм, потом скинула их за три месяца)