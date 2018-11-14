2018-11-14T18:17:31+03:00
Политика

Сингапур уговаривает Россию развернуться на Восток

На саммите АСЕАН Владимир Путин обсудил и корейскую проблему, и мирный договор с Японией
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент Владимир Путин на саммите Россия-АСЕАН в Сингапуре.Президент Владимир Путин на саммите Россия-АСЕАН в Сингапуре.Фото: REUTERS
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Саммит АСЕАН в Сингапуре был организован в огромном торговом центре. На первых этажах при этом шла обычная торговля, а на двух верхних — лидеры азиатских (и не только) стран решали мировые проблемы. Люди с покупками проходили мимо кортежей президентов и премьер-министров, ехали друг другу навстречу на эскалаторах, и те, и те и другие рассматривали друг друга с любопытством.

Такой формат понравился и журналистам — в любой момент можно спуститься вниз за кофе.

Девушка в «Старбаксе», увидев мою аккредитацию, прочитала, что я из России.

- О! У вас крутой президент! А моего президента вы видели?

- Да, вчера. Милая женщина, - ответил я, имея ввиду сингапурку Халиму Якоб.

- Мой президент не женщина, он тоже крутой мужик. Мой президент Дутерте!

Оказалось, что это филиппинка, приехавшая в Сингапур на заработки.

- А западная пресса пишет, что он палач. Он, действительно, лично убивал наркоторговцев?

- Да, но вы не представляете, какая это у нас проблема!

Разница во времени между Сингапуром и Москвой — пять часов. И по лицам министров, собирающихся на первую в этот день двустороннюю встречу Путина с премьером Тайланда, в несусветную для еще не проснувшейся Москвы рань, было видно, кто сегодня сколько спал. Владимир Путин, войдя в зал, о чем-то пошутил, и все министры засмеялись. Бессонницей этих людей было не сломить.

Дмитрий Песков в коридоре тем временем опровергал разворот России на Восток - «ни один Китай не может заменить многовекторное сотрудничество, а развиваться можно только в разных направлениях». Хотя все говорило об обратном — все вокруг Путина и Россию чуть ли не благотворили, а США наоборот почти ввели новые санкции и об этом тоже приходилось говорить.

- То, что Америка стала в последнее время непредсказуемой, ни для кого не секрет, и об этом все уже говорят абсолютно открыто, - заявил Песков. - Эта непредсказуемость в исполнении такой крупнейшей страны, мощнейшей экономики мира - предмет для глубокой обеспокоенности всех. Приведут ли они к дальнейшему осложнению ситуации с российско-американскими отношениями? Ответ однозначный: конечно, приведут.

Один Китай многовекторное — читай, обращенное на Запад — развитие не заменит, но в тот же АСЕАН входит 10 стран Юго-Восточной Азии: Бруней-Даруссалам, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. И общаться с ними на всех уровнях хотят во всем мире. Недаром, в Сингапур лично прилетел не только премьер Японии Синдзо Абэ, но и премьер Канады Джастин Трюдо. Хотя где юго-восточная Азия, а где Канада.

- Россия присоединится к планам АСЕАН по созданию сети «умных городов», - пообещал, выступая на заседании саммита, Путин. - В нашей стране лидером по внедрению цифровых технологий в городскую среду является столица – Москва, которая уже активно сотрудничает с Сингапуром на двусторонней основе. Рассчитываем, что география такого взаимодействия будет обоюдно расширяться.

Главы стран, принимающие участие в саммите Россия-АСЕАН. Фото: REUTERS

Главы стран, принимающие участие в саммите Россия-АСЕАН.Фото: REUTERS

Все свободное от саммита время президент России трудился, не покладая рук. Он встретился с премьером Малайзии Махатхиром Мохамадом, с президентом Индонезии Джоко Видодо, с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Глава Южной Кореи начал благодарить Путина за все подряд — от хорошего приема летом в Москве до помощи в установлении спокойствия на Корейском полуострове во время Олимпийских игр в Пхенчхане. И тут же заручился поддержкой на ближайшие встречи с Ким Чен Ыном.

Премьер Японии Синдзо Абэ прилетел в Сингапур ради встречи с Путиным, как он сам говорил, «полный решимости продвинуть вперед вопрос с мирным договором».

- Сегодня мне радостно встретиться с президентом Путиным, - обратился он к собеседнику почему-то в третьем лице. - Сегодня у нас время ограничено, но рассчитываю на дискуссию не только о двусторонних вопросах, в том числе экономических, но и о международной ситуации, в том числе по северокорейскому вопросу. Также, в частности, хотел бы обсудить вопрос мирного договора. Я готов уделить достаточное время этой теме – вопросу мирного договора.

Путин заверил его, что даже если времени не хватит сейчас, то впереди еще встреча на Большой двадцатке в Аргентине. Да и вообще вопрос мирного договора можно еще обсуждать и обсуждать.

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