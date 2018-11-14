2018-11-14T18:08:02+03:00
Происшествия

«Меня хотят сделать крайним»: задержанный в Грузии хакер заявил, что не причастен к убийству следователя Шишкиной

Ярослав Сумбаев под стражей, решается вопрос о его экстрадиции
Алена МАРТЫНОВА
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В Грузии задержан главный подозреваемый — 28-летний беглый хакер Симба, он же Ярослав СумбаевВ Грузии задержан главный подозреваемый — 28-летний беглый хакер Симба, он же Ярослав СумбаевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Спустя месяц после того, как следователя транспортной полиции Евгению Шишкину расстреляли возле собственного дома, дело об убийстве наконец сдвинулось с мертвой точки. В Грузии задержан главный подозреваемый — 28-летний беглый хакер Симба, он же Ярослав Сумбаев. Напомним, Шишкина вывела на чистую воду банду кибермошенников, которые за счет турфирм по всей стране покупали авиа- и ж/д билеты, а потом получали деньги при их возврате в кассы. Сейчас на скамье подсудимых 23 соучастника. А Сумбаеву, которого называют «мозгом» группировки, ударился в бега и скрывался до прошлой недели.

- Задержали его еще в четверг 8 ноября. В тот же день со мной связалась мама Сумбаева, попросила представлять его интересы, - рассказал «Комсомольской правде» адвокат Николай Аршинов. - Мы уже заключили соглашение. 19 ноября я должен получить ордер и вступить в качестве защитника в уголовное дело. Но вчера в СК РФ меня допрашивали, как свидетеля, и взяли подписку о неразглашении. То есть фактически адвокату закрыли рот. Не исключено, что таким образом меня хотят отстранить от дела. Но позиция Сумбаева однозначна: он не причастен к этому преступлению, его хотят сделать крайним!

По словам Аршинова, подозревать кибермошенника-любителя в организации заказного убийства просто смешно. Тем более на той стадии, когда дело раскрыто. Между тем, эксперты считают, что у задержанного был мотив.

Евгению Шишкину расстреляли возле собственного дома

Евгению Шишкину расстреляли возле собственного дома

- Я бы не отметал подозреваемого из-за того, что он молодой, компьютерный гений или находится за границей, - прокомментировал «КП» Павел Зайцев, член президиума Национального антикоррупционного комитета, бывший старший следователь по особо важным делам. - Это вполне правдоподобная версия. У этого человека был мотив - сделать все, чтобы его больше не искали, а дело закрыли. Ведь если фигурант в розыске, то его дело выделено в особое производство и остается за следователем, даже если остальных участников уже судят.

Кроме того, по словам близких, именно от Сумбаева Евгения Шишкина получала угрозы, в том числе и когда в январе этого года неизвестные подожгли ее машину.

- Женя рассказывала, что он регулярно писал ей в Телеграме, - поделилась адвокат и близкая подруга убитой Елена Сыропятова. - Жаль, самих сообщений я не видела. Но точно помню, что она была реально напугана. Настолько, что 30 апреля этого года застраховала свою жизнь и жизнь сына. Эти выплаты они еще не получили - я как раз занимаюсь сбором документов. Сумма там около миллиона рублей, кажется. Кроме того, Женя была застрахована как сотрудник полиции, семье погибшей тоже положена материальная помощь. В связи с этим на причастность к убийству на полиграфе проверяли мужа и сына Шишкиной. Насколько я знаю, эта версия не подтвердилась.

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Спустя две недели после громкого ЧП организаторы и исполнители заказного убийства все еще на свободе. Напомним, следователь по особо важным делам транспортной полиции Евгения Шишкина была застрелена ранним утром 10 октября, когда шла на стоянку к своей машине. На следующий день делу присвоили статус особо важного: его взял под личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Основная версия - «убийство с целью воспрепятствовать профессиональной деятельности». Все материалы из производства Шишкиной переданы в СК на изучение, о результатах, пусть промежуточных, пока молчат. Тем временем родственники убитой, опасаясь, что дело замнут, наняли адвокатов. И те уже провели собственное расследование. (подробности)

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