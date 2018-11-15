2018-11-14T20:55:16+03:00
Звезды

Игорь Ливанов: Я до сих пор не знаю, из-за чего погиб мой сын

Сегодня популярному актеру исполняется 65 лет
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Как в театре, так и в кино Игорь Ливанов в основном выступает в амплуа «положительный герой».Как в театре, так и в кино Игорь Ливанов в основном выступает в амплуа «положительный герой».Фото: ТАСС
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16 ноября в театре Содружество актеров Таганки пройдет его творческий вечер, на котором Игоря Ливанова поздравят его ближайшие друзья – Александр Домогаров, Дмитрий Харатьян, Юрий Гальцев, Роман Мадянов, старший брат именинника Аристарх Ливанов. А на следующий день на этой же сцене актер сыграет в премьере лирической комедии «Идеальный свидетель».

Как в театре, так и в кино Игорь Ливанов в основном выступает в амплуа «положительный герой». Его самый знаменитый персонаж из фильма «Тридцатого уничтожить», прославивший актера, хоть и получил кличку «Бешеный», тоже в общем-то хороший человек.

- Наверное лицо у меня такое, что режиссеры не предлагают мне роли негодяев, хотя мне интересно работать в разных жанрах и с разными персонажами, - объяснил актер.

- В кино вы много снимались в боевиках и часто выполняли трюки самостоятельно, без дублера. К чему такой риск?

- Многие трюки действительно делал сам, наверное, из-за самонадеянности и мужской лихости, которая не всегда оправдана. Да и некорректно забирать хлеб у своих друзей –каскадеров. Но только с возрастом пришло понимание: риски и травмы, которые случаются, когда актеры берутся выполнять трюки, никому не нужны.

Его самый знаменитый персонаж из фильма «Тридцатого уничтожить», прославивший актера

Его самый знаменитый персонаж из фильма «Тридцатого уничтожить», прославивший актера

- Вы прославились еще как «король ринга» среди актеров. Участвовал в телевизионном шоу боксёрских поединков и вообще с детства занимались боксом…

- Я спортивный человек. Для меня спорт - это образ жизни. Кроме бокса занимаюсь разными видами единоборства, восточным боевым искусством. Стараюсь поддерживать себя в форме, не распускаться и не отращивать живот. Для ежедневных занятий не нужен тренажерный зал. Боксерская груша висит и дома, и на даче.

- Недавно в одном телеинтервью вы рассказали о личной драме – трагической гибели сына Андрея (25-летний молодой человек погиб в 2015 году при странных обстоятельствах, по официальной версии – скоропостижно скончался у себя дома: пошел в ванну, поскользнулся, упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной – Ред. ). После его смерти вы пришли к нему домой и обнаружили у сына на столе множество дипломов по саентологии.

- Вы не знали, что сын посещал саентологическую церковь?

- Не знал. Андрей понимал, как я отнесусь к этому его увлечению, поэтому ничего мне не рассказывал.

Эту организацию официально закрыли в прошлом году, тем не менее она продолжает существовать. Недавно я был на Таганке, где располагается саентологическая церковь, видел, как ее вербовщики буквально за руки хватают прохожих и приглашают зайти. Я знаю, что его мама (актриса Ирина Безрукова – вторая жена Игоря Ливанова – Ред.) отправляла Андрея к саентологам в Волгоград, когда сыну было лет десять. Я был в ярости, потребовал, чтобы Андрея вернули домой. Он приехал в Москву и после той истории никогда не рассказывал, что продолжает посещать саентологов. Наверное, я плохо знал собственного сына.

- Почему не удалось увлечь его своими мужскими интересами? Единоборство, бокс, мне кажется, мальчишкам интересней, чем религиозные собрания.

- Я старался его заинтересовать. Он ездил в спортивные лагеря, занимался со мной. Но в основном жил с мамой в ее новой семье (после развода с Ливановым Ирина вышла замуж за Сергея Безрукова – Ред.). Я, конечно, не знал, что происходит за закрытой дверью. Так же, как до сих пор не знаю, что же произошло с Андреем 14 марта 2015 года, когда его нашли мертвым дома. Меня рядом не было.

Игорь Ливанов не сумел заинтересовать старшего сына Андрея (на фото в круге) спортом, зато 10-летний Тимофей увлечен карате. Фото: PhotoXPress.ru, Борис КУДРЯВОВ

Игорь Ливанов не сумел заинтересовать старшего сына Андрея (на фото в круге) спортом, зато 10-летний Тимофей увлечен карате. Фото: PhotoXPress.ru, Борис КУДРЯВОВ

- Чем занимаются ваши младшие дети?

- Старшему сыну Тимофею 16 ноября исполняется 11 лет. Мы с ним родились рядышком. У него много увлечений: музыка, карате, танцы… Мне бывает даже жалко его - у ребенка свободного времени вообще нет. Младший сын Илья, когда подрастёт – ему только три года – тоже собирается заняться карате. Вы бы видели, с каким азартом он бегает вокруг боксерской груши.

- Вы прошли через такие тяжелые испытание: потеряли первую жену Татьяну и дочь Ольгу (они трагически погибли в 1987 году, когда в пассажирский вагон, в котором они ехали, врезался грузовой состав). Потом потеряли сына Андрея. Тем не менее не озлобились, сохранили позитивное отношение к жизни...

- Мой оптимизм меня и спасает.

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