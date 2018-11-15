2018-11-15T02:09:15+03:00
Звезды

Дженнифер Лопес заработала два миллиона долларов за 20 минут

Певица умеет делать деньги буквально из воздуха [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Дженнифер Лопес - финансовый гений.Дженнифер Лопес - финансовый гений.Фото: EAST NEWS
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Дженнифер Лопес не только популярная певица, но и успешная бизнес-леди. Артистка не раз демонстрировала коммерческую жилку, преуспевая во многих сферах: она снимается в кино, выпускает именные парфюмы и берет немалые гонорары за рекламу. На днях поп-дива снова показала, что она умеет делать деньги буквально из воздуха. Джей Ло сумела заработать два миллиона долларов всего за двадцать минут!

Такое щедрое вознаграждение за ее труды артистке выплатили арабские шейхи. Дженнифер получила гонорар в 2 миллиона долларов плюс еще один миллион на расходы (включая частный самолет) за 20-минутное выступление на открытии нового торгового комплекса Doha Festival City Mall в столице Катара Дохе. Певица прилетела в Доху на прошлой неделе и дала 20-минутный концерт. Затем она, по условиям контракта, пообщалась с катарцами – Дженнифер произнесла короткую речь о правах женщин – и сфотографировалась с поклонниками.

Перед покупателями торгового комплекса Дженнифер появилась в элегантной широкополой шляпе, бордовой блузке с длинными рукавами и в широких белых брюках. Обычно певица носит куда более открытые наряды, но ради строгой мусульманской страны сделала исключение.

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Fashion and beauty icon Jennifer Lopez @JLo , thank you for visiting Qatar #JLoInFestivalCity
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Как сообщает портал TMZ.com, это далеко не все гонорары, которые Джей Ло заработает в этом месяце. Те же шейхи из Катара предлагают Дженнифер 1,2 млн. долларов за еще одно короткое выступление. Звезда пока колеблется – ехать или нет, переговоры продолжаются, и, возможно, сумма ее гонорара еще увеличится.

О том, что Дженнифер решает финансовые проблемы твердой рукой, рассказывает и окружение певицы. Лопес вмешалась в судебный процесс, который идет между ее бойфрендом Алексом Родригесом и его бывшей женой Синтией Скертис. Алекс и Синтия судятся из-за алиментов, которые бейсболист платит на своих дочерей – 13-летнюю Наташу и 10-летнюю Эллу. Дженнифер подключила к делу своих адвокатов и требует, чтобы Алекс давал на содержание девочек не 100 тысяч долларов в месяц, как он это делает сейчас, а в десять раз меньше.

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Snippets from @JLO visit to @diormakeup @diorparfums Boutique during her mall walk in @dohafestcity! #JLoInFestivalCity
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- Она рулит этим делом, - сообщил источник из окружения Джей Ло. – Сейчас переговоры временно остановлены.

Сама Синтия в недавнем интервью намекнула, что отношения ее экс-супруга с Лопес совсем не радуют ее.

- После нашего развода Алекс встречался с женщинами, которые прекрасно ладили с нашими детьми. Мы с Алексом пытались создать для своих дочерей максимально комфортную среду, и никогда не было проблем. До недавних пор, - сообщила она.

Между тем, дочки Родригеса нашли общий язык с близнецами Дженнифер – десятилетними Максом и Эммой. Все семейство часто гуляет вместе и проводит выходные у бассейна. Со стороны кажется, что между Алексом, Дженнифер и их детьми царит полная идиллия.

Дженнифер взяла под контроль даже дела своего бойфренда Алекса Родригеса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дженнифер взяла под контроль даже дела своего бойфренда Алекса Родригеса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, Лопес и Родригес встречаются с февраля 2017 года. Поклонники уверены, что пара уже обручилась и вот-вот поженится. Однако недавно, во время ток-шоу на телевидении Дженнифер расставила точки над «i», коротко сообщив: «Мы не помолвлены». Певица не говорит о свадьбе и вообще, похоже, не строит планов на будущее, просто наслаждаясь моментом.

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