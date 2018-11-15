«Никакой срок рук мне не вернет»: Рита Грачёва прокомментировала приговор бывшему мужу, отрубившему ей руки

В Серпуховском суде сегодня объявили приговор «подмосковному Оттело». В декабре 2017-го 26-летний грузчик Дмитрий Грачев, чтобы не дать жене развестись с ним, отрубил ей руки...

Об этой жуткой истории мы много писали. Теперь в деле поставлена точка. Хотя, скорее, пока ещё все-таки многоточие.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677913" frameborder="0"></iframe> «Подмосковный Отелло» получил 14 лет колонии.Прокурор просил для Дмитрия Грачёва 17 летАлександр РОГОЗА

14 ЛЕТ «СТРОГАЧА»

В суде, читая приговор, в очередной раз напомнили основные эпизоды дела. У Дмитрия и Маргариты Грачевых двое совместных детей. Когда младшего отдали в детский сад, Рита вышла на работу - устроилась менеджером по рекламе в местное информагентство. На новом месте начала активничать, запустила большой городской конкурс красоты. Грачев потом рассказывал: выйдя на работу, жена начала часто прихорашиваться по утрам. Он начал подозревать, что Рита ему изменяет. Обнаружив стертое смс от коллеги, избил ее в первый раз, заставляя признаться в измене. Рита все отрицала. И после такого твёрдо решила с мужем разводиться. В ноябре 2017 года Грачёв посадил Риту в машину и увез в лес. Угрожал ножом («Было у тебя с ним?»). Но ничего не добился. Разъехались. Подали наконец-то заявление о разводе. Казалось, дальше расходятся спокойно, без нервотрепки, цивилизованно. Но утром 11 декабря Дмитрий вызвался подбросить жену (пока ещё жену) до работы. И - снова в лес. Там все и произошло. Связал ей руки пластмассовыми стяжками для проводов, перетянул руки медицинскими жгутами (чтоб кровью не истекла), заставил опустить руки на пень и принялся кромсать топором. У Риты теперь неработающая левая рука и протез вместо правой...

По версии следствия, Дмитрий Грачёв накуролесил на три статьи - «причинение тяжкого вреда здоровью», «похищение», «угроза убийством». Судья после изучения материалов и допроса свидетелей вынесла приговор: 14 лет колонии строгого режима. Кроме того, Дмитрий Грачёв теперь должен будет выплатить бывшей жене в качестве компенсации 2 миллиона 35 тысяч рублей.

Дмитрий Грачев, отрубивший топором кисти рук своей жене из-за ревности, во время оглашения приговора. ФОТО Максим Григорьев/ТАСС

Грачев выслушал приговор молча. Вопросы журналистов («Вы не хотите публично извиниться перед Ритой?», «Считаете приговор слишком жестким?») проигнорировал. Вероятно, он всерьез рассчитывал, что суд даст ему по минимуму и вычеркнет из обвинения статьи «похищение» и «угроза убийством».

Родственники Грачёва тоже расстроились. Дедушка «подмосковного Отелло» на мой вопрос о приговоре только развел руками и охнул.

«ДЕТЯМ ВСЕ РАССКАЖУ. НО ПОЗЖЕ»

- Конечно, никакой приговор, никакой срок рук мне не вернет, - говорит Маргарита Грачёва. - Мне теперь всю жизнь жить с этим. А по суду - это же ещё не конец. Он (Грачёв, - Авт.) наверняка будет подавать апелляцию. Я хотела бы, чтобы ему дали пожизненное. Но понимаю, что по этим статьям такого наказания не бывает.

Рита призналась, что во время судебного заседания на своего бывшего мужа не смотрела.

- С 11 декабря для меня этого человека больше не существует. Я просто вычеркнула его из жизни.

Дмитрий Грачёв, напомним, ещё несколько месяцев назад был лишен родительских прав. Однако его родные заявили журналистам, что хотели бы видеться с внуками - сыновьями Димы и Риты. Оба, напомним, ещё ходят в детский сад.

Риту спросили, позволит ли она матери Грачёва забирать иногда ее детей.

- Пока не знаю, но скорее всего нет.

В интервью «Комсомолке» Маргарита рассказывала, что детям пока решила не говорить, что с ней произошло на самом деле. Сыновья считают, что мама просто попала в аварию, а папа уехал в другой город.

- Я детям расскажу, что сделал их отец. Но не сейчас. Позже. С неустойчивой детской психикой такое говорить страшно.

Маргарита Грачева в студии радио "Комсомольская правда", январь 2018 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«БОЮСЬ ЗА СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Во время судебного процесса Рита вспоминала, что говорил Грачев, когда вёз ее из леса с отрубленными руками в больницу. Обещал, что после отсидки обязательно вернётся и если Рита его не дождётся, отрубит руки ее маме и другим родственникам.

- Я по-прежнему боюсь за свою безопасность, - заявила женщина. - И этот срок даёт мне какую-то защиту. Если бы ему дали года три, было бы гораздо страшней. А так - хоть какая-то защищённостью. Потому что сотрудники правоохранительных органов нас не защищают. Проверено на мне...

Напомним, Следственный комитет сейчас расследует уголовное дело о халатности участкового (теперь уже бывшего), к которому Грачёва обращалась за месяц до трагедии - тогда Дмитрий также вывез жену в лес, приставлял к горлу нож. Однако полицейский не стал проводить проверку и вынес отказ в возбуждении уголовного дела.

- Это повлияло на формирование у Дмитрия Грачева чувства безнаказанности и способствовало формированию у него умысла на совершение в отношении своей супруги тяжкого преступления, - сообщила старший помощник Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - Расследование продолжается.

Сама Рита Грачёва рассказала «КП», что после приговора хотя бы на какое-то время можно выдохнуть. Хотя впереди ещё очень много работы.

- В конце месяца мне нужно ехать на очередную реабилитацию в Санкт-Петербург. А до этого мы с мамой очень хотели бы съездить на присягу к моему младшему брату - его призвали на флот, служит в Калининграде. В 2019 году мне будут делать очередную операцию на руке. Врачи говорят, что нужны будут ещё несколько операций. Хотя даже после этого мои руки больше никогда не смогут работать, как здоровые...

КСТАТИ

«Подмосковному Отелло», который отрубил жене руки, дали 14 лет колонии

В городе Серпухове 15 ноября объявлен приговор по громкому делу так называемого «подмосковного Отелло». Напомним, в декабре прошлого года 26-летний грузчик Дмитрий Грачёв заставил свою жену Маргариту сесть в машину и вывез в лес. Там он связал женщину и отрубил ей кисти обеих рук. Врачи смогли спасти только одну руку - пришитая конечность по оценкам специалистов при условии долгих курсов реабилитации сможет работать максимум на 30%. На правой руке у Маргариты теперь протез (подробности)

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