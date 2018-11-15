Известные поэты устроили поножовщину из-за гиперстрофы

Крупнейший российский поэт-метафорист Иван Жданов попал в больницу с ножевыми ранениями. Как ранее сообщил Рен ТВ, ранения были получены в результате конфликта с 56-летним преподавателем Литинститута Виктором Куллэ. Последний был задержан на сутки.

Как удалось узнать корреспонденту КП, первоисточником конфликта стал литературоведческий спор о гиперстрофе.

Мы позвонили Виктору Куллэ. Известный литературовед и первый биограф Бродского только что вернулся домой из отделения милиции, где провел всю ночь. Куллэ не отрицает ссоры, но, по его словам, он не наносил ножевых ударов Жданову.

- Все началось еще 13 ноября, во вторник, - рассказал Куллэ. - Меня попросили приютить поэта Ивана Жданова, приехавшего из Барнаула. До этого Жданов жил у другого поэта. По вторникам я преподаю в Литинституте. Я привел Жданова на семинар, где он выступил перед моими студентами. Но потом произошло непредвиденное. Ваня попал на якутскую презентацию и выпил чего-то, а пить он не умеет.

После пары опрокинутых рюмок Жданов пришел на Высшие Литературные Курсы, где в это время Куллэ вел еще один семинар.

- Ваня хотел рассказать что-то о гиперстрофе. Этой идеей он одержим в последнее время. Но что это такое - никто не знает, хотя Ваня пытается апеллировать к Гаспарову, - вспоминает Куллэ. - Он начал рассказывать это студентам, а когда те заметили, что сейчас проходит обсуждение подборок одной из семинаристок - устроил скандал. Кричал что он великий русский поэт и что он не хочет слушать студентов.

Свидетелями инцидента стала группа ВЛК и проректор Литинститута.

Куллэ не отрицает ссоры, но, по его словам, он не наносил ножевых ударовФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Чтобы утихомирить известного поэта, Куллэ прервал занятия и увез Жданова к себе домой. Дома они выпили еще немного. Поэт снова пытался говорить о гиперстрофе, но вскоре уснул.

- Утром, часов в семь, он разбудил меня и стал требовать выпивку. Я отказал, - вспоминает Куллэ. - Тогда он стал оскорблять меня. Снова говорил, что он великий русский поэт, а я - мажор.

Произошла драка, перевес оказался на стороне 70-летнего Жданова.

- Весь пол в коридоре был залит моей кровью. Я побежал на кухню, взял нож и сказал Ване, чтобы он убирался, - вспоминает Куллэ.

Литературовед отмечает, что не наносил Жданову ударов ножом.

- Увидев нож, он сказал, да-да, ушел в комнату и пропал. Я заглянул туда и увидел странное. Что Жданов стоит возле балкона без штанов, с окровавленной, простите, попой. Я спросил, что случилось, он сказал, что теперь точно меня засадит.

Когда поэта удалось выпроводить, Куллэ прилег отдохнуть, но через час в двери позвонила полиция. Литературоведу сказали, что Жданов истекает кровью и находится при смерти в реанимации.

Прошедшие сутки Куллэ провел в отделении полиции. Сразу по возвращении он попытался связаться с коллегой, но телефон был отключен.

- Я не наносил ударов Ване, - говорит Куллэ. - Я считаю, что все произошло потому, что Жданов не умеет пить.

Произошедшее вызвало широкий резонанс в литературных кругах.

"Порезал он, скорее всего, себя сам, чтобы Витке досадить", - отмечает писатель Даниэль Орлов у себя в Фейсбуке. На вопрос одного из друзей, замечались ли раньше подобные проявления неадеквата со стороны Жданова, Орлов ответил, что Жданов, "как выпьет, то полный аллес, это факт". В основном, общественность очень жалеет Виктора Куллэ. Однако, как отмечает поэт Григорий Шувалов, присутствовавший на злополучной якутской презентации, рюмку Жданову поднес именно Куллэ.

"Жданов пить, кстати, не собирался, отказывался, сказал, что не пьет, сам же Куллэ ему первый стакан с коньяком и поднес. Я своими глазами видел", - отметил Шувалов в комментариях.

Как удалось узнать КП, у Ивана Жданова имеется квартира в Москве, однако в ней живет сын и, приехав в Москву, поэт предпочел останавливаться у друзей.

- Он жил у меня, все было нормально, - рассказал поэт Вадим Месяц. - У нас с Ваней полная совместимость. Оставил его на полдня и так вышло".