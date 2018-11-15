Максим Галкин рассказал о пенсии Пугачевой: Алла получала меньше Леонтьева

Один из самых популярных шоуменов страны Максим Галкин наведался в гости в GAZLIVE на интервью к рэперу Басте.

Последний задавал Максиму не авторские вопросы, а зачитывал послания Галкину от пользователей Ютуба.

Почему-то одним из первых был вопрос про пенсионную реформу и размер пенсии Аллы Пугачевой.

— Пенсионная реформа не так напугала Аллу, как размер ее пенсии, — пошутил Максим Галкин. — Она уже давно по всем параметрам вышла на пенсию. Я имею в виду, по параметрам пенсионной реформы, а не про талант. Так вот, когда Алла впервые решила узнать, какая у нее пенсия — сейчас вы все упадете — она была 2000 рублей! У Леонтьева на тот момент (это было лет 10 назад) была пенсия 10 тысяч рублей. И то только потому, что он оформил себя как балетного! Но в нашей семье есть рабочая лошадка — это я, поэтому нет, мы не переживаем из-за пенсии.

Максим подчеркнул, что доволен семейной жизнью с Аллой Пугачевой.

— Я подкаблучник, однозначно, — признался Галкин. — Если вдруг возникает редко ссора, я всегда первым иду мириться. Последний раз крупно поссорились 15 лет назад. Не разговаривали целый день. Больше таких ссор не было. У меня замечательная жена. Алла очень вкусно готовит! Её фирменное блюдо — утка с абрикосами — это нечто! Несколько раз в год она готовит это блюдо.

По словам Максима, если они с женой и выпивают, то делают это в разное время.

— Мы никогда не выпиваем одновременно. У нас вахта, — сказал Басте Максим Галкин. — Последний раз я напивался на дне рождения Армена Давлетьярова (руководитель телеканала «Муз -ТВ»), он всё подливал и подливал. Я выпил за вечер почти бутылку виски — следующий день выпал из жизни. Если Алла выпивает в компании, то я - уже нет. Хотя Алла мало пьет.

Максим Галкин рассказал о пенсии ПугачевойФото: Евгения ГУСЕВА

Максим Галкин признался Басте, что спокойно относится к обсуждению своего брака с Аллой Пугачевой.

— Вообще вопросы про возраст — вопросы, шутки, мемасики — я с этим живу много лет. Я с Аллой живу с 2001 года. Мы полноценно живем вместе 17 лет. Поэтому разговоры о том, что я люблю пожилых — я это все слышал много раз, — сказал коллеге Максим Галкин. — Я же не пожилых люблю в сексуальном плане. Я люблю одного человека, я влюбился в нее, мне было 25, ей было 52, у нас разница в 27 лет. Я влюбился в Аллу. Мне все равно, сколько ей лет. Я ее люблю не за возраст, а потому что она такая. И нам хорошо вместе, и между нами все было, что бывает прекрасного между двумя человеками, которые друг друга любят. И дети у нас появились, потому что дети могли появиться только в любви. Неважно, суррогатное это материнство или что-то другое. До 25 лет у меня было много возлюбленных, девушек. Может быть, их не было очень много, я не могу сказать, что я какой-то гуляка, но энное количество девушек было. Они все были мои ровесницы, и я с ними прекрасно себя чувствовал, в том числе в сексуальном плане. Но когда я увидел Аллу… Ну так бывает. Практически все, что касается занудства, это я, и в этом отношении она всегда говорила, что я пенсионер, старикан, а она молодая.

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