Баста: Написать детскую книжку меня сподвигла теща

Василий Вакуленко - не только популярный артист и успешный бизнесмен, но и счастливый папа. У 38-летнего артиста и его супруги Елены - две дочки: пятилетняя Василиса и восьмилетняя Маша. Поэтому мы совершено не удивились, когда узнали, что Баста решил выпустить детскую книгу - кто же еще напишет лучшую детскую сказку, как не трепетный отец?

Сказка «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» больше всего «зайдет» детишкам от 5 до 9 лет. Этот возраст связывает два основных периода развития ребенка — дошкольный и школьный. Очень важно на этом переходном этапе помочь детям сориентироваться в социальных ролях, объяснить им, как и зачем заводить друзей и проявлять сочувствие. Сказка Басты поможет донести до детей главное: дружбой нужно дорожить, даже добрые люди могут ошибаться, не существует добра и зла в чистом виде, а поступать нужно честно. Эту информацию в форме нравоучений дети, конечно, не усвоят. Поэтому Василий придумал страну Бастляндию и ярких и харизматичных героев. - летучую мышку Бэллу, дракончика Гошу, Золотого Мальчика, Панду Мишу, злого волшебника Гундликуса. Мы связались с артистом, чтобы узнать у него подробности появления на свет детской книжки.

- Это изначально была не моя инициатива, а тещи - рассказал «КП» Василий. - Она сказала, что если истории, которые я рассказываю дочкам, записать и превратить в книгу, было бы интересно. Мы с женой отнеслись к этому поначалу, как к шутке. А потом подумали - почему бы и нет? Детский разум и запросы складываются из определенных образов. И мне, когда я придумал летучую мышку, показалось, что это будет необычно. Плюс она еще и спит вверх головой!

Рэпер выпустил сказку о летучей мышке Бэлле и ее друзьях

- Обычно сказки детям рассказывают мамы. Как вы вдруг решили попробовать себя в роли сказочника?

- На самом деле многие папы придумывают детям разные истории. Что-то вспоминают из своего детства, соединяют с выдуманными персонажами. Просто стесняются об этом говорить. Я начал рассказывать сказки, потому что мне как отцу приходилось завоевывать внимание своей детей. Я много времени провожу в дороге, в работе. Поэтому те дни, когда мне удается быть с ними, я должен не просто бездумно проводить время, но и как-то участвовать в их жизни, чтобы у нас был совместный процесс. Чтобы папа был не просто «whatsapp» и «facetime».

- В детских книжках очень важную роль играет оформление. Мы пока видели только обложку, но она выглядит очаровательно…

- Это была большая и сложная работа, которой больше занималась моя супруга и издательство. И, конечно же, мы показывали нарисованных героев нашим детям. У них в процессе прослушивания сказки в моем исполнении уже сформировалась картинка, как должны выглядеть герои книги. Вот, например, на одном из рисунков белая Бэлла показалась им не такой пухленькой. Мы все корректировали, и в итоге получилось очень достойно.

Книга «Приключения летучей мышки Бэллы, которая спала головой вверх» выходит в издательстве «Эксмо» 23 ноября. Средняя цена - 800 рублей.

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