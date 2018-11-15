От «русского Алена Делона» до Супермена: Самые красивые актеры России и мира

Соотношение списков самых красивых женщин и самых красивых мужчин не в пользу последних. Надо как-то исправлять эту несправедливость. Давайте вместе полюбуемся на невозможно прекрасных знаменитых мужчин России и мира? Как вы считаете, кто самый-самый? А кому, по-вашему, не должно быть места в нашем списке?

Дмитрий Певцов, 55 лет, Россия, актер, певец

dima_pevtsov СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ОГРОМАДНЕЙШЕЕ!!!!!!!!!! За ваши отзывы о моем вступлении

Красавец, каких мало. Дмитрий Певцов и плечист, и привлекателен с лица, высок, мужественен, невозможно притягателен. У него есть все, для того, чтобы называться секс-символом.

dima_pevtsov Дружим с 1991 года! Вот это настоящая ДРУЖБА!!!

При этом 55-летний Певцов вот уже четверть века образцовый семьянин. В браке с актрисой Ольгой Дроздовой он уже 24 года. У них есть 11-летний сын Елисей.

Бурак Озчивит, 33 года, Турция, актер

burakozcivit altinyildizclassics

Звезда «Великолепного века» настолько привлекателен, что им любуются не только поклонники этого бесконечного и немыслимо дорогого сериала, но и люди, не знающие, или с трудом выговаривающие его фамилию. И не обязательно дамы. К примеру, на Бурака Озчивита подписан один из самых известных российских поп-артистов.

burakozcivit altinyildizclassic

Бурак не только актер, он модель. С этого Озчивит, собственно, и начинал. Вообще преступно не привлекать такого красавчика в рекламный и модный бизнес — у женщин и мужчин есть лишний повод испытать эстетическое наслаждение, глядя на продукцию, которую он рекламирует.

burakozcivit Бурак не только актер, он модель

Как ни обидно, но Озчивит женат. Совсем недавно он обрушил мечты миллионов его почитателей. Бурак нашел свою любовь на съемках фильма «Любовь похожа на тебя». В июне 2017 года актер женился на 32-летней коллеге Фахрие Эвджен.

burakozcivit Бурак нашел свою любовь на съемках фильма

Андрей Петренко, 41 год, Россия, актер

Русский Ален Делон. Так называют Игоря Петренко, прославившегося ролью в

картине «Водитель для Веры».

Русский Ален Делон. Так называют Игоря ПетренкоФото: Facebook

Ему 41 год, но он с годами словно Пирс Броснан или Шон Коннери, все красивее. Жаль, что артист вдали о всех киношных тусовок, у него нет соцсетей. Но поклонниц меньше не становится. Если в Малом театре, на сцене которого играет Петренко, идет спектакль с его участием, большая часть зала будет заполнена дамами.

Сам Игорь человек семейный. Много лет был женат на актрисе-красавице Екатерине Климовой, у них двое сыновей. Сейчас Игорь счастлив в браке с Кристиной Бродской, у них двое дочерей.

Ему 41 год, но он с годами словно Пирс Броснан или Шон Коннери, все красивееФото: кадр из фильма

Том Харди, 41 год, Великобритания, актер, продюсер, сценарист

tomhardy Том Харди

В мире немало таких женщин, который смотрят фильмы с его участием только для того, чтобы любоваться Харди. Том — исключительный красавчик не потому, что природа одарила его сумасшедшей красотой, это не так.

charliemonkey_ I posted a few videos a couple of weeks back with some of Charlottes voiceover work and mentioned Tom has done alot aswell and i got quite a few DMs asking if there is a video of any of them

41-летний британский актер не сколько красив, сколько жутко сексуален. Брутальный характер вкупе с миловидностью дает гремучую смесь. Девушки от этого бунтаря просто без ума. Ну и плюс у него рельефное тело, что мало кого оставляет равнодушным.

charliemonkey_ Tom on his way to the After Party at #grouchoclub winking and with lipstick on his cheek According

Найти в его соцсети хоть одно фото, где на артиста можно полюбоваться, сложно. Он не тащится от своей непревзойденности, не занимается самолюбованием, он постоянно иронизирует над окружающими, а главное над собой. Может поэтому по нему сохнет полмира девчонок?

charliemonkey_ Reposted by aimeecroysdill Charlotte Riley

И да, он тоже женат. На 36-летней актрисе Шарлотте Райли, с которой познакомился на одной из съемочных площадок. У них есть сын.

Максим Матвеев, 36 лет, Россия, актер

maxim_matveev_ Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков...

Он тоже мог быть успешной моделью, но всего себя отдает театру и кино. Максим Матвеев прославился после фильма «Стиляги», затем его известность упрочил брак с Елизаветой Боярской, которая готовится родить ему второго ребенка.

maxim_matveev_ Друзья !Спасибо большое всем, кто меня сегодня поздравил!!!

36-летнему актеру из Калининградской области очень повезло. Он не только безумно привлекателен внешне, он очень артистичен. Готов ради роли на многое: жутко похудеть или перевоплотиться в женщину.

maxim_matveev_ Наши гастроли в Екатеринбурге пролетели очень быстро.

Генри Кавилл, 35 лет, Великобритания, актер

Многие впервые увидели его в «Тюдорах, но мир узнал о нем после роли Супермена. Найдется ли тот, кто поспорит с создателями боевика, решившими взять именно Генри Кавилла на роль супергероя?

henrycavill Don't taste the white chocolate, they said. BE the white chocolate

Наверное, 35-летний актер слишком красив для роли Джеймса Бонда, но роли спецагентов в фильмах Гая Ричи ему ой как к лицу.

henrycavill Thank you so much to Jaeger LeCoultre for the wonderful evening in Venice during the Venice film festival

Генри единственный из наших героев еще не женат. У него было пару публичных романов, но отношения не сложились. Сейчас же у Кавилла нет даже серьезных отношений. И этот факт делает его еще настоящей мечтой миллионов девушек планеты.

henrycavill Warm up phase for Superman training started today!

Андрей Чернышов, 45 лет, Россия, актер, телеведущий

Идеал мужской красоты. Именно так отзываются о нем поклонницы. Андрей Чернышов ничем не хуже раскрученных голливудских звезд.

andrey_chernyshov_official Всем доброго утра и хорошего дня

Пусть у 45-летнего артиста нет ролей в каких-то больших западных проектах, но его наружность нельзя недооценивать.

andrey_chernyshov_official Желаю всем доброго вечера

Помимо бесчисленных ролей в российских сериалах и кинокартинах, Андрей многие годы успешно работает телеведущим. И что бы он не вел, всегда приятно посмотреть.

andrey_chernyshov_official Само по себе кино позволяет более правдиво существовать, но в кино и больше обмана, потому что есть дубли

Разумеется, такому красавчику приписывали много романов. Но женился он на одной. Женой Андрея Чернышева стала 34-летняя актриса «Содружество актеров Таганки» Мария Добржинская. Они также обвенчались.

andrey_chernyshov_official Мне кажется, такие понятия, как благородство и порядочность, в современном мире не то чтобы не котируются, а просто смешны

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15 звезд, которые не стареют

Конечно, с природой не поспоришь. И эти женщины тоже стареют. Но как им удается делать это так незаметно? На самом деле их кожа тоже теряет эластичность. И с зубов стирается эмаль. Да и весь организм… даже неудобно как-то говорить. Так почему же глядя на них кажется, что они выпили эликсир молодости? (подробности).