2018-11-15T18:44:30+03:00
Звезды

От «русского Алена Делона» до Супермена: Самые красивые актеры России и мира

«Комсомолка» решила вместе с читателями полюбоваться на артистов, которым очень повезло с внешностью
Юлия СТЕПАНОВА
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Русский Ален Делон. Так называют Игоря ПетренкоРусский Ален Делон. Так называют Игоря Петренко
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Соотношение списков самых красивых женщин и самых красивых мужчин не в пользу последних. Надо как-то исправлять эту несправедливость. Давайте вместе полюбуемся на невозможно прекрасных знаменитых мужчин России и мира? Как вы считаете, кто самый-самый? А кому, по-вашему, не должно быть места в нашем списке?

Дмитрий Певцов, 55 лет, Россия, актер, певец

dima_pevtsovdima_pevtsov
СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ОГРОМАДНЕЙШЕЕ!!!!!!!!!! За ваши отзывы о моем вступлении
5838 отметок «Нравится»114 комментариевInstagram

Красавец, каких мало. Дмитрий Певцов и плечист, и привлекателен с лица, высок, мужественен, невозможно притягателен. У него есть все, для того, чтобы называться секс-символом.

dima_pevtsovdima_pevtsov
Дружим с 1991 года! Вот это настоящая ДРУЖБА!!!
3384 отметок «Нравится»105 комментариевInstagram

При этом 55-летний Певцов вот уже четверть века образцовый семьянин. В браке с актрисой Ольгой Дроздовой он уже 24 года. У них есть 11-летний сын Елисей.

Бурак Озчивит, 33 года, Турция, актер

burakozcivitburakozcivit
altinyildizclassics
448698 отметок «Нравится»4337 комментариевInstagram

Звезда «Великолепного века» настолько привлекателен, что им любуются не только поклонники этого бесконечного и немыслимо дорогого сериала, но и люди, не знающие, или с трудом выговаривающие его фамилию. И не обязательно дамы. К примеру, на Бурака Озчивита подписан один из самых известных российских поп-артистов.

burakozcivitburakozcivit
altinyildizclassic
702238 отметок «Нравится»9053 комментариевInstagram

Бурак не только актер, он модель. С этого Озчивит, собственно, и начинал. Вообще преступно не привлекать такого красавчика в рекламный и модный бизнес — у женщин и мужчин есть лишний повод испытать эстетическое наслаждение, глядя на продукцию, которую он рекламирует.

burakozcivitburakozcivit
Бурак не только актер, он модель
622016 отметок «Нравится»9490 комментариевInstagram

Как ни обидно, но Озчивит женат. Совсем недавно он обрушил мечты миллионов его почитателей. Бурак нашел свою любовь на съемках фильма «Любовь похожа на тебя». В июне 2017 года актер женился на 32-летней коллеге Фахрие Эвджен.

burakozcivitburakozcivit
Бурак нашел свою любовь на съемках фильма
415684 отметок «Нравится»12430 комментариевInstagram

Андрей Петренко, 41 год, Россия, актер

Русский Ален Делон. Так называют Игоря Петренко, прославившегося ролью в

картине «Водитель для Веры».

Русский Ален Делон. Так называют Игоря Петренко Фото: Facebook

Русский Ален Делон. Так называют Игоря ПетренкоФото: Facebook

Ему 41 год, но он с годами словно Пирс Броснан или Шон Коннери, все красивее. Жаль, что артист вдали о всех киношных тусовок, у него нет соцсетей. Но поклонниц меньше не становится. Если в Малом театре, на сцене которого играет Петренко, идет спектакль с его участием, большая часть зала будет заполнена дамами.

Сам Игорь человек семейный. Много лет был женат на актрисе-красавице Екатерине Климовой, у них двое сыновей. Сейчас Игорь счастлив в браке с Кристиной Бродской, у них двое дочерей.

Ему 41 год, но он с годами словно Пирс Броснан или Шон Коннери, все красивее Фото: кадр из фильма

Ему 41 год, но он с годами словно Пирс Броснан или Шон Коннери, все красивееФото: кадр из фильма

Том Харди, 41 год, Великобритания, актер, продюсер, сценарист

tomhardytomhardy
Том Харди
340583 отметок «Нравится»1 комментариевInstagram

В мире немало таких женщин, который смотрят фильмы с его участием только для того, чтобы любоваться Харди. Том — исключительный красавчик не потому, что природа одарила его сумасшедшей красотой, это не так.

charliemonkey_charliemonkey_
I posted a few videos a couple of weeks back with some of Charlottes voiceover work and mentioned Tom has done alot aswell and i got quite a few DMs asking if there is a video of any of them
228 отметок «Нравится»18 комментариевInstagram

41-летний британский актер не сколько красив, сколько жутко сексуален. Брутальный характер вкупе с миловидностью дает гремучую смесь. Девушки от этого бунтаря просто без ума. Ну и плюс у него рельефное тело, что мало кого оставляет равнодушным.

charliemonkey_charliemonkey_
Tom on his way to the After Party at #grouchoclub winking and with lipstick on his cheek According
447 отметок «Нравится»14 комментариевInstagram

Найти в его соцсети хоть одно фото, где на артиста можно полюбоваться, сложно. Он не тащится от своей непревзойденности, не занимается самолюбованием, он постоянно иронизирует над окружающими, а главное над собой. Может поэтому по нему сохнет полмира девчонок?

charliemonkey_charliemonkey_
Reposted by aimeecroysdill Charlotte Riley
729 отметок «Нравится»8 комментариевInstagram

И да, он тоже женат. На 36-летней актрисе Шарлотте Райли, с которой познакомился на одной из съемочных площадок. У них есть сын.

Максим Матвеев, 36 лет, Россия, актер

maxim_matveev_maxim_matveev_
Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков...
7677 отметок «Нравится»39 комментариевInstagram

Он тоже мог быть успешной моделью, но всего себя отдает театру и кино. Максим Матвеев прославился после фильма «Стиляги», затем его известность упрочил брак с Елизаветой Боярской, которая готовится родить ему второго ребенка.

maxim_matveev_maxim_matveev_
Друзья !Спасибо большое всем, кто меня сегодня поздравил!!!
13616 отметок «Нравится»271 комментариевInstagram

36-летнему актеру из Калининградской области очень повезло. Он не только безумно привлекателен внешне, он очень артистичен. Готов ради роли на многое: жутко похудеть или перевоплотиться в женщину.

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Наши гастроли в Екатеринбурге пролетели очень быстро.
8708 отметок «Нравится»59 комментариевInstagram

Генри Кавилл, 35 лет, Великобритания, актер

Многие впервые увидели его в «Тюдорах, но мир узнал о нем после роли Супермена. Найдется ли тот, кто поспорит с создателями боевика, решившими взять именно Генри Кавилла на роль супергероя?

henrycavillhenrycavill
Don't taste the white chocolate, they said. BE the white chocolate
383754 отметок «Нравится»6724 комментариевInstagram

Наверное, 35-летний актер слишком красив для роли Джеймса Бонда, но роли спецагентов в фильмах Гая Ричи ему ой как к лицу.

henrycavillhenrycavill
Thank you so much to Jaeger LeCoultre for the wonderful evening in Venice during the Venice film festival
1024310 отметок «Нравится»23423 комментариевInstagram

Генри единственный из наших героев еще не женат. У него было пару публичных романов, но отношения не сложились. Сейчас же у Кавилла нет даже серьезных отношений. И этот факт делает его еще настоящей мечтой миллионов девушек планеты.

henrycavillhenrycavill
Warm up phase for Superman training started today!
195977 отметок «Нравится»26068 комментариевInstagram

Андрей Чернышов, 45 лет, Россия, актер, телеведущий

Идеал мужской красоты. Именно так отзываются о нем поклонницы. Андрей Чернышов ничем не хуже раскрученных голливудских звезд.

andrey_chernyshov_officialandrey_chernyshov_official
Всем доброго утра и хорошего дня
14133 отметок «Нравится»365 комментариевInstagram

Пусть у 45-летнего артиста нет ролей в каких-то больших западных проектах, но его наружность нельзя недооценивать.

andrey_chernyshov_officialandrey_chernyshov_official
Желаю всем доброго вечера
15081 отметок «Нравится»299 комментариевInstagram

Помимо бесчисленных ролей в российских сериалах и кинокартинах, Андрей многие годы успешно работает телеведущим. И что бы он не вел, всегда приятно посмотреть.

andrey_chernyshov_officialandrey_chernyshov_official
Само по себе кино позволяет более правдиво существовать, но в кино и больше обмана, потому что есть дубли
8912 отметок «Нравится»117 комментариевInstagram

Разумеется, такому красавчику приписывали много романов. Но женился он на одной. Женой Андрея Чернышева стала 34-летняя актриса «Содружество актеров Таганки» Мария Добржинская. Они также обвенчались.

andrey_chernyshov_officialandrey_chernyshov_official
Мне кажется, такие понятия, как благородство и порядочность, в современном мире не то чтобы не котируются, а просто смешны
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