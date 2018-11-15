Из Москвы во Владивосток в компании Великих Путешественников

Вот он стоит новенький, красиво расписанный поезд "Москва - Владивосток". Два года назад, когда мы с Володей Ворсобиным впервые в истории российской журналистики проделывали этот путь на электричках на каждом полустаночке на табло горело его расписание. Но садиться в него нам было категорически нельзя (чистота эксперимента!), поэтому мы вздыхали и ждали следующую электричку.

Одним из первых поезд посетил Первый Вице-президент Русского географического общества Артур ЧилингаровФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня с Ярославского вокзала отправился необычный поезд, оформленный экспозицией «Золотой фонд Русского географического общества», так что пассажиры, решившиеся преодолеть 9260 километров могут провести все шесть с лишним дней в компании великих путешественников и исследователей.

Поезд-выставка отправился курсировать по ТранссибуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Десять вагонов, оформленных в рамках сотрудничества с "РЖД" повествуют о разных людях, одних из которых, например Пржевальского и Миклухо-Маклая, знают все, а других, таких как Минцлов и Юргенс назовут только специалисты. Но это тоже были замечательные люди и отважные путешественники. А их труды очень увлекательны и их можно читать как художественную литературу, - рассказал заведующий лекторием РГО Кирилл Кузнецов

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677975" frameborder="0"></iframe> Кирилл Кузнецов - о поезде-выставке "Москва - Владивосток".Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот он стоит новенький, красиво расписанный поезд "Москва - Владивосток"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сергей Рудольфович Минцлов, которому посвящен один из вагонов, в самое смутное время, после Первой Мировой войны, когда вокруг все горело и рушилось, ездил по разваливающимся усадьбам и собрал одну из самых больших коллекций редких книг по генеалогии и геральдике, по географии и смежным наукам, которая насчитывала до 10 тысяч экземпляров, и только благодаря ему сохранилась до наших дней. Этого путешественника очень уважает министр обороны и президент Русского Географического Общества Сергей Шойгу, за то что тот, в 1914 году возглавил экспедицию в Урянхайский край (ныне республика Тыва) где изучал природные ресурсы, полезные ископаемые и проводил археологические и этнографические исследования.

Из Москвы во Владивосток в компании Великих ПутешественниковФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Одним из первых поезд посетил Первый Вице-президент Русского географического общества Артур Чилингаров.

- Очень комфортные здесь "каюты", особенно двухместные, - сказал он. - Я бы с удовольствием попутешествовал в этом поезде, но, к сожалению, времени нет. Желаю удачи этому замечательному поезду, который идет через всю нашу необъятную Родину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/677973" frameborder="0"></iframe> Артур Чилингаров - о поезде-выставке "Москва - Владивосток".Виктор ГУСЕЙНОВ

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