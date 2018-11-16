"Нефтяной магнат" и дочь кандидата в президенты: кто устроил в Москве чеченскую "свадьбу года"

Который день страна обсуждает женитьбу с дорогущим нарядом невесты и десятками чемоданов приданого. Выдать замуж племянницу чеченского миллионера Умара Джабраилова, 22-летнюю Айну, по подсчетам «КП», стоило около 60 миллионов рублей. В половину этой суммы обошлись два свадебных платья. По словам организаторов, банкет и все остальные расходы взяла на себя сторона жениха.

26-летний молодой муж Хайдар Шерипов, по словам друзей, «ведет с отцом нефтяной бизнес». Правда, официально никаких компаний на него сейчас не зарегистрировано. До прошлого года Шерипов являлся учредителем в трех фирмах. ООО «Гео-Трейдинг» занималась выдачей кредитов и займов (сейчас находится в стадии ликвидации). ООО «Торговый дом «Глобус» - продажей топлива, ООО «НПХ ХРГ» - производством химических продуктов. В обеих компаниях Шерипов свои доли продал.

Выдать замуж, 22-летнюю Айну, по подсчетам «КП», стоило около 60 миллионов рублейФото: Instagram.com

В открытых источниках Шерипов также упоминается как сотрудник группы компаний «НафтаИмпэкс», которая занимается поставкой нефти и газа как по России, так и за рубеж. На официальном сайте указано, что эта организация - стратегический партнер «Роснано», «Роснефти», «Башнефти», сотрудничает с «Газпромом» и «Лукойлом».

Неудивительно, что офис нефтяных магнатов находится в самом помпезном деловом центре столицы — башне «Федерация» комплекса «Москва-Сити» на Пресненской набережной.

Пышная церемония лишь по приблизительным подсчетам обошлась в 60 миллионов рублейФото: Instagram.com

Звоним туда.

- Добрый день, Хайдар Шерипов — есть у вас такой сотрудник?

- Ну как сказать... раньше был… А вы кто? - интересуется женский голос. - Журналист? Про свадебку хотите узнать? До свиданья!

Молодая жена Айна тоже из непростой семьи. И дело не только в дяде, чеченском миллионере и бывшем сенаторе от Чечни Умаре Джабраилове, который в прошлом году устроил стрельбу у стен Кремля. Он — старший брат отца Айны, бизнесмена Хусейна Джабраилова. В 2004 он баллотировался в президенты Чечни, но в итоге снял свою кандидатуру. Работал в правительстве республики, курировал вопросы промышленности, экономики и энергетики. Говорят, вкладывал свои деньги в восстановление грозненского аэропорта, но был вынужден покинуть республику из-за размолвки с Кадыровым.

Старшая сестра Айны — Айза — владелица собственного дома моды, одевает восточных женщин. Не раз участвовала в неделях высокой моды. Младший брат Ахмед - студент МГУ. Кстати, его пышную свадьбу отыграли в конце августа в том же самом ресторане. Размах стандартный: 500 гостей, двухметровый торт, лезгинка и Надежда Кадышева на сцене. За невестой в Чечню отправили личный самолет. Платье невесты тогда поразило не только ценой в 17 млн, но и весом в 45 килограммов.

Конечно, столь показные пиршества людей напрягают — зачем демонстрировать шик и блеск, когда у народа нет ни копейки? Для нас, славян, это непонятноФото: Instagram.com

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

К чему такая показуха?

Игорь Белобородов, демограф, кандидат социологических наук:

- Конечно, столь показные пиршества людей напрягают — зачем демонстрировать шик и блеск, когда у народа нет ни копейки? Для нас, славян, это непонятно. Но у кавказцев и чеченцев в частности принято демонстрировать богатство, даже если придется продать последнее или залезть в долги. У чеченцев все, что касается денежной стороны свадеб, можно смело умножать на 10: если русский приедет на дорогой машине, то чеченец — на самом дорогом лимузине; русский подарит конверт с деньгами, а чеченец - ковер из денег. Ну и похвастать они тоже не прочь — такие традиции.

Который день страна обсуждает женитьбу с дорогущим нарядом невесты и десятками чемоданов приданогоФото: Instagram.com

В Москве чеченская диаспора одна из самых больших, официально их численность более 200 тысяч, но думаю, эти цифры сильно занижены. Столицу они уже освоили, теперь стремятся в Подмосковье. Главные сферы чеченского бизнеса — гостиничный, бизнес, банки, автосалоны, сфера услуг. И тут они тоже упираются по максимуму: если чеченец ведет бизнес, он либо разорится в пух и прах, либо выбьется в миллиардеры.