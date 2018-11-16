2018-11-16T01:30:21+03:00
Экономика

Почему в огромной России аэропортов меньше, чем в Великобритании

Число площадок взлета-посадки самолетов с советских времен сократилось в шесть раз - все больше районов становятся отрезанными от остальной страны [инфографика]
Елена АРАКЕЛЯН
Поделиться:
Комментарии: comments6
Сейчас в России согласно реестру Росавиации 227 аэродромовСейчас в России согласно реестру Росавиации 227 аэродромовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

С 8 по 30 ноября россияне участвуют в финальном голосовании проекта «Великие имена России». Смысл его - выбрать имена великих соотечественников, которыми наши граждане хотели бы назвать крупнейшие российские аэропорты.

В ходе конкурса, правда, всплыл другой вопрос: а почему у нас аэропортов-то и аэродромов так мало? Почему, скажем, в США их в разы больше, притом что страна у нас определенно не меньше?

НЕ ВЗЛЕТИМ, ТАК КОТТЕДЖ ПОСТРОИМ

Сейчас в России согласно реестру Росавиации 227 аэродромов (в одном американском штате Аляска их больше - около 250). Заметим - это не аэропортов (в этом случае предполагаются еще и комплекс зданий, и некий набор услуг для пассажиров), а именно аэродромов. В реестре значатся в том числе и те, что представляют из себя лишь грунтовую взлетно-посадочную полосу. В общем, все, куда официально (есть госсвидетельство о годности к эксплуатации) могут садиться хотя бы кукурузники.

В начале 90-х таких аэродромов насчитывалось около 1500. В шесть раз больше. Куда все подевалось?

- В качестве яркого примера могу привести Карелию, - рассказывает Виктор Горбачев, генеральный директор ассоциации «Аэропорт». - Там был один главный аэропорт - петрозаводский «Бесовец». И еще шесть более мелких местных воздушных линий. Сейчас остался только петрозаводский аэропорт, остальные ликвидировали. Землю вдоль взлетной полосы второго по величине карельского аэродрома - «Пески» - раздали под застройку. А что - готовый подъезд к коттеджам уже есть, удобно.

В перспективе число аэродромов может и еще сократиться.

- Примерно у 80 аэродромов из тех 227, что пока работают, покрытие такое, что, если ничего не делать, их в ближайшие три-четыре года надо будет закрывать, - продолжает Горбачев. - И у нас останется порядка 150 аэропортов и аэродромов на всю огромную страну - в основном в крупных городах.

Самые загруженные воздушные гавани нашей страны Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Самые загруженные воздушные гавани нашей страныФото: Дмитрий ПОЛУХИН

КТО В НЕБЕ ХОЗЯИН

Причины такой ситуации называются разные. Как следует из данных Росавиации за этот сентябрь, у нас всего 25 аэропортов, каждый из которых обслуживает за месяц более 100 тысяч пассажиров. В основном загружены три московских аэропорта и питерский «Пулково» (см. графику). Даже Сочи, Екатеринбург и Новосибирск отстают с достаточно большим отрывом. С грузооборотом положение не сильно отличается.

Так, может, нам и не надо больше воздушных гаваней? Эксперты в один голос говорят, что надо. Иначе значительные территории страны просто придут в запустение. Кто будет вкладываться в развитие районов, из которых сложно выбраться? Да и население оттуда, по понятным причинам, разбегается. По оценкам, для нормального экономического развития нашей страны нужно не менее 800 аэродромов.

Однако - когда денег на реконструкцию мелких аэродромов нет - ничего не остается, как их закрывать.

Минтранс сегодня реализует госпрограмму «Развитие транспортной системы»: в 2018 - 2021 годах за счет бюджетных средств предполагается привести в порядок или построить 20 «взлеток».

- Да, денег десятки миллиардов каждый год выделяется. Но куда? - говорит Виктор Горбачев. - На взлетные полосы в крупных аэропортах, которые почти все входят в коммерческие холдинги наших миллиардеров - типа «Реновы» Вексельберга (в частности, только что построенный аэропорт Ростова-на-Дону и строящийся аэропорт Саратова. - Ред.) или «Базэл Аэро» Дерипаски (аэропорты юга России, включая Сочи, Анапу, Геленджик. - Ред.). Вот почему бы им аэропорт не передавать вместе с полосой? Пусть свои деньги на нее тратят. Нет, у нас законодательные ограничения - аэропортовый комплекс может принадлежать частной компании, а взлетно-посадочная полоса не может. В 90-е, когда это принимали, боялись, вдруг частник запретит кому-то садиться - военным, например. Хотел бы я сейчас посмотреть на этого частника. В итоге же получается, что государство тратит немаленькие вроде бы деньги - на содержание и ремонт полос в аэропортах вот этих богатеньких людей.

Тем временем в Якутии и Магаданской области, неинтересных для крупных холдингов, из 31 аэропорта - 25 с грунтовыми взлетно-посадочными полосами, которые по несколько месяцев не работают из-за распутицы.

Где летать проще Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Где летать прощеФото: Дмитрий ПОЛУХИН

ВЗГЛЯД ЭКОНОМИСТА

Владислав Иноземцев, директор Центра исследований постиндустриального общества:

Не нужны мегапроекты, нужны дешевые перелеты

Тема транспортной доступности российских регионов не нова. Задачи в этой области ставятся постоянно и столь же постоянно не решаются. Можно ли решить эту проблему? Разумеется, можно.

С одной стороны, в России аэропорты даже относительно крупных региональных центров – таких как Иркутск или Томск – обслуживают не более 20-30 рейсов в день. Первая задача- повышение их загруженности за счёт региональных рейсов без каких-то бы ни было затрат на реконструкцию. Представим, что открывается линия, например, Иркутск-Ярославль или Омск-Чебоксары с возможностью полёта в одну сторону за 3-4 тыс. рублей. Для многих путешественников возникает существенная экономия. Да, в Ярославле ужасное здание аэропорта – но это, во-первых, не самый принципиальный момент, а, во-вторых, дешевый «ангароподобный» терминал стоит $13-22 млн., а вовсе не миллиарды долларов. Вопрос только в цене билета – и тут государство должно её дотировать - начиная с 50-70% и установив график сокращения дотации с третьего или пятого года функционирования маршрута до нуля в течение 10-12 лет. За это время возникнет эффект масштаба, снизятся издержки, а люди привыкнут летать напрямую, а не через Москву и Санкт-Петербург.

С другой стороны, есть проблема необеспеченности аэродромами. Особенно остра она в городах с населением 40-100 тыс. человек и отдалённых населённых пунктах крупных зауральских регионов. В этом случае достаточно примитивных аэродромов с дешевыми асфальтовыми полосами (при нормальном качестве асфальта они вполне работоспособны даже в северных условиях) и минимальной инфраструктурой - общей стоимостью до $13 млн. В этот бизнес можно привлечь частный капитал, утвердив список существующих воздушных гаваней и отменив для вновь проектируемых запрет на передачу взлетно-посадочных полос в собственность инвестора.

Сегодня властям удобнее сосредоточиться на мегапроектах: больше «распил» и легче контроль. Мы вообще предпочитаем деньги «осваивать», а не компенсировать (как было бы в случае дотаций за уже произведённые перевозки). Этот подход нужно менять. Выделяя всего 35-40 млрд. рублей в год (это сопоставимо с затратами на проектирование (!) скоростной железной дороги Москва-Казань), государство могло бы запустить механизм развития региональных перевозок на существующих или строящихся частниками мощностях.

Далее сектор, как и во всём мире, начнёт развиваться сам. Крупные игроки станут проявлять внимание к небольшим региональным авиакомпаниям, они смогут легче привлекать кредитное финансирование. Результатом станет постепенное превращение России в по-настоящему единую державу.

Единственное, чего нужно избежать для выполнения такого плана – это повторяющихся у нас попыток пристегнуть к нему ещё что-нибудь или подчинить его бюрократическим интересам. Для региональных перевозок не нужна инфраструктура класса новой взлетно-посадочной полосы в Новосибирске, обошедшейся в 2010 г. в $148 млн., надо модернизировать имеющиеся по мере роста пассажиропотока и максимально дешево за счёт инвесторов строить новые. Если задачей стоит именно рост региональных перевозок, надо решать только её. И тогда у нас всё получится.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Елена АРАКЕЛЯН

 
Читайте также
Новости 24
В Киеве уверяют, что на Украине детей не учат убивать
Адвокат Кокорина заявит отвод следователю за оскорбление своего клиента
С мыса Канаверал во Флориде стартовала ракета-носитель Falcon 9
Постпред России при ОБСЕ обвинил Киев в постоянном нарушении минских договоренностей
США еще не решили, разорвать Договор о РСМД или сохранить
Турция завершила расследование убийства российского посла Карлова
Сборная Германии громит Россию 3:0 после первого тайма товарищеской игры
В крупной аварии на северо-востоке Москвы пострадали три человека
Американец, рассылавший бомбы, не признал свою вину
В Германии 40 человек пострадали при столкновении автобусов
Три человека пострадали от взрыва в московском жилом доме
США и Украина не поддержали резолюцию ООН против героизации нацизма
В США хотят выслать проповедника Гюлена
Матч Германия - Россия 15 ноября: Нойер появится в воротах немцев с первых минут
МВД Финляндии обсудило с Советом безопасности РФ помехи в работе GPS
В матче Германия - Россия впервые за нашу команду сыграет бразилец Ари
Министерство просвещения держит на контроле проверки учителей, избивавших учеников
Замминистра по вопросам Brexit ушла в отставку
Курс евро опустился ниже 75 рублей
На следующей неделе москвичей ждет похолодание и снег
Мексиканец требует с Coca-Cola 345 миллионов долларов
Хакеры атаковали российские банки под видом ЦБ
В Киеве появился сквер имени Бориса Немцова
Станислав Черчесов досрочно получил престижную премию Arctic Awards
Под санкции США попали 17 подданных Саудовской Аравии
На Украине за посещение Крыма задержали 15 судов
Суд отказал Павлу Мамаеву в освобождении из СИЗО