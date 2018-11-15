2018-11-15T22:51:25+03:00
Звезды

Джонни Депп - враг всех людей

В прокат выходит фильм «Фантастические твари: приключения Грин-де-Вальда»
Денис КОРСАКОВ
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Джонни Депп играет еще одну великолепную живую куклу - Грин-де-ВальдаДжонни Депп играет еще одну великолепную живую куклу - Грин-де-ВальдаФото: кадр из фильма
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Конец 20-х годов, Нью-Йорк. Один из самых злобных и могущественных волшебников на свете, Грин-де-Вальд (Джонни Депп), пойман и содержится в специальной камере. Там бы ему и куковать, но нужно перевезти его в Европу (чтобы он «там ответил за свои преступления»). Разумеется, в процессе транспортировки Грин-де-Вальд совершает побег; к процессу его повторной поимки оказывается подключен несколько аутичный криптозоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмейн), которому вовсе не хочется бороться с мировым злом, а хочется возиться с разными волшебными зверушками.

Это продолжение фильма «Фантастические твари и где они обитают», вышедшего два года назад. Изначально «Фантастические твари…» были книжечкой, милым дополнением к саге о Гарри Поттере, но Дж. К. Роулинг раздухарилась и написала на ее основе то ли три, то ли пять сценариев полнометражных фильмов. Книга была выдержана в жанре «Эти забавные животные», но Роулинг оказалось тесно в этих рамках - и сюжет о Саламандере распух до полноценной многосерийной драмы. В центре ее, кроме Грин-де-Вальда, теперь еще и молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), а также юноша по имени Криденс Бэрбоун (Эзра Миллер); он так называемый обскур, в нем живет затаенный детский гнев, разросшийся до каких-то совсем термоядерных масштабов и способный смести все на своем пути. Если вкратце, сюжет новых «Тварей» сводится к тому, что Грин-де-Вальд с помощью Криденса хочет убить Дамблдора, а сам Криденс более всего обеспокоен вопросами своего происхождения - ему жутко интересно, кто его мама и папа.

Самая фантастическая тварь в этом фильме - Грин-де-Вальд

Самая фантастическая тварь в этом фильме - Грин-де-Вальд

Надо скрепя сердце признать, что Дж.К. Роулинг оказалась не так уж сильна в криптозоологии: самым ярким из новых ее созданий был и остался Нюхль, бойкая помесь крота с утконосом. (В новом фильме, впрочем, появляется еще гиганская летающая кошка зуву, взятая напрокат из китайской мифологии). Самая фантастическая тварь в этом фильме - Грин-де-Вальд; он альбинос, и, как будто этого мало, у него гетерохромия - то есть глаза разного цвета: один нормальный, карий, а второй - зловещий, прозрачно-голубой. Он презирает маглов, то есть обычных людей, и мечтает их угнетать, поставив на службу существам высшего сорта - прирожденным волшебникам.

Надо скрепя сердце признать, что Дж.К. Роулинг оказалась не так уж сильна в криптозоологии Фото: REUTERS

Надо скрепя сердце признать, что Дж.К. Роулинг оказалась не так уж сильна в криптозоологииФото: REUTERS

Вроде бы Гитлер - но не совсем. В самом интересном фрагменте «Фантастических тварей» Грин-де-Вальд демонстрирует потрясенным волшебникам, что будет, если вовремя не прижать жалких людишек к ногтю: страшные войны, разрушенные города, ядерные взрывы. Как известно, в исторической перспективе он окажется чертовски прав. Но, видимо, это максимальная вспышка мизантропического пафоса, на которую способна закоренелая гуманистка Роулинг - в дальнейшем она неизбежно перейдет на сторону маглов, и наверняка выяснится, что сам Грин-де-Вальд и устроил Вторую мировую войну, чисто чтоб подтвердить свои человеконенавистнические теории.

Тянет, конечно, пошло пошутить на тему того, что гетерохромия - это, видимо, все, что в Грин-де-Вальде есть гетеро-. Несколько лет назад Роулинг потрясла общественность сообщением, что Альбус Дамблдор, возможно, является геем, и предположительно именно Грин-де-Вальд являлся его первой и главной любовью. Эта щекотливая линия пунктирно изложена в последнем романе про Гарри Поттера: пылкая дружба между юными волшебниками длилась совсем недолго, пару месяцев, после чего Альбус раскусил гнилую сущность товарища и прекратил с ним всякое общение. В «Фантастических тварях» история получает продолжение: Дамблдор вздыхает «Он был мне больше, чем брат!» и вспоминает пакт на крови о взаимном ненападении, который они по молодости заключили. Грин-де-Вальду этот пакт, конечно, по барабану, но интеллигентному и благонамеренному Дамблдору мешает взять да и прижучить бывшего милого друга.

Впрочем, дружба этих персонажей в «Тварях» остается лишь дружбой а-ля Герцен и Огарев - уточнять ее природу на студии Warner Bros. поостереглись. Вообще внимание там концентрируется на страданиях молодого Криденса, который, словно в индийской мелодраме, никак не может разобраться с собственной родословной - по ходу появляются и отвергаются все новые теории насчет того, чей он сын и брат. И, честно говоря, это выглядит несколько утомительно: не настолько Криденс интересный человек, чтобы разделять его переживания. В сущности, то же самое можно сказать и про большинство персонажей «Тварей»: дебютировавшей в кинодраматургии романистке Роулинг словно не хватило дыхания, чтобы создать сбоку от «Гарри Поттера» еще один полноценный мир.

Несколько лет назад Роулинг потрясла общественность сообщением, что Альбус Дамблдор, возможно, является геем Фото: кадр из фильма

Несколько лет назад Роулинг потрясла общественность сообщением, что Альбус Дамблдор, возможно, является геемФото: кадр из фильма

Да, Джонни Депп играет еще одну великолепную живую куклу - Грин-де-Вальда с его взглядами и внешностью не постыдился бы засунуть в свой фильм депповский патрон Тим Бертон. Но в этом фильме слишком много других кукол, куда менее любопытных. Даже оскаровский лауреат Эдди Редмейн весь фильм бродит с одним выражением лица (его главный и единственный актерский прием здесь - смотреть искоса, низко голову наклоня, не встречаясь с собеседником взглядом - но с другой стороны, зачем встречаться, когда даже его любовный интерес, мракоборец Тина Голдштейн, кажется деревяшкой?) С третьей стороны, это всего лишь средняя глава в произведении, заканчивающаяся на самом интересном месте - и можно надеяться, что в следующих «Тварях» Роулинг закончит разминаться, возьмет метлу и куда-нибудь взлетит.

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Ньют Саламандер, криптозоолог (то есть специалист по фантастическим зверям) был изгнан из Хогвартса за свою любовь к чудовищам: один из монстров, с которым он нянчился, чуть не погубил человека. Но волшебник-недоучка не растерялся. С тех пор он колесит по миру, попадая то в Египет, то в Судан и коллекционирует тварей, о которых ничего не знает «официальная» зоология. Все они помещаются у Ньюта в чемодане, который на самом деле является входом в тайный и довольно просторный зверинец-приют; там обитают исполинские носороги, утконос-клептоман, последняя на планете пара горбатых угробов и стада прочих крокозябликов (подробности).

Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда - тизер-трейлер.В кино с 15 ноября.

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