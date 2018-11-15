Джонни Депп - враг всех людей

Конец 20-х годов, Нью-Йорк. Один из самых злобных и могущественных волшебников на свете, Грин-де-Вальд (Джонни Депп), пойман и содержится в специальной камере. Там бы ему и куковать, но нужно перевезти его в Европу (чтобы он «там ответил за свои преступления»). Разумеется, в процессе транспортировки Грин-де-Вальд совершает побег; к процессу его повторной поимки оказывается подключен несколько аутичный криптозоолог Ньют Саламандер (Эдди Редмейн), которому вовсе не хочется бороться с мировым злом, а хочется возиться с разными волшебными зверушками.

Это продолжение фильма «Фантастические твари и где они обитают», вышедшего два года назад. Изначально «Фантастические твари…» были книжечкой, милым дополнением к саге о Гарри Поттере, но Дж. К. Роулинг раздухарилась и написала на ее основе то ли три, то ли пять сценариев полнометражных фильмов. Книга была выдержана в жанре «Эти забавные животные», но Роулинг оказалось тесно в этих рамках - и сюжет о Саламандере распух до полноценной многосерийной драмы. В центре ее, кроме Грин-де-Вальда, теперь еще и молодой Альбус Дамблдор (Джуд Лоу), а также юноша по имени Криденс Бэрбоун (Эзра Миллер); он так называемый обскур, в нем живет затаенный детский гнев, разросшийся до каких-то совсем термоядерных масштабов и способный смести все на своем пути. Если вкратце, сюжет новых «Тварей» сводится к тому, что Грин-де-Вальд с помощью Криденса хочет убить Дамблдора, а сам Криденс более всего обеспокоен вопросами своего происхождения - ему жутко интересно, кто его мама и папа.

Самая фантастическая тварь в этом фильме - Грин-де-Вальд

Надо скрепя сердце признать, что Дж.К. Роулинг оказалась не так уж сильна в криптозоологии: самым ярким из новых ее созданий был и остался Нюхль, бойкая помесь крота с утконосом. (В новом фильме, впрочем, появляется еще гиганская летающая кошка зуву, взятая напрокат из китайской мифологии). Самая фантастическая тварь в этом фильме - Грин-де-Вальд; он альбинос, и, как будто этого мало, у него гетерохромия - то есть глаза разного цвета: один нормальный, карий, а второй - зловещий, прозрачно-голубой. Он презирает маглов, то есть обычных людей, и мечтает их угнетать, поставив на службу существам высшего сорта - прирожденным волшебникам.

Надо скрепя сердце признать, что Дж.К. Роулинг оказалась не так уж сильна в криптозоологииФото: REUTERS

Вроде бы Гитлер - но не совсем. В самом интересном фрагменте «Фантастических тварей» Грин-де-Вальд демонстрирует потрясенным волшебникам, что будет, если вовремя не прижать жалких людишек к ногтю: страшные войны, разрушенные города, ядерные взрывы. Как известно, в исторической перспективе он окажется чертовски прав. Но, видимо, это максимальная вспышка мизантропического пафоса, на которую способна закоренелая гуманистка Роулинг - в дальнейшем она неизбежно перейдет на сторону маглов, и наверняка выяснится, что сам Грин-де-Вальд и устроил Вторую мировую войну, чисто чтоб подтвердить свои человеконенавистнические теории.

Тянет, конечно, пошло пошутить на тему того, что гетерохромия - это, видимо, все, что в Грин-де-Вальде есть гетеро-. Несколько лет назад Роулинг потрясла общественность сообщением, что Альбус Дамблдор, возможно, является геем, и предположительно именно Грин-де-Вальд являлся его первой и главной любовью. Эта щекотливая линия пунктирно изложена в последнем романе про Гарри Поттера: пылкая дружба между юными волшебниками длилась совсем недолго, пару месяцев, после чего Альбус раскусил гнилую сущность товарища и прекратил с ним всякое общение. В «Фантастических тварях» история получает продолжение: Дамблдор вздыхает «Он был мне больше, чем брат!» и вспоминает пакт на крови о взаимном ненападении, который они по молодости заключили. Грин-де-Вальду этот пакт, конечно, по барабану, но интеллигентному и благонамеренному Дамблдору мешает взять да и прижучить бывшего милого друга.

Впрочем, дружба этих персонажей в «Тварях» остается лишь дружбой а-ля Герцен и Огарев - уточнять ее природу на студии Warner Bros. поостереглись. Вообще внимание там концентрируется на страданиях молодого Криденса, который, словно в индийской мелодраме, никак не может разобраться с собственной родословной - по ходу появляются и отвергаются все новые теории насчет того, чей он сын и брат. И, честно говоря, это выглядит несколько утомительно: не настолько Криденс интересный человек, чтобы разделять его переживания. В сущности, то же самое можно сказать и про большинство персонажей «Тварей»: дебютировавшей в кинодраматургии романистке Роулинг словно не хватило дыхания, чтобы создать сбоку от «Гарри Поттера» еще один полноценный мир.

Несколько лет назад Роулинг потрясла общественность сообщением, что Альбус Дамблдор, возможно, является геемФото: кадр из фильма

Да, Джонни Депп играет еще одну великолепную живую куклу - Грин-де-Вальда с его взглядами и внешностью не постыдился бы засунуть в свой фильм депповский патрон Тим Бертон. Но в этом фильме слишком много других кукол, куда менее любопытных. Даже оскаровский лауреат Эдди Редмейн весь фильм бродит с одним выражением лица (его главный и единственный актерский прием здесь - смотреть искоса, низко голову наклоня, не встречаясь с собеседником взглядом - но с другой стороны, зачем встречаться, когда даже его любовный интерес, мракоборец Тина Голдштейн, кажется деревяшкой?) С третьей стороны, это всего лишь средняя глава в произведении, заканчивающаяся на самом интересном месте - и можно надеяться, что в следующих «Тварях» Роулинг закончит разминаться, возьмет метлу и куда-нибудь взлетит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Чемодан зверей прыгучих

Ньют Саламандер, криптозоолог (то есть специалист по фантастическим зверям) был изгнан из Хогвартса за свою любовь к чудовищам: один из монстров, с которым он нянчился, чуть не погубил человека. Но волшебник-недоучка не растерялся. С тех пор он колесит по миру, попадая то в Египет, то в Судан и коллекционирует тварей, о которых ничего не знает «официальная» зоология. Все они помещаются у Ньюта в чемодане, который на самом деле является входом в тайный и довольно просторный зверинец-приют; там обитают исполинские носороги, утконос-клептоман, последняя на планете пара горбатых угробов и стада прочих крокозябликов (подробности).