Как выбрать глазированные сырки: рекомендации Роскачества

Творожные глазированные сырки, как правило, пользуются большой популярностью у детей и взрослых. И в то же время к ним всегда масса претензий после проверок качества. Каждый раз были какие-то проблемы: в них больше, чем в других молочных продуктах нарушений, особенно по микробиологическим показателям. Чаще всего в сырках находили бактерии кишечной палочки, из-за чего они реально опасны для здоровья.

Роскачество затеяло самую масштабную проверку за последние десять лет. На экспертизу в лаборатории отправили 30 популярных марок творожных глазированных сырков. И скоро мы узнаем про них всю правду: много ли в них антибиотиков, стабилизаторов и консервантов, искусственных красителей и ароматизаторов, растительных жиров. И можно ли вообще этот вкусные десерты давать детям.

Также, как поясняла Людмила Викулова, директор департамента исследований Роскачества, оценят состав сырков, чтобы понять, какие из них имеют право так называться. Если есть стабилизаторы и консерванты, значит — это уже не сырки. К «не сыркам» относятся и сделанные из молокосодержащих продуктов с растительными жирами.

Поскольку будет оцениваться аж 50 параметров безопасности и качества, исследование будет завершено только в начале 2019 года. А пока эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору творожного глазированного сырка.

Идеальный сырок

1. Название.

Настоящий сырок, изготовленный в соответствии с ГОСТ, может называться исключительно «сырок творожный глазированный». Есть надежда, что в составе такого продукта - натуральный творог.

Сырочек, творожничек и тому подобные названия — это попытка запутать потребителя. В составе такого сырка могут быть заменители молочного жира, то есть растительные жиры, пояснила Наталья Ефимочкина, ведущий научный сотрудник лаборатории биобезопасности и анализа нутримикробиома ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии».

2. Состав.

Творог, сахар и глазурь — все, что должно быть в составе по ГОСТу (33927- 2016 «Сырки творожные глазированные»). Также могут быть сливочное масло и сливки.

Не бойтесь натуральных красителей и ароматизаторов – их наличие в составе сырка также допускается ГОСТом. Производители могут добавлять пищевые продукты, например, орехи и добавки (к примеру, ванилин или экстракт ванили, какао-порошок, халва, сгущенное молоко, йогурт, печенье и др.).

! Чего не допускается: наличие крахмала, каррагинана, камеди и растительных жиров. Но если на этикетке обозначено «продукт молокосодержащий с заменителем молочного жира», то все перечисленное допускается.

3. Срок годности.

Настоящий сырок по ГОСТу хранится в среднем около двух недель.

Если же творожный десерт сдобрен стабилизаторами и консервантами, то срок годности может быть значительно выше.

Температура хранения сырка по ГОСТу - не выше 2-4°с, в замороженном виде сырки можно хранить при температуре не выше -18°с. И при размораживании он не теряет своих свойств.

4. Внешний вид.

Упаковка продукта должна быть без видимых повреждений и надрывов, иначе внутрь могу проникнуть бактерии. А вот наличие дополнительной картонную упаковку никак не влияет на хранение сырка или его потребительские качества.

Форма сырка может быть разной: цилиндрической, прямоугольной, овальной, шарообразной и др. Главное, чтобы сырок был цельным, и его форма не была нарушена.

5. Что под упаковкой.

Итак, мы его принесли, распечатали. Обратите внимание:

* Поверхность должна быть равномерно покрыта глазурью, гладкой, блестящей или матовой, не липнущей к упаковочному материалу. Допускается наличие на поверхности глазури капелек влаги.

*Сама глазурь может быть практически любой, в том числе без содержания шоколада и какао, даже цветной или белой. При разрезании или откусывании она не должна крошиться, а должна плотно прилегать к начинке.

* Цвет творожной массы должен быть белым, допускается кремовый оттенок. Если добавлены натуральные какао или малина, то и цвет должен быть соответствующим.

* Консистенция должна быть нежной, однородной, в меру плотной. Если предполагает рецептура, то могут быть орехи, шоколадная крошка, цукаты и др., то они должны быть видны и могут быть ощутимы.

* Если почувствуете легкую мучнистость – не пугайтесь, для продукта с массовой допей жира на более 10.0 % она допускается.

КСТАТИ

Сколько можно съесть

Конечно, каждый день есть этот десерт — это излишество. Но даже соблюдающим диету время от времени можно побаловать себя вкусным лакомством.

- Калорийность глазированных сырков зависит от их жирности, - пояснила Алла Погожева, диетолог, д.м.н., профессор, ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». - Они обычно выпускаются массой 50 г. Калорийность 1 сырка 10,9% жирности - 135 ккал, а 27,7% - 207 ккал. Выпускаются также сырки с очень низкой жирностью. Однако они все равно содержат сахар. Поэтому их можно включать в низкокалорийную диету не чаще 1-2 раз в неделю.