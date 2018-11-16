2018-11-16T01:23:10+03:00
Политика

Как губернаторы-новички борются за народную любовь: Снижают цены на бензин, отменяют мигалки и читают стихи

А «Комсомолка» за ними внимательно смотрит. Их пример, как говорится, другим наука. Встречайте - самые яркие поступки и запоминающиеся высказывания губернаторов-новобранцев
Алексей ИВАНОВ
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Вот что значит творческий губернатор. Виктор Томенко еще и рисовать умеет.Вот что значит творческий губернатор. Виктор Томенко еще и рисовать умеет.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сергей ЦИВИЛЕВ, губернатор Кемеровской области

Инспекция верхом

Избран в первом туре с 81% голосов.

Сергей Цивилев на транспорте мощностью 1 лошадиная сила.

Сергей Цивилев на транспорте мощностью 1 лошадиная сила.

Новый «хозяин Кузбасса» Сергей Цивилев запомнился тем, что отправился инспектировать городские окраины на породистом скакуне. Да еще в компании со своей супругой Анной.

Отчет о своем путешествии Цивилев выложил в соцсетях, пожурив чиновников за разбитые дороги и плохо освещенные улицы, но ни словом не обмолвившись о том, как высокопоставленного всадника в шлеме-жокейке на улицах областной столицы встречали пешеходы. А в одну из следующих поездок кемеровский губернатор отправился на более привычном для современного горожанина, но все еще необычном для чиновника велосипеде.

К слову, ежедневные отчеты о проделанной работе Цивилев выкладывает в соцсетях и два месяца спустя после выборов, претендуя на звание одного из самых активных губернаторов-блогеров.

Виктор ТОМЕНКО, губернатор Алтайского края

«Онегин, добрый мой приятель»

Избран в первом туре с 54% голосов.

Нет ничего удивительного в том, что самый лирический губернатор России Виктор Томенко появился именно на Алтае - все же родина Василия Шукшина и Роберта Рождественского. У Виктора Томенко необычное для людей высокого полета хобби - заучивание наизусть стихов. Еще на прежнем месте работы, будучи председателем правительства Красноярского края, он славился тем, что мог начать цитировать «Евгения Онегина» с любого места.

В Барнауле Томенко тоже не преминул блеснуть хорошим знанием Пушкина, припомнив на открытии литературной конференции несколько строф из шуточной поэмы «Домик в Коломне».

Игорь АРТАМОНОВ, и. о. Губернатор липецкой области

Лучше всех играет блюз

Выборы предстоят в сентябре 2019 года.

Соло Игоря Артамонова: из банкиров в губернаторы. ФОТО: instagram.com

Соло Игоря Артамонова: из банкиров в губернаторы. ФОТО: instagram.com

Про губернатора Артамонова-липецкого (есть еще Артамонов-калужский) известно, что он любит теннис, горные лыжи и играть на саксофоне. То есть взял себе хобби одновременно от Ельцина, Путина и Билла Клинтона. Но это не все увлечения бывшего топ-менеджера «Сбербанка»: он как минимум неравнодушен к ярким деталям гардероба. Липчане, привыкшие к политикам старой закалки, взахлеб обсуждают красные ботинки нового губернатора или его дизайнерские кроссовки со шнурками разного цвета.

Районных чиновников Артамонов уже предупредил, что будет учить их цифровой экономике, а вся информация об их деятельности будет в режиме онлайн стекаться на его рабочий компьютер. Вот же интересно, кто кого заборет: кит или слон. В смысле вековая инерция провинциальной бюрократии или остроактуальный энтузиазм техноевангелиста из Москвы.

Роман СТАРОВОЙТ, и. о. губернатора Курской области

Война кортежам

Выборы предстоят в сентябре 2019 года.

Раньше Роман Старовойт отвечал за строительство дорог, а теперь на нем целый регион.

Раньше Роман Старовойт отвечал за строительство дорог, а теперь на нем целый регион.

Бывший глава Росавтодора Роман Старовойт в Курске начал с того, что запретил местным чиновникам перекрывать дороги для проезда правительственных кортежей и снял мигалки с машины губернатора. Быть поближе к народу - метод для политика простой, эффективный и проверенный временем.

С вверенным ему хозяйством новый руководитель Курской области знакомится во время утренних пробежек, благо еще в федеральном правительстве он был известен как завзятый марафонец и первый человек, пробежавший по Крымскому мосту в день его открытия.

Радий ХАБИРОВ, и. о. главы Башкирии

Слово «невозможно» приказано забыть

Выборы предстоят в сентябре 2019 года.

Политическую кухню Радий Хабиров знает прекрасно. Как-никак в администрации президента работал. ФОТО: instagram.com

Политическую кухню Радий Хабиров знает прекрасно. Как-никак в администрации президента работал. ФОТО: instagram.com

«У вас здесь что, Техас?» - как-то резко поинтересовался Хабиров на правительственном совещании, с тем намеком что готов стать шерифом, который призовет к закону ковбойскую вольницу. Для примера: Хабиров пресек сомнительную практику ремонта дорог в дождь и снег. А еще новый башкирский глава запретил чиновникам говорить «невозможно».

- Если невозможно, значит, вам надо заняться другим делом. Я же прошу вас навести порядок не в своей семье, а в ваших обязанностях, - пояснил свою мысль Хабиров.

Сергей НОСОВ, губернатор Магаданской области

«Мухоморы, что ли, пьете?»

Победил в первом туре выборов с 82% голосов.

А вот на Колыме «товарищ начальник» мыслями устремился не на Дикий Запад, а в Скандинавию.

- Почему не выполнили задание, - стучал кулаком по столу Носов. - У вас чувство страха отсутствует напрочь. Мухоморы, что ли, пьете? Вы - викинги?

«Будете у нас на Колыме, милости просим...» ФОТО: 49gov.ru

«Будете у нас на Колыме, милости просим...» ФОТО: 49gov.ru

Александр ОСИПОВ, и. о. губернатора Забойкальского края

В бой с владельцами автозаправок

Выборы предстоят в сентябре 2019.

Осипов обещает вывести Забайкалье из депрессии. Фото: Евгений ЕПАНЧИНЦЕВ

Осипов обещает вывести Забайкалье из депрессии.Фото: Евгений ЕПАНЧИНЦЕВ

Две недели не прошло, как бывший замминистра по делам Дальнего Востока Александр Осипов стал руководителем Забайкалья, а край уже присоединили к Дальневосточному федеральному округу. Совпадение? Не думаем! Как говорят, Осипов был одним из главных проводников этой идеи.

А еще Осипов с первых дней ввязался в бой с владельцами автозаправок, которые дерут втридорога за бензин, и даже грозно произнес что-то вроде «даю сутки на снижение цен». Кстати, ровно на следующий день на крупнейшую в крае сеть АЗС пришли с обысками силовики. Совпадение? Ну вы поняли...

Комментарий политолога

Дмитрий Орлов, генеральный директор Агентсва политических и экономических коммуникаций:

Они не клоны

- Кремль сегодня намеренно формирует новое поколение губернаторов. Это люди со специальной подготовкой, часто - прошедшие школу федеральных министерств. Им, как правило, 40 - 50 лет, но есть исключения. Главные качества - работоспособность, стрессоустойчивость, эффективность.

Расхожая шутка, что в Кремле чуть ли клонируют губернаторов, не имеет ничего общего с действительностью. Новые губернаторы - это не андроиды, а совершенно разные люди со своим стилем управления и общения с населением. И это прекрасно.

Сегодня губернатор не обязан быть по-настоящему харизматичным политиком по типу Александра Лебедя, но умение ясно выступать на публике - обязательно.

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